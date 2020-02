1.- Creció el Pacto y ganó Diego Sinhue

Este día, el gobernador de Guanajuato estrenará corona durante la reunión de la Conago en Baja California Sur, donde el ente cambiará de dirigente ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue designado ayer como titular de la Alianza Centro Bajío Occidente (ACBO) que pretende la instauración de una entidad suprarregional para mantener el desarrollo económico y social.

A 15 días de que presente su segundo informe de gobierno, Diego Sinhue, recibe la representación de las entidades que integran la alianza conformada por: Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato. En la reunión verificada en la entidad potosina se constituyó legalmente la agrupación, haciendo a Rodríguez Vallejo su primer presidente por un periodo de seis meses. Se anunció que pronto dos estados más podrían sumarse a la ACBO.

Durante su primer informe, en marzo de 2019, el guanajuatense presentó la alianza, cuando todavía se le consideraba como el Pacto de San Miguel de Allende, entre los estados que gobiernan los panistas en el centro de la República, sin Jalisco. Ese día, Sinhue Rodríguez dio a conocer el proyecto insignia para detonar el crecimiento económico de la región por encima de la media nacional, como se estaba presentando en los estados aliados.

2.- Fibras sensibles de nuestra sociedad

La condición sine qua non que ofrecen los estudiosos de la niñez, bajo condiciones de anomia social, han mostrado que son el producto de condiciones sociales específicas; así, en un escenario de inseguridad y violencia se van mostrando una serie de infantes sometidos a problemas de abuso y explotación. Con base a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el 2016 llamó la atención que el tema sensible respecto de los menores de edad era su desaparición, totalizando 25 mil casos, donde Guanajuato ocupó el segundo lugar con 2 mil 925.

Tres años después, incrementadose la comisión de los delitos en la entidad, sobresaliendo los homicidios dolosos, los infantes se han inscrito como la parte más dolorosa, pues en 2019 fueron asesinados 390. Y, de acuerdo con el SESNSP, la trata y corrupción de menores sumaron 171 carpetas judiciales. Guanajuato se colocó en el primer lugar nacional en tráfico y cuarto lugar en corrupción de niñas, niños y adolescentes.

La modificación del fenómeno del 2016 hasta nuestros días, muestran el desinterés de parte de las instituciones gubernamentales por tomar con la celeridad que corresponde los casos sensibles de nuestros menores. Lo que nos queda, a partir de los referentes, es elaborar las respuestas a los problemas. El gran reto histórico para Guanajuato.

3.- La OCL se queda sin un invitado

A una década de constituirse como un concurrente de la sociedad, el Observatorio Ciudadano de León (OCL) giró invitaciones a partes del Estado Mexicano para que participen activamente en el proyecto que pretende convertirse en apoyo para la gobernanza. La invitación del organismo trasciende, con su sana malevolencia, pues quiere una reunión urgente para que el gobernador de Guanajuato, el alcalde de León y el superdelegado del gobierno federal en el estado, para pedirles cuentas puntuales sobre el escenario de violencia e inseguridad local.

Este jueves, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informó que no acepta asistir al evento de la OCL que preside Rocío Naveja Oliva, porque el organismo está viciado por un posible tema de corrupción suscitado en las administraciones municipales de Ricardo Sheffield Padilla -actual procurador federal del Consumidor- y de Bárbara Botello Santibáñez en León. Ya con ganas de colaborar, se dijo dispuesto a enviarles a un asesor de la Secretaría de Gobierno para que les atienda.

En una segunda parte, cuando ya se mencionó a la representante de la OCL, Naveja Oliva, el gobernador acusó: “pareciera que a ellos lo que les interesa es el show político y no me voy a prestar”. Agregó que las investigaciones del Observatorio dejan muchas dudas, pues tratan los integrantes de lucirse, que desvelar los verdaderos datos.

Curioso, Rocío Naveja, en otro momento ha sido señalada aliada de Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública estatal, pues le ha apoyado económicamente para la celebración de talleres y cursos, en su calidad de rectora de la “Universidad Humani”, propiedad de la actual representante de la OCL. Diego Sinhue deja en claro que no asistirá a los eventos de organizaciones cuya postura política es diferente a la suya o, que la instancia, tenga visos de cuestionamiento.

De la Valija. De nuevo Karina “N”

De acuerdo a diversas fuentes, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló la decisión de un juzgador federal para anular la liberación de Karina “N”, supuesta pareja sentimental de José Antonio Yépez Ortiz ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Alejandro Gertz Manero, no se anduvo tras las ramas ni con criticismo estéril y ejerció sus atribuciones para volver a la mujer ante un tribunal. Aunque queda la duda de dónde la van a localizar, pues en otro momento se liberó a “Don Neto” y todavía no logran cazarlo. No se puede soslayar el interés de la FGR de actuar en consecuencia a la opinión pública.

Héctor René López Santillana

Los menores de edad son como la especie de muestra de nuestra célula básica, la familia. En consecuencia, es el hilo más delgado de los efectos perversos de la sociedad. Se les encuentra como víctimas de violencia familiar, se les señala como reproductores de los quehaceres de los padres, además, algunos de ellos, constituyen el grupo más vulnerable pues lo mismo son utilizados por los delincuentes para serviles para su provecho, en el tráfico, consumo y su corrupción.

Héctor René López Santillana, presidente municipal de León, ante la revelación nacional de que Guanajuato es una de las entidades con altos índices de tráfico y corrupción de menores, destacó, con base a las experiencias de su gobierno, que se está produciendo un incremento en el maltrato de los niños en sus hogares; cimiente de la construcción social de los menores descuidados, donde cabe la tolerancia hasta de su adicción a sustancias y su utilización en la delincuencia.

De manera específica y sustancial, el alcalde leonés no descuida la parte más triste del asunto, al señalar que actualmente las niñas, niños, y adolescentes son los nuevos “halcones” de la delincuencia; pero también, forman parte del engranaje del narcomenudeo.

Al momento, con base a lo expuesto por López Santillana, existen las condiciones para que incremente, como bola de nieve, el número de menores inducidos, pues por su condición legal, no enfrentan la justicia.