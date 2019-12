1.- Anarquía en las prestaciones de policías

La unidad de criterios de los altos mandos no sólo proporciona justeza a los integrantes de las corporaciones policiacas, sino que además permite la disciplina y recrea su espíritu de cuerpo en los diferentes niveles. La imposibilidad de ayuntamientos y gobierno estatal para atender las necesidades vitales de su personal, no sólo es omisión, también es una irreflexión.

La entrega de recursos a los municipios de parte de la Federación y estado, pasa por varias cribas, por las cuales podrían disminuir hasta perderse, ejemplo, el Fortaseg. Lo peor, en el contexto, sucede cuando se trata de atender a los policías y sus familias, sus salarios con prestaciones y seguros de vida; la mayoría del personal que labora en las policías de Guanajuato están en situación de precariedad, a pesar de que todos arriesgan sus vidas.

En la profesionalización de la policía no hay magia, se paga de acuerdo al alto riesgo, se entregan las mejores prestaciones y se consiguen los seguros justos. La Comisión Estatal de Seguridad Pública, que dirige el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, deberá vigilar la contratación del personal y su seguro de vida apoyando a los municipios pobres, además de aspectos inherentes al servicio para operar de forma conjunta. Las deficiencias en la atención del personal podrían influir en el servicio.

No es posible que la burocracia dorada tenga seguros de lujo y los agentes de orden en las calles no tengan, o como si no lo tuvieran, por su pobre calidad. De mejorar la vida de los policías, debe encargarse el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres.

2.- La prosperidad guanajuatense amenazada

En economía, la veracidad de la información resulta esencial para la operación óptima de las empresas, pues les permite realizar proyecciones sustentadas en la mayor cantidad de datos y así minimizar el riesgo de pérdidas en sus inversiones y alcanzar un rango aceptable de éxito, con el consecuente beneficio para sus propietarios y de manera indirecta a trabajadores y la sociedad donde se asientan.

Por eso resultaba difícil de entender cómo en Guanajuato, las autoridades optaron por opacar los efectos de la inseguridad y la violencia que lastima a la población, cuando hablar de negocios se trataba. Negar la existencia de extorsiones, cierre de empresas, ajustes de turno, asaltos y amenazas, resultaba una contradicción frente a la serie de evidencias en el sector empresarial del impacto de la criminalidad.

Por eso resulta saludable el giro dado por el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, que antes de la conclusión del año aceptó que en Guanajuato han cancelado sus actividades, “temporalmente”, 4 mil 400 negocios en municipios como Salamanca, Irapuato, Celaya y los Apaseos, una consecuencia de la inseguridad.

Sin duda, la cifra podría estimarse mayor, tomando en cuenta a otros municipios, pero dejar atrás la política de negación de los hechos resulta aprovechable; implica que el sector privado al lado de la autoridad, pueden caminar juntos para revertir esta tendencia, como confía el funcionario.

3.- Reflexión tras el primer año

Existen suficientes elementos de probanza de que la concentración industrial genera cinturones de miseria, porque mucha gente no es empleada debido a sus niveles de instrucción y capacitación. Siguiendo esta línea, el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconoció que el Gobierno del Estado se equivocó de estrategia al atraer empresas de manera masiva y olvidarse de las zonas que rodean los parques industriales.

El exsecretario de Desarrollo Social hizo en el Parque Castro del Río en Irapuato esta confesión pública, para atender a la población de las comunidades que fueron desatendidas con la fiebre del empleo que las empresas foráneas ofrecieron, a quienes se entregó terrenos, infraestructura, agua potable y exenciones fiscales.

El revisionismo del mandatario a las políticas de sexenios anteriores se hizo desde un polígono industrial donde residen 10 mil habitantes con fuertes problemas de pobreza extrema, drogadicción, delincuencia y carencia de oportunidades, a quienes se quiere incluir con un proyecto de educación y empleabilidad.

De la Valija. Un primer lugar, en lectura fácil

A todos los miembros del Cabildo, síndicos, regidores, así como al fedatario por su velocidad de lectura y capacidad de análisis económico-financiero-social para lograr en menos de 24 horas recibir los documentos de apoyo para la Plenaria en que definieron el Presupuesto 20-20 de Celaya. Aunque, a decir verdad, la decisión de la mayoría de los ediles ya estaba concertada, pues la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez les tiene tomada a la medida a sus pares.

El mayoriteo que pareciera parte de la democracia de la real politik, es finalmente una imposición o poder tiránico de la mayoría, pero con los ojos vendados es imposible transitar por el bien de la sociedad. La autoridad municipal no podrá quejarse del nivel de inseguridad, violencia e impunidad en esa plaza, porque no se detienen, siquiera unos días, para sacar adelante un proyecto vital: los gastos de la administración pública. Celaya está entre las ciudades más violentas del país; Elvira, la segunda peor alcaldesa de cien ciudades seleccionadas en encuesta.

Vanessa Sánchez Cordero

Si los legisladores del Congreso Local asumieran su papel de representantes populares, seguramente, tendrían riesgos en el ejercicio de su función, menos que los guardianes del orden, pero con más consciencia de las implicaciones personales y familiares. Y serían los primeros en luchar por quienes desde sus centros de resistencia cuidan a los guanajuatenses. Este asunto no tiene vuelta de hoja, las prestaciones devienen de un análisis serio de la actividad que se desempeña, como del nivel de consciencia de sus representantes populares.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Vanessa Sánchez Cordero le hace flaco favor al PAN, con mayoría en la Cámara estatal, tratando de justificar la disparidad de los seguros de vida de los policías del estado y municipios con base en los bajos salarios y prestaciones de los uniformados. En ese sentido, trata de salvarse, aduciendo que porque gana mucho, su seguro y de sus pares, menos morenos, es extraordinario.

Sería menester que sus asesores le dijeran a la diputada que está contaminando el tema de que el Congreso Local define los salarios de los trabajadores del estado, y que pudo haber sacado del presupuesto estatal un monto especial para resolver el problema de los policías en los 46 municipios. Pero, no recibió la orientación antes del voto a favor del Paquete Económico 2020, sin tocar; malhaya, llega después de la fatalidad.

