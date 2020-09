Agenda virtual de acontecimientos.

La agenda oficial para esta semana marca dos fechas sobresalientes en la administración pública del estado de Guanajuato: 25 y 26 de septiembre. La primera, apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LXIV Legislatura del Congreso Local; segunda, inicio del tercer año del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para el periodo sexenal 2018-2024, recreándose la expectativa por los ajustes del Plan de Gobierno para la segunda de las tres etapas, que produzca condiciones bienestar a los guanajuatenses.

El Congreso Local, cuyos 36 legisladores van por el último año, en esta ocasión con la “expectativa” de ser reelectos, tendrán desde el viernes de la presente semana hasta fin de año, no sólo aprobar el Paquete Económico 2021 que envíe el Poder Ejecutivo estatal, sino también en reto de ponerse de acuerdo para sacar leyes de ingresos impecables para evitar serios conflictos a la sociedad con incrementos, ajustes o indexaciones, pues no está el horno para bolillos y una Ley de Egresos del estado, municipalista que apoye al campo y a las MIPyMES. Saber superar carencias federales.

Por lo que corresponde a la misión del mandatario, Sinhue Rodríguez, el quid lo conforman su Plan y sus programas que el Congreso, de mayoría albiazul que coordina J. Jesús Oviedo Herrera, en donde las oposiciones, encabezada por Morena la primera minoría dará la lucha por la “austeridad republicana” para que en la administración local de Diego Sinhue, desparezcan los excesos.

La nueva batalla por Celaya

Celaya se transformó en el recipiendario de problemas graves que ha colocado a los buscadores de candidatura a su alcaldía en un “crucigrama peligroso”. La presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, ha avisado a su partido, el conservador PAN, su interés por reelegirse en el cargo, aunque en su administración creció la violencia e inseguridad y conflictos que hablan de “anomalías”; sin embargo, la nomenclatura albiazul estatal considera vital la especie de ruptura que hubo con los empresarios celayenses.

Para no poner en riesgo el éxito que ha tenido el PAN en esa plaza, se ve necesario que un personaje de la sociedad civil sea quien los represente; se “fijaron” en Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico y Sustentable, quien de entrada no aceptó, pero está en “pendiente”. El panismo local ya prepara un nuevo escenario con el exalcalde, Ismael Pérez Ordaz, quien trae apoyo y busca repetir la gesta. No descartan un empresario.

El partido que trae aspirante empresarial a la candidatura por la alcaldía de Celaya es Morena, el transportista y exalcalde, Leopoldo Almanza Mosqueda que venció a la panista Marta Sahagún en 1994, siendo abanderado del PRI. Polo Almanza, por experiencia, cree que la cuestión no es la candidatura ni la elección, sino los problemas y posibilidades de poder atenderlos, se requieren apoyos: estatales y federales. Integran la terna de los posibles en el rojo marrón, el pediatra Antonio Chaurand Solórzano y Juan Miguel Ramírez Sánchez, exrector del Campus Celaya de la UG. Rasgo de la batalla de Celaya, duelo de empresarios en el PAN y Morena… y exalcaldes.

Línea nacional; PRD tendrá moche

Hubo reuniones oficiales para todos, particulares con exgobernadores y especiales con liderazgos. El presidente nacional del PAN, Marko A. Cortés Mendoza, atendió a sus cofrades de Guanajuato dejando en el ánimo, la necesidad de la unidad o ponerse de acuerdo, pero también pintó su raya respecto de lo nacional. Este día asiste a San Miguel de Allende al Segundo Informe del alcalde, Luis Alberto Villarreal García, en un gesto que también manda señales.

La “línea nacional” para la selección de abanderados a los puestos de elección popular de Acción Nacional, dependerá de los “acuerdos” a que lleguen; respecto de las candidaturas por las 15 diputaciones federales en la entidad, serán por designación, dejando entrever “negociaciones” de alto nivel y de futuro con el PRD, al que entregarán en Guanajuato, su “moche”; viene la elección a la gubernatura de Michoacán en 2021, el cual interesa harto a Marko Cortés como vemos ahora en Zacatecas donde PAN, PRI y PRD, crearon TUMOR (Todos Contra Morena).

Para quienes no sabían, pero les llamó la atención, Marko Cortés, saludó “efusivamente” a sus coordinadas en la pasada legislatura en San Lázaro, ahora diputadas locales, Alejandra Gutiérrez Campos de León y Lorena Alfaro García de Irapuato, y la procuradora ambiental del estado, Karina Padilla Ávila, de Salamanca, que pretenden las candidaturas a las alcaldías en sus municipios.

De la Valija. Temores y deberes

Ante las circunstancias, los guanajuatenses han comenzado a poner orden en un aspecto de sus vidas, hasta hace poco dejado de lado. Por temor a la inseguridad atosigante y los riesgos de morir ante la pandemia de COVID-19, muchos han comenzado a generar sus testamentos, para dejar las cosas claras a sus deudos en caso de deceso.

J. Inés Rico Ramírez, exdiputado e integrante del Colegio de Notarios estatal, ha puesto luz sobre la evolución que asume la población al ejercer un trámite administrativo, antes a la distancia hasta por superstición, dado su cumplimiento en momentos luctuosos. Cultura jurídica o poner las barbas a remojar, signos que pintan el estado de cosas en Guanajuato.

Andrés Manuel López Obrador

El 30 de julio de 2006, como candidato del PRD y derrotado en las elecciones presidenciales, dispuso un plantón y bloqueo permanente en la avenida más emblemática de la capital del país: Paseo de la Reforma, como protesta ante lo que consideró fraude electoral. Por 47 días sostuvo el bloqueo, generando daños por 7 mil millones de pesos, quiebras y despido de 3 mil trabajadores, sin que se le reprimiera, pues ya eran tiempos de la transición democrática.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hizo de la protesta y los bloqueos su forma de hacer política. Hoy ante el cambio de circunstancias, como jefe del Estado ha utilizado las facultades metaconstitucionales del cargo para hostigar, censurar y embestir a sus adversarios, a decir de sus opositores en diversos momentos y modos.

Tras la represión de la policía, bajo mando de su partido Morena en la CDMX, a opositores de derecha a su gobierno, luego de un primer intento de bloquear avenidas este fin de semana, AMLO tragó el sapo al recordarse su pasado y apechugar ante sorpresivo plantón en pleno Centro Histórico. Por cierto, ya estando él fuera del PRD, este partido fue condenado a pagar 25 millones de pesos a proveedores del bloqueo que ordenó en 2006.