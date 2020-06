1. Una entidad en llamas

Mientras se analizan los resultados de los operativos lanzados por las fuerzas combinadas de seguridad, federal, estatal y municipales, y las reacciones del grupo delincuencial afectado y sus bases sociales, esa imagen de un estado de Guanajuato en llamas exhibido al mundo este fin de semana, podrían necesitar razones de peso para ser justificado, debido a que las aprehensiones de la mamá, la hermana y una prima del “El Marro”, estarían proponiendo los elementos básicos para “recrear” la duda sobre la efectividad de la actuación de los tres órdenes de gobierno.

El próximo miércoles, el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, se reunirá con la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso Local, a fin de informar de los avances y resultados en esa materia, donde se espera que los representantes populares asuman su papel de fiscalizadores y supervisores de los planes y programas a la luz de las consecuencias. Aunque las detenciones y reacciones del sábado, adquirieron sentido porque las féminas son las “presuntas” operadoras financieras de ese grupo, la respuesta recreó un escenario de temores y preocupaciones.

Las ocupación de caminos, avenidas y carreteras, las “quemas” de vehículos, saqueos de negocios y los actos violentos en más de siete municipios en el estado en donde gobierna el panista Diego Sinhue Rodríguez, produjeron un escenario de caos y anarquía. Los 20 vehículos incendiados y los asesinatos suscitados diariamente parecen hoy los signos de Guanajuato.

2. La asfixia

Ha trascendido que AMLO, la semana pasada, dio la instrucción muy concreta a su secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, de negar el aval de la SHCP a cualquier gobierno estatal que desee adquirir deuda pública, inclusive si ya tiene autorización de su Congreso, como consecuencia de la reunión en Dolores Hidalgo de gobernadores panistas, con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como anfitrión. Su molestia fue el lujo, que a su juicio, se observó en varios mandatarios estatales. Consideró que los recursos no se utilizan con austeridad y que tendrán un fin electoral en 2021.

El tabasqueño habría decidido asfixiar a los estados con gobierno opositor que no acaten su idea de no endeudamiento, la cual, por cierto no aplica en su gobierno, pues acaba de adquirir deuda por mil millones de dólares con el Banco Mundial con motivo del COVID-19 y que también podría usarse con fines electorales, en la danza de las sospechas. Esto, habría generado la preocupación entre bancos y el secretario de Finanzas estatal, Héctor Salgado Banda, pues con todo en regla, a la hora buena no tendría la firma de acompañamiento de Hacienda. De ahí la suspensión de la subasta de deuda por 2 mil 500 millones de pesos.

La decisión de Salgado Banda, en este escenario, salvó a Guanajuato de varios problemas, pues en el momento en que el Banco de México ha bajado las tasas de interés a un punto muy favorable, expresó “vamos a esperar a que los mercados financieros se estabilicen y podamos proceder en consecuencia”, algo con más sentido político que financiero, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador prioriza su ideología a las necesidades nacionales.

3. Los picos aún más altos

El inicio de semana nos recibe con un escenario desgarrador, la Secretaría de Salud federal reportó mil 44 decesos más en una sola jornada, sumando ya casi 22 mil víctimas mortales del COVID-19. Es la segunda cifra más alta de fallecimientos registrados en el país desde que llegó la pandemia a territorio nacional.

En este escenario, la autoridades sanitarias locales ofrecerán este lunes su diagnóstico de la movilidad social observada este fin de semana. La rueda de prensa del secretario Daniel Díaz Martínez el pasado viernes, destacó entre sus puntos fundamentales, el pronóstico de que será sostenible el aumento de casos, porque la población no se está cuidando y la nueva normalidad parece ser un detonante que está poniendo en riesgo, poco a poco, la capacidad de atención hospitalaria.

El sector privado también se suma a la preocupación. El Consejo Coordinador Empresarial de León, que preside José Arturo Sánchez Castellanos y el comercio organizado, primordialmente la CANACO, han referido que antes que los negocios está la vida y consideran que han fallado varias medidas en el retorno, al no sostenerse las medidas de contención al contagio. Ojalá la preocupación trascienda a la revisión de las decisiones y se asuman cambios que ayuden a todos.

De la Valija. Una parada estratégica

Ricardo Sheffield Padilla, procurador Federal del Consumidor, parece que no ve con malos ojos hacer una escala en su búsqueda por la Gubernatura en 2024 y repetir plato en León en las elecciones de 2021. Amarra pactos, con las corrientes de Morena en Guanajuato y hace de las mañaneras de los lunes el escenario para ganar presencia a los ojos presidenciales y del mundo político.

Por su parte, el diputado federal Miguel Ángel Chico, sabe también que la hora de las grandes decisiones se acerca. Por eso, abre su abanico de posibilidades para engrosarlo con la posibilidad de abanderar a los rojo marrón en Irapuato para el año próximo. Así, ambos personajes, interesados en Palacio de la Presa, como en el beisbol, harán alto en base intermedia para correr luego a la almohadilla final.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

El joven político guanajuatense, en su discurso de toma de protesta como gobernador, el 26 de septiembre de 2018, con base en que todo periodo que inicia es una oportunidad para mejorar las cosas, dijo que la seguridad pública sería la principal y más urgente tarea de su gobierno. Además, informó de la creación de un Consejo Estatal de Seguridad con el fortalecimiento permanente de las capacidades gubernamentales y el mejoramiento del desempeño de las policías. Un paquete de intenciones que sirvieron en el arranque.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mandatario estatal, también agregó en su propuesta de seguridad pública, un golpe de timón, para hacer la sana distancia del plan utilizado por su cofrade y predecesor, lleno de omisiones y errores que marcaron a Guanajuato como de los más inseguros en el país. A tres meses de cumplir el segundo año de su gobierno, Sinhue Rodríguez no consigue bajar los totales a los hechos delictivos y por el contrario la “numeraria” de los delitos incrementa en su gobierno cual espuma, sin que se atreva a moverle a su estrategia.

Existen las pruebas suficientes de que al panista Rodríguez Vallejo, le interesa la práctica política más que la política gubernamental y que ha dejado en manos de sus subordinados las tareas fundamentales entre las cuales están la seguridad pública y la procuración de justicia, que siguen siendo las patas de palo de su administración.