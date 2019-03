1.-¿Tope donde tope?

“Sé que todavía estamos lejos de los objetivos que nos hemos planteado como estado, que es devolverle la paz y la tranquilidad de los guanajuatenses”.

Al admitir su bajo rendimiento en Seguridad, el gobernador también tomó distancia del triunfalismo que se destiló en la Glosa de su Primer Informe.

Diego Sinhue Rodríguez estaba con Álvar Cabeza de Vaca, el secretario de Seguridad, en una ceremonia de graduación de nuevos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y acaso se sintió obligado a desmentirlo en sus dichos…

“Son evidentes los resultados”, había dicho Álvar sobre su desempeño, agregando que “el programa estatal de la violencia y la delincuencia no ha fallado”.

Diego también se alejó del triunfalismo del secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, quien ofreció una colección de “perlas”:

Que las reacciones del crimen organizado en Guanajuato “están bajo control”, igual que los homicidios, y que están acotando su capacidad operativa…

Más en plan de faena, Diego aseguró que va en ruta de vencer al crimen, dejando entrever que estaría por ocurrir una acción grande.

Vienen momentos difíciles “que nos ponen a prueba”.

Dentro de esa dinámica, agregó un delicado mensaje al ‘Ombudsman’, Raúl Montero”:

“Aquí hacer un llamado importante a los Derechos Humanos, entre la vida de un delincuente y de nuestros policías, siempre vamos a proteger la vida de nuestros policías…”.

Diego no se hace cargo de que no se trata de una disyuntiva, y que a los delincuentes también deben respetársele los Derechos Humanos.

Montero tendría que responderle el “llamado” para recordárselo…

2.-Otra vileza de la 4T

Por órdenes del ‘superdelegado’, Mauricio Hernández Núñez, Patricia Vilchis y Armando Taboada fueron a cerrar un comedor comunitario de Dolores Hidalgo…

No cumplieron su cometido, que dejaría sin comida a 120 personas pobres, porque la directora del DIF municipal, Yazmín Villanueva, los convenció de que se lo dejaran a cargo.

Es uno de los más de cinco mil comedores comunitarios que mandó cerrar Andrés Manuel López Obrador…

Mauricio regresó fortalecido de la CDMX, a donde el presidente llamó a los 32 ‘superdelegados’ para regañarlos porque aún no terminan los padrones de beneficiarios de sus programas sociales.

Pero también les dio la gran noticia: los van a reforzar con siete subcoordinaciones: Comunicaciones y energía, Seguridad, Bienestar, Economía, Jurídica, Administrativa y Anticorrupción.

Con eso, el gobierno federal acabará con las delegaciones y además ahorrará. Éstas cuestan $14 mil millones, y las ‘superdelegaciones’ costarán $3 mil 676 millones…

Ahora sí, empieza el ‘virreinato’ de Mauricio…y sus acciones atrabiliarias como la de Dolores…

3.-Cadena de culpables

A propósito de la inseguridad que envenena sus vidas, los salmantinos les recuerdan a los gobernantes, la alcaldesa, Beatriz Hernández, al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, que todos son responsables de la tragedia.

Entre los señalados también están el Fiscal General, Carlos Zamarripa, el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, y hasta los regidores de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento, encabezada por Víctor Hugo Rueda, del PAN.

Denuncian nueve extorsiones en tres días…y que no pueden interponerlas ante el MP porque les exige ‘pruebas’. Que no hay patrullaje ni elementos de seguridad estatales o federales que los auxilien…

Les reprochan sus mezquinos pleitos políticos, que los dejan en la indefensión, por unos pesos, de deudas de las que son corresponsables…

La tragedia es extensa: en Seguridad Pública no los atienden, en el 911 no contesta nadie y los ‘botones de pánico’ no funcionan…

4.-Herencias negras

Lo que en su momento pareció lo más depurado del glamur político, los terrenos para la que sería la refinería ‘Bicentenario’ y el ‘Parque Bicentenario’, está convertido en un lastre para el gobierno estatal, y en un barril sin fondo para las finanzas públicas.

A diferencia de hoy, había dinero de sobra, por los excedentes petroleros, y el entonces gobernador, Juan Manuel Oliva, gozaba de un trato preferencial de su correligionario, Felipe Calderón.

Oliva sucumbió al poder hipnótico de las serpientes y creyó lograr la inmortalidad, sin renunciar al negocio, comprando los terrenos para que Felipe le concediera la refinería.

De manera análoga, gastó sin medida para la construcción del Parque…Oliva se gastó alrededor de tres mil 300 millones de pesos.

A diez años, el gobierno estatal todavía no sabe qué hacer con los terrenos, y su parque ‘Xonotli’ no sólo no ganó, perdió $11.6 millones en 2018. El Parque Bicentenario, en tanto, perdió $47.5 millones…

¿Y Oliva? Muy campante como secretario de Elecciones del CEN del PAN.

Daniel Díaz Martínez

Ayer, la Glosa del Primer Informe propició que el secretario de Salud hiciera un recuento del desastre social e institucional que significa la desaparición del Componente de Salud de Prospera, según lo decidió el Gobierno Federal.

La síntesis de la tragedia la constituyen el millón de guanajuatenses que pierden lo más básico de los servicios relativos a la salud, servicios médicos, vacunas, de prevención, nutricionales…

Se trata de personas doblemente vulnerables, y vulneradas, por ser pobres y por vivir en lugares aislados y distantes.

Por eso es relevante el apunte respecto a la pérdida de 14 unidades médicas móviles de salud, además de equipamiento de cómputo, básculas, medicamentos…

La unidades médicas móviles constituyen el medio idóneo, y en muchas casos, único, para atender a las comunidades.

“Sí es una situación que nos preocupa. No es sólo las 14 unidades, hay toda una infraestructura que se está quedando ahí…”.

Antes, el secretario ya había informado que se desmantela un equipo de 449 profesionales de la salud y de 471 auxiliares de la Secretaría de Salud en esas comunidades, alrededor de 9 mil.

“En ese sentido”, cuestionado respecto a lo que debe seguir dijo que “el estado tendría que hacerse cargo y eso implicaría conseguir 180 millones de pesos”.

Una salida en la que el gobierno estatal debe esforzarse en especial, para ser efectivamente solidario.