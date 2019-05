1.-Villagrán, el desafío sigue abierto

Descuidos importantes opacaron el brillo que el gobernador, Diego Sinhué Rodríguez, quería para su gran apuesta en Seguridad Pública: el inicio de la construcción del Instituto de Formación en Seguridad Pública, Infospe, en Santa Rosa de Lima…

Además de la protesta de un centenar de mujeres, las denuncias del alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, fueron estridentes.

Lara denunció, no obstante que la obra en cuestión está en su municipio, que fue del todo excluido de la ceremonia. Algo así como que van a hacer una fiesta en tu casa y ni te avisan…

Otra denuncia muy fuerte es que les han congelado 63 cuentas bancarias, con $14 millones, lo que ha metido en serios problemas a su administración, incluso para el pago de la nómina.

Dice que ya fue a la CDMX con Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para que le desbloqueen las cuentas.

La cuestión aquí es que se trata de acciones en apariencia abusivas, y le dan sustento a la denuncia de Lara, de que habría “una persecución en contra del municipio”.

Porque no se ha actuado nada, legalmente, contra él.

Ayer dijo que ya declaró con la gente de Carlos Zamarripa por la plática entre el exalcalde de Cortazar, Hugo Estefanía, y su sobrino, Noel Lara, “El Puma”, en donde se le implica en asuntos presuntamente delictivos.

La manifestación de las mujeres, con un grupo que fue “mandado”, según señaló Diego, “y me imagino por quien”, socavó la versión oficial de que el “Cartel Santa Rosa de Lima” está definitivamente debilitado.

Las mujeres rechazaban al Infospe, le pedían en su lugar una secundaria o una universidad, denunciaban los abusos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, FSPE, y la desaparición de 23 personas…

Diego atendió protestas y peticiones. De las FSPE dijo que luego del operativo “Golpe de timón” se han separado 12 elementos…

Anunció la construcción de un Centro de Salud, con una inversión de $16 millones, y de una “Prepa”. La construcción de una cancha de futbol de pasto sintético, con $3.5 millones de inversión. La rehabilitación de escuelas. La distribución de la “Tarjeta Mi Impulso GTO”…

Diego no vaciló en juzgar que el de ayer era “un día histórico para Guanajuato,” por simbolizar “la recuperación de un territorio, que era de un difícil acceso para las autoridades, donde había impunidad, y que tenía un desgaste social muy importante”.

Confiado en su estrategia, dijo: “Llegamos a Santa Rosa de Lima para quedarnos…”.

Ahora falta que su equipo no se distraiga…

2.-El silencio y el desgaste

La Directora General de CECyTE Guanajuato, Virginia Aguilera Santoyo, aparentemente paralizada por el escándalo, y sin saber qué hacer, está dejando crecer el conflicto en el plantel de Tierra Blanca.

Ayer fue el segundo día consecutivo en que se manifestaron los estudiantes, pero ahora acompañados por padres de familia. Exigen la renuncia o el despido de la directora, Edna Judith Infante Ramírez.

La acusan de una supuesta malversación de fondos y la falta de rendición de cuentas de “cooperaciones” que pide y nadie sabe para qué. Ayer se denunció que este problema ya tiene años…

Se señalan más irregularidades. Se habla de una presunta violación, de disparos de armas de fuego dentro de la escuela, de la venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones.

La amenaza es que, de no arreglarse las cosas, la protesta seguirá indefinidamente…

3.-Dominante femenino

“Nos están tratando como retrasadas mentales”, les recriminaba acremente la regidora de “Cuévano” María Esther Garza a unos sorprendidos directores, Efraín García Ledesma, de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud, y Jesús Antonio Borja Pérez, de Educación y Cultura.

Antier, la priista reprochaba que ella no conocía los proyectos que les sometían a votación y que se sentía usada al ir sólo a levantar la mano. “No me parece, me siento usada… no es correcto que nos digan a la mera hora ‘ya nació el niño y es tuyo’”, peroraba.

Provocadora, la morenista Karen Burnstein atizaba el fuego. Si no te avisaron es porque no eres del PAN, le decía.

Sin embargo, la síndica María Elena Castro Cerrillo y la regidora Cecilia Pöhls, del PAN, dijeron que tampoco estaban enteradas de los proyectos…

La presidenta de la Comisión de Cultura, Relaciones Internacionales, Educación, Recreación y Deporte, Margarita Rionda, del PAN, también, acabó confesando que la imprevisión era culpa suya… y que ella tampoco conocía los proyectos.

Un auténtico retablo cuevanense…

Alejandra Gutiérrez Campos

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso Local hace un grave señalamiento acerca de la merma presupuestal que, a cuenta de la Federación, sufre Guanajuato.

La disminución a la fecha es de alrededor de 12 mil millones de pesos.

Esto, a partir de la reducción que se decidió originalmente al confeccionarse el Presupuesto para 2019, de tres mil 700 millones de pesos.

Lo que ha venido pasando es que a esa reducción original se suman las restas por los recursos federales que llegaban, bajo ejercicio del Gobierno Federal, a Guanajuato y que ya no están llegando.

Los perjuicios impactan en rubros como el DIF, los Derechos Humanos, el Medio Ambiente, Obra Pública, Cultura, Educación, Salud…entre otros.

Se trata de inversión pública socialmente muy sensible y las administraciones estatal y municipales deben reaccionar con prontitud.

Gutiérrez tiene una formación académica en el área financiera, y experiencia ejecutiva al haberse desempeñado como tesorera de León, de ahí que sean pertinentes sus consejos.

Sugiere que los gobiernos deben ser más austeros para poder destinar recursos a las áreas afectadas. Del gobierno estatal dice tiene condiciones para contraer la deuda que ha mencionado podría contratar.

El problema será que, entre todos, el Congreso incluido, se diseñen alternativas más duraderas. Porque lo del gobierno federal va para largo…