1.- Tarde y conflictuados, se dijeron dentro de la norma

Consciente de que hace falta más diálogo entre los poderes, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados Federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, adelantó a la aprobación de la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020, que el gasto público federal será por más de 6.1 billones de pesos y que las participaciones serán por 950 mil millones para estados y municipios.

El proyecto que los aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador aprobaron en comisiones legislativas y que repetirían en la Plenaria, es la base, indicaron, para la “construcción de un Estado de bienestar y que el Estado Mexicano sea más regulador del recurso público y también con fortaleza fiscal y financiera”.

Con la ausencia del Grupo Legislativo del partido conservador PAN y fuera del recinto oficial, los diputados federales reanudaron tareas para aprobar el presupuesto 20/20 y devolver el paquete económico al Poder Ejecutivo luego de su revisión y ajuste. El diputado de Morena, Ramírez Cuellar, dijo que hubo reasignaciones en diferentes rubros, dentro de los márgenes estrechos que dejaba la iniciativa presidencial.

De los datos sobresalientes en el contexto, retraso y protesta de la oposición, sobresalió la diputada del PES, Carmen Cabrera, quien haciendo gala de sistematización de hechos ante el operativo contra los campesinos que bloquean el Palacio de San Lázaro, refirió: “se les arrinconó con tanquetas de agua y con un grupo de élite. Así deberían hacer a los delincuentes que tienen de rodillas al Estado matando niños y jóvenes”.

2.- Contra la Ombudswoman, pero mesurado

Entre los gobernadores y alcaldes panistas existen matices respecto a la designación de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, María Rosario Piedra Ibarra, como de las actuaciones sobre posibles recomendaciones de la instancia defensora.

En el caso del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, se ofreció una postura que dista de algunos de sus correligionarios; mientras los primeros opositores, como el mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez, desconoció a la ombudswoman y aseguró que no acataría sus recomendaciones, el guanajuatense no cuestionó las capacidades de Piedra Ibarra, pero si tomó distancia al citar que solamente no aceptará las recomendaciones.

La postura de Sinhue Rodríguez supera el enfrentamiento inicial de sus cofrades para erigirse como mesurado en el conflicto suscitado desde el nombramiento y toma de posesión de la ombudswoman, que se caracterizó con rasgos de violencia y escándalo en el Senado. Está con la dirigencia nacional del PAN, pero de una forma diferenciada.

El Ejecutivo de la entidad no desaprovechó la oportunidad para dar el espaldarazo al alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro. El gobernador Rodríguez apoyará la obra que servirá como Centro de Gobierno municipal, donde, se adelanta, habría un piso para el Gobierno del Estado. Es posible que el cambio de oficinas pudiera apoyar la liberación de las calles convertidas en estacionamientos de funcionarios estatales.

3.- Habrá revocación de mandato en Guanajuato

En la lógica de mantener su oposición a la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, el Grupo Legislativo del PAN en el Congreso Local votó contra la minuta de reforma constitucional que establece las figuras de revocación de mandato y consulta popular. La oposición, siete representaciones partidarias, votaron a favor de la enmienda, aunque no les alcanzó para vencer al grupo mayoritario.

Cuando ya se cubrió desde el miércoles 13 de noviembre el requisito mínimo para que el Constituyente Permanente avalara la reforma, a el Congreso guanajuatense se lanzó a contracorriente recreando la lucha con un round de sombra.

Así, el tema más sensible para la democracia, realizar una consulta a fin de evaluar la actuación de los funcionarios de los diversos órdenes de gobierno y poderes, como Presidente, gobernadores y legisladores federales y estatales, Guanajuato se marginó. Pero, tendrá que hacer la armonización de la Constitución Local, antes de 180 días contados a partir de la promulgación y publicación de la reforma a la Constitución federal.

Ernesto Prieto Gallardo, diputado de Morena, que se encargó de abanderar la reforma constitucional nacida en Palacio Nacional sostuvo que la revocación de mandato, a mitad de la encomienda, es “dar un poder real” a los ciudadanos y apostar por una democracia moderna para fortalecer las instituciones.

De la Valija. Ahora, en Celaya

Los aciagos días de una persona dedicada a la seguridad pública, José Carlos Ramos Ramos, siendo director de la policía municipal de Celaya, podrían concluir. Luego de la emboscada que le tendió un grupo de criminales de donde resultaron heridos integrantes de su seguridad personal, se manejó en redes sociales de especialistas en seguridad que había una vacante en La Cajetera.

Ayer se infirió que Ramos Ramos tenía un pie fuera de la polipreventiva, porque acudió a la Oficialía Mayor de la Alcaldía a atender –se sospecha- aspectos relacionados con su finiquito. El ex integrante de la Secretaría de Seguridad Pública de León, dejó en manos de la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez, aceptar y dar a conocer su renuncia.

Luis Felipe Guerrero Agripino

La preocupación en la entidad y en muchos ámbitos, respecto de la prevención social de la violencia y reconstrucción del tejido social, no sólo es para el momento, sino también para la trascendencia. O sea, inferir la forma en que actuará la autoridad en la materia, aprovechando el desarrollo científico y tecnológico.

Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), hizo un llamado para anticiparse a los contextos que sobrevendrán con el uso de la tecnología al derecho penal. Sostuvo que en un futuro próximo la inteligencia artificial, la robótica y el empleo de la tecnología plantearán nuevos retos a la disciplina.

El ex subsecretario de Seguridad Pública en la entidad participó en un Congreso Internacional convocado por la Secretaría de Seguridad Pública, con ponentes de varios países. El encargado de la UG subrayó la importancia de limitar la facultad punitiva del Estado en toda sociedad democrática.

Guerrero presentó una postura que se contrapone a la moda adoptada por los legisladores, quienes luchan por ampliar el catálogo de delitos graves con penas más severas. La preocupación del rector general de proyectar al futuro representa, no un simple reto, pues se requiere la concientización; el referente que se tiene es la inseguridad expresada con violencia y la impunidad.

Comentarios

Comentarios