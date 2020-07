1. Estrategia “guanajua” contra COVID-19.

Con sus mil defunciones y casi 17 mil contagiados, y su colocación en el tablero nacional por el COVID-19 manchado de rojo, Guanajuato se ha colocado en la encrucijada: continuar con la estrategia escogida por el gobierno de la entidad siguiendo los dictados de Palacio Nacional o cambiar ese plan para erigir un frente sólido contra el grave problema de salud pública. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el titular del ramo, Daniel Díaz Martínez, frente a esta adversidad tienen la palabra.

Existen muchos esfuerzos aislados de parte de grupos de “voluntarios” y de organismos de la sociedad civil; pero hace falta la articulación y la directriz para que no se pierda

rumbo y apuntar hacia el objetivo único. El juego de intereses y propaganda adversa no puede soslayarse sus presencias máxime que durante la pandemia se multiplican los riesgos por el dengue, influenza, temporada de lluvias, el proceso electoral y la inseguridad. El plan de nueva normalidad federal señala que respetará si alguna autoridad municipal o estatal no lo acata, esa salvedad, es la llave de Guanajuato para evitar los contagios, alza de casos y efectos.

Además de los voluntarios que asisten personas de la tercera edad, un grupo de varios sectores impulsa “15 días con

cubrebocas”; el párroco del “Señor del Hospital” de Salamanca Gerardo Velázquez Solís llamó a la feligresía a acatar

medidas sanitarias y no olvidar a los médicos y de enfermería que luchan contra la enfermedad. El gobierno de Luis Alberto Villarreal García en San Miguel de Allende, asumió su responsabilidad y sancionó a unos visitantes que no atendieron la invitación de ponerse cubrebocas. Las autoridades y líderes sociales, deberán de tomar ya una decisión radical.

2. La acumulación

No hay día sin que surjan quejas y engrosen las circunstancias que acreditan veracidad a la acusación de corrupción en torno al programa “La Escuela es Nuestra” por parte de los funcionarios de la Secretaría del Bienestar en el estado de Guanajuato. Los hechos permiten suponer una operación concertada desde oficinas públicas para despojar de los recursos que legal y legítimamente sólo pueden ejercer los padres de familias.

De igual forma, se ha dado a conocer un audio donde diversos testigos aseguran que quien habla es el llamado superdelegado Mauricio Hernández Núñez, donde dialoga con padres de familia que denuncian los abusos y afirma que sabía de los hechos y que está realizando una investigación al respecto, e inclusive compromete el retorno de los recursos, aunque no de su totalidad. La grabación acredita el intento del funcionario por atenuar el problema y no por actuar de forma contundente contra los funcionarios involucrados en esta operación de despojo de recursos federales.

Hay los suficientes elementos para la presentación de una querella ante la Fiscalía General de la República y no sólo la apertura de una carpeta en la Secretaría de la Función Pública. En Atarjea, se sabe que, inclusive, los padres de familia temen venganzas de los servidores públicos involucrados, entre ellos la subdelegada Arisbeth García. La trama va más allá, se afirma que en la transa va como contratista, ver para creer, el exalcalde panista Rigoberto Hurtado, de la empresa Kore Caminos del Noreste, acusada de estar involucrada en una red de políticos para beneficiar empresas de exfuncionarios.

3. Justicia

El Poder Judicial del Estado de Guanajuato tiene el deber de ofrecer a la sociedad guanajuatense y en particular a los padres de cuatro niñas que fueron asesinadas de manera cruel y horrenda, cómo fue posible que un juez le concediera al menor Juan de Dios “N”, presunto responsable de los homicidios, seguir su procedimiento en la comodidad de su casa. La magnitud de los hechos lo ameritan.

La explicación, que corresponderá ofrecerla al Consejo del Poder Judicial, que preside el magistrado Héctor Tinajero Muñoz que supervisa la actuación de los juzgadores, no puede solamente circunscribirse a argumentos de simple legalidad, porque la Justicia va más allá de la rigidez del texto que puede ofrecer un Código de Procedimientos Penales, pues también juegan un papel preponderante el sentido común y la capacidad del juzgador para articular sus interpretaciones a la luz de todas las normas que convergen en los supuestos.

El caso es la suma de agravios a las víctimas y sus familias. No hay justicia para ellas. Antes que eso, una juez calificadora dio libertad al presunto homicida, facilitando su huida. Luego, ante la protesta social, la Fiscalía General del Estado optó por adjetivar como terroristas a los pobladores de Cuerámaro, sin atrapar al responsable del crimen. Fue el presunto asesino el que se entregó. Además, con tanta claridad en el caso, no se ha hecho justicia pronta y expedita. La pregunta es sencilla: ¿por qué no le han hecho justicia a las niñas asesinadas?

De la Valija. La consecuencia política

Ponerse ante la sociedad para buscar representación partidaria a un cargo de elección llevando a cuestas el “deterioro” del funcionario en tiempo de crisis, requiere mucho valor. El director del Instituto de la Juventud del Estado, Jorge Romero, quiere la candidatura del PAN por la alcaldía de Irapuato o de consolación, diputación local. Ora sí se echó encima tepocatas y víboras negras porque ya hay suspirantes haciendo fila y el joven “primer yerno” de la fresera durante el trienio de Jorge Estrada Palero no cumplió con atender a los jóvenes.

Además de estar último en las encuestas que se han realizado para la presidencia, Romero, tiene de padrino al suegro que perdió sus filos e influencias en la nomenclatura estatal panista, tiene también en puerta el despido, porque la fusión del instituto que dirige con Educafín estará en manos de Jorge Hernández Meza. El muestrario de la marginación, es Jorge Romero, ni siquiera fue requerido por el Congreso local, para el Foro sobre el Avance de la Ley de Atención de la Juventud.

Alfonso Cortés Contreras

La preocupación sobre el prójimo y actuar desde el liderazgo milenario de la institución, debería ser su interés primordial cuando la población, su feligresía, sufren por la pandemia de COVID-19, con su estela de contagio y muerte, pero también por sus inclementes efectos económicos.

Alfonso Cortés Contreras, arzobispo de León, de quien los católicos de su arquidiócesis poco saben en los momentos complejos, pues opta por la discreción y la toma de distancia, ha expresado más preocupación por los efectos de la pandemia sobre su estructura sacerdotal que por su rebaño, pues el líder pidió que sea la gente la que los cuide. Ni una palabra para los que luchan por la vida de sus prójimos o por la de ellos.