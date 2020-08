Efecto multiplicador de disonancia

El gran escándalo producido por la revelación de una lista de personajes de la clase política nacional que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya considera como integrantes de una red de sobornos, cabildeos y compra de votos, fue hecho parte del sistema penal acusatorio empleado en el país. El ex funcionario Emilio “L” escogió el “criterio de oportunidad” para tratar de extinguir la acción penal en su contra, entregando a la autoridad datos de la comisión del delito, las bases de reconstrucción.

El video que emergió e impactó a la sociedad por las redes sociales en donde se mostró personal del Senado de la República, cercanos a legisladores -sobresaliendo Francisco Domínguez-, resultó “la punta de lanza” de los objetivos de Lozoya para mostrar a los tres ex presidentes: Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña con dos ex candidatos presidenciales, Ricardo Anaya del PAN y José Antonio Meade del PRI. Partes del grupo a quienes el acusado-testigo aseguró que recibieron parte de los 3 millones 150 mil dólares que le dio la firma Odebrecht.

El paso está dado los efectos directos e indirectos, seguramente lo van a resentir los aliados de los señalados, en especial cofrades del PAN. El dirigente estatal albiazul, Román Cifuentes Negrete, sostuvo que es todo un montaje y la manera que el gobierno del presidente, Andrés M. López Obrador combate la corrupción. El diputado local, Jesús Oviedo Herrera, pastor del grupo panista, dijo: las revelaciones de Lozoya son mediáticas y electoreras; con la espada flamígera de la justicia sentenció “si alguien la debe la tiene que pagar”. Aunque el panismo debe mirar el caso Ricardo Anaya aliado de Marko Cortés, estarán muy expuestos.

La UG, producción y extensión

Las autoridades de la Universidad de Guanajuato (UG) hicieron el gran esfuerzo para reproducir el modelo de inicio de cursos y el Informe de Actividades del Rector General, Luis Felipe Guerrero Agripino, como antes de la pandemia. Similar, aunque que se presumió que los actos se llevaron a cabo de “forma virtual”. Quizá la parte más triste de las ceremonias fue la carencia de respuestas de la autoridad universitaria ante el más grave problema de salud y sus efectos en la economía, producción científica y social hasta cultural, no habrá FIC.

Se reprodujeron los discursos de siempre con los apoyos muy válidos de parte del gobierno de la entidad. Sobresalió, debido al deseo de los jóvenes que buscan cursar una licenciatura, el incremento mínimo del 3 por ciento de la matrícula respecto del ciclo anterior sobre el cual el reelecto, Guerrero Agripino, se tomó la decisión de concluir el curso en la modalidad virtual que transformó la manera en que se desarrolla el quehacer la UG. Aunque el catedrático no presentó los estudios de lo sucedido y consecuencias; tampoco cómo será ahora la readaptación.

Con la nueva población ahora inscrita, 43 mil 261 estudiantes quiere la autoridad volver al cuadro de antes, el facilismo de volverse invisible y en esas circunstancia nombrar los rectores como se está haciendo sin cubrir los requisitos ni girar la invitación a los alumnos para participar. Con la decisión a distancia el rector Luis Felipe Guerrero, contribuye al sacrificio de la ciudad de Guanajuato, que estará abandonada por los 15 alumnos mil que no vendrán. Antes del repliegue la autoridad de la UG, debió consultar a la esencia de la universidad, sus estudiantes. De salida, el exgobernador Miguel Márquez le acogió en Twitter y le dejó mensaje con foto: “Gloria y honor al viejo relicario”.

Mirada por lo preventivo

Sobres los ataques al personal médico, donde los trabajadores de enfermería, mujeres y hombres, resultan más afectados por agresiones de civiles hasta por elementos policíacos, en particular en la crisis provocada por la pandemia, es menester que los gobiernos estatal y municipal no sólo opinen del hecho violento como en el caso de Carolina Lira, trabajadora del Hospital de Alta Especialidad, aparentemente agredida por vecinos de la Deportiva II en León.

El secretario de Salud estatal, Daniel Díaz Martínez, deberá poner más atención a este ataque para coordinarse con su nosocomio y, también, deberá atender el caso del enfermero del Hospital Pediátrico en León, quien estando de guardia fue golpeado por policías preventivos y “llevado” a barandilla donde se le retuvo por supuestos insultos a la autoridad. El secretario de Seguridad Pública local, Mario Bravo Arrona, todavía no presenta su investigación de lo sucedido en el nosocomio especializado para infantes, donde su personal armado accedió.

El conocimiento de las circunstancias, como de la definición de un plan de atención para personal médico, galenos y enfermeras, podría superar los riesgos con la pretensión de evitar cualquier circunstancia. El tratar de fomentar un plan para auxiliar y prevenir los riesgos no resuelve los conflictos particulares. Los trabajadores de Alta Especialidad del Bajío, agrupados en el sindicato, tienen harto trabajo pues la crisis continúa.

De la Valija. Se pierde infraestructura

Cuando se informa de los diversos organismos empresariales sobre la cruda realidad que se les vino debido a la inmovilidad provocada por el confinamiento, se infiere de inmediato que las micro, pequeñas y medianas empresas, serán las más afectadas; sin embargo, una nueva realidad con tinta indeleble de verdad, es que también se ponen en alto riesgo grandes, como prestadoras de servicios; así, se conoció después de medida semana que por la pandemia cerraron los dos Holiday Inn en la ciudad de Irapuato.

Por ello, resulta urgente resulta tomar medidas en la administración estatal, sobre todo en la Secretaría de Turismo, donde el titular es Juan José Álvarez Brunel. Debe estar materialmente al acecho, para que la infraestructura turística reciba las atenciones y recursos necesarios, pues el panorama es adverso. Raúl González Araujo de la asociación local de hoteles solamente desveló que liquidarán al personal…

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

La lista de los supuestos cómplices más pesados y enlistados por el detenido publicitado por la Fiscalía General de la República en la 4ª Transformación, son tres ex presidentes: el innombrable; el que en 2018 entregó el poder al tabasqueño, y el michoacano de la Guerra en contra los Narcos; los primeros están haciendo mutis y el otro trae la espada desenvainada.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente del 2006 al 2012, luego del señalamiento sobre su participación en la red, se consideró de inmediato un “perseguido político” del Ejecutivo federal pues está produciendo la ley contra de quienes son sus adversarios. Felipe Calderón espera su nuevo partido político para seguir en la lucha electoral, se dijo todavía tranquilo.