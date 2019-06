1.-Pillados en falta

La auto clausura que hizo ayer el grupo que explota la bocamina ‘El Cristo’, cerca de Xichú, en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato, luego de la publicación de ‘Correo’, vino a ser la mejor prueba de que anda chueco…

La denuncia pública refiere que, si bien existe un Título de Concesión para un grupo de personas de San Luis Potosí, no hay permisos de explotación, por lo cual ésta se realiza clandestinamente.

Pero todo es muy laxo…o cómplice.

Representantes de la Reserva interpusieron una denuncia ante la Profepa por esta explotación en 2017…y aún no hay respuesta.

A ello contribuye el desorden que trae la 4T. Ayer, el encargado del despacho en su delegación, Fernando Porras, dijo que no puede hablar. Y tampoco su jefa, Blanca Alicia Mendoza, la titular de la Profepa…

Marisa Ortiz, la secretaria del Medio Ambiente, dice que la Secretaría de Economía ni le consulta para dar permisos de explotación minera.

Ello, a pesar de su ‘Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico del Territorio’ que tendría que respetarse. Dice Marisa que lo poco que puede hacer es llamar para que la tomen en cuenta…

Mucho peor está Israel Cabrera Barrón, el diputado del PVEM que fue delegado de la Semarnat en el sexenio pasado.

Escandalizado, afirma que esa explotación es ilegal y ecocida, y no podría darse en un Área Natural Protegida. Radical, postula que ya ni siquiera deben intervenir las autoridades de protección al ambiente sino directamente las penales…

Plantea que las denuncias deben hacerlas los ciudadanos…algo que habría tenido gran valor si lo hubiera hecho él, como funcionario al tanto del delito.

Sería de esperar que ahora sí intervenga la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Conanp, pues desde ayer la encabeza el guanajuatense Roberto Aviña Carlín, en sustitución de Gloria Fermina Tavera…

2.- Y llegó ‘El Chachis’…

Lo que nos falta ver en Morena. Ayer, Aurelio Martínez, ‘El Chachis’, venido del PRI, acusó a Alma Alcaraz, la actual dirigente, de rodearse de pura gente del PAN, partido del cual proviene.

La pregunta sería ¿y donde están los morenistas de cepa? Pues justo atrás, o desplazados.

El Chachis acusa a Alcaraz de que ayer no les prestó las oficinas estatales para una sesión del Consejo Estatal, lo cual considera una maniobra para mantener el control de Morena…

Así, sólo con el control de la sede estatal…algo que ha estado en disputa con Ricardo Bazán, el de Finanzas, gente de Ernesto Prieto, como también lo es Enrique Alba, a quien Aurelio defiende…

Esto es, que aunque quisiera parecer independiente y espontáneo, El Chachis acaba viéndose como testaferro de Prieto…

3.-Huanímaro y su desgracia

Por si no fuera poco con la tragedia de no tener agua, los huanimarenses sufren grandes estragos por un alcalde, Armando Solís Pantoja, que no parece entender eso de gobernar…

Ayer se informó que decidió gastar dos millones de pesos para las Fiestas de San Juan, y $563 mil en una camioneta ‘Equinox’ para su uso personal…

En cambio, para lo del arreglo del pozo colapsado apenas destinó $200 mil, sin que se sepa cuándo podría estar reparado, y si lo estará, pues hay que recordar que colapsó y se quedó la bomba dentro.

En la sesión de ayer, la tesorera le informó a él y a los funcionarios involucrados que no cobrará las multas de tránsito porque…no las incorporaron al Reglamento.

Lo que sorprende, ante tantos abusos y sinrazones, es que todos los acuerdos del Ayuntamiento salgan por unanimidad…

4.-Pénjamo, retorcida grilla panista

Entre otros rumores en las filas panistas de Pénjamo sobresale el que dice que el alcalde, Juan José García, busca la candidatura a diputado federal…

El alcalde, se asegura, ya negocia esa posibilidad con el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete.

Pero a ese chisme se le adorna con otro, de los detractores del alcalde: que las aspiraciones de Juan José podrían verse frustradas porque no está al corriente en sus cuotas al PAN.

Pero ese dinero el alcalde lo tiene en reserva, retenido desde enero en la tesorería municipal como medio de presión sobre el Comité Municipal…

Lo del control que pretende el alcalde se podrá aclarar el once de agosto, cuando se realice la Asamblea Municipal, en casa de Salvador Campos, para elegir integrantes y presidente del Comité Municipal.

Suenan los nombres de Paul Tafoya, Martín Ortiz Reyes y el del nieto de uno de los fundadores del PAN, José Eduardo Martín Rojo.

Rocío Nahle García

La secretaria de Energía vino a demostrar, por si hacía falta, que es solo una creatura política de Morena y no es apta para un puesto de tamaña responsabilidad.

Hay que decir, empero, que su ponencia de ayer no desmereció en un Congreso Mexicano del Petróleo, el cual se realiza en León, caracterizado por su mediocridad.

Aunque cueste creerlo, fue coordinadora de los diputados federales morenistas en la Legislatura pasada. Desde ahí mantuvo un radicalismo militante que abonó al arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

En esa fidelidad fraguó su fortuna. Si bien desde el inicio mostró su ineptitud, en las ‘mañaneras’, el presidente no ha hablado siquiera de la posibilidad de destituirla.

Dado su perfil profesional, ingeniera química, con especialidad en petroquímica, se supuso que podría con el puesto que le tocó en la repartición de la 4T. Pero no.

Entre sus ‘perlas’ de ayer, dijo que en Guanajuato la gasolina es cara porque faltan gasolineras…aunque haya una en cada esquina.

De la refinería de Salamanca ofreció que pronto empezará su rehabilitación, que solo espera le lleguen las refacciones…

También se atrevió a asegurar que el nivel de contaminación de la refinería ‘es muy bajo’…

Y ahí se ganó el desmentido de la secretaria del Medio Ambiente, Marisa Ortiz, quien dice que el dióxido de azufre que produce la refinería es el 80% del que se genera en el estado…