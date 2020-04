1.- La emergencia llega a junio

Después de que la autoridad sanitaria federal desveló que por medio del método Centinela se estimó que existen 55 mil 951 enfermos del COVID-19 y no solamente los 6 mil 297 confirmados del mapa de incidencias, los estados tuvieron una base para concebir su particular realidad. Guanajuato, tendría no sólo 140 confirmados sino mil 400 y naturalmente, más de 8 decesos. Con la proyección, hay más elemento para un diagnóstico de la realidad y delinear la estrategia local para atender a los enfermos.

El segundo aspecto sobresaliente de la información federal resultó la movilidad dada en la emergencia sanitaria. Los contagios fueron heterogéneos en México; otra oportunidad para que cada entidad tome conciencia y ordene sus acciones, debido a las diferencias. Y el aspecto más importante, la Federación levantará la emergencia en dos tiempos en mayo. Guanajuato, ante su verdad: levantaría la emergencia en junio, pondera el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez.

Durante la sesión de trabajo con los alcaldes, ayer, Díaz Martínez reflexionó que, debido al tiempo de ingreso del contagio a Guanajuato, se hará una evaluación propia y se analizará si es posible volver a la normalidad. La decisión es el quid para las acciones que defina el gobierno del estado y municipios, de aquí a los primeros días de junio. La información sirve a la población para ajustar sus necesidades, atendiendo las medidas preventivas e impedir un golpe desmedido de la epidemia.

2.- Zapateros a sus zapatos

Por décadas han defendido la libertad económica, confiados en la mano invisible delineada por Adam Smith, y ardientes promotores de eliminar la intervención pública en la economía desde el laissez faire, laissez passer, «dejar hacer, dejar pasar». Hasta un secretario de Economía, Bruno Ferrari, conociendo de su dureza, dijo que eran empresarios punzantes, especialistas en sacar beneficio y “dar de topes”.

Por ello, en medio de la crisis sanitaria y económica que existe, se esperaba que la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, dada su fortaleza institucional y capacidades gerenciales, articulara y ejecutara acciones a favor de su gremio para soportar el embate, ayudando al pueblo de Guanajuato y a sí mismos. Sin embargo, hasta ahora sólo han exigido al gobernador Diego Sinhue Rodríguez endeudar su gobierno con otros 5 mil millones de pesos para salvar los negocios de sus asociados.

Se sabe que hay molestia dentro de la CICEG, que preside Luis Gerardo González García, porque hace días plantearon directamente al mandatario su propuesta de endeudamiento y no tienen respuesta, a pesar de las medidas de estímulo fiscal ya implementadas. González García podría pedir a su equipo más alternativas para sus agremiados, pues han organizado hasta Ferias del Crédito con instituciones bancarias que les han ofrecido créditos. Es hora de echar andar la inteligencia directiva estratégica, de Prospecta, por ejemplo.

3.- La posibilidad del esfuerzo común

Con información sobre las circunstancias delineadas por la epidemia de COVID-19 en Guanajuato, los alcaldes tienen la necesidad de conjuntar esfuerzos y medidas más severas porque la amenaza crece. Los ayuntamientos deberán unificar el rumbo, pues en la contingencia se notaron dispares: unos quieren el toque de queda, otros no ven en cubrebocas y túneles sanitizantes medidas seguras contra el contagio; y no faltaron quienes los aplicaron como medida política.

Al crecer los contagiados y sólo quedar una decena de municipios libre de casos, la ideología de alcaldes y cuerpos edilicios ha mutado hasta entender que la prioridad es evitar los contagios y frenar la enfermedad para amortiguar costos. En Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, fiel a su estilo, crítica acremente a quienes no atienden las medidas sanitarias al grado de la cavilación desde la fatalidad: “no existe suficiencia hospitalaria ni en el panteón”.

Ante la carencia de orientación a los cuerpos edilicios, se han ido tomando decisiones como la del gobierno de León presidido por Héctor López Santillana con el uso obligatorio del cubrebocas; al lado, en San Francisco del Rincón, el director de Salud, Jonathan Saldaña, testificó que no cuenta con facultades para obligar a su uso y recrea el posible error en su aplicación. Existen algunos municipios que, mediante el ensayo e imaginación, han podido aplicar las medidas preventivas, aunque la unificación está en sala de espera. Se requiere pues el liderazgo estatal para el frente unido contra el COVID-19.

De la Valija. Batalla tricolor por el 5 de mayo

En el PRI ni el COVID-19 ha logrado evitar las luchas estériles entre facciones. Pues en medio de la emergencia sanitaria, los bandos evitan quedarse en casa. El Comité Ejecutivo Nacional ha determinado el cambio de consejos políticos municipales y en Guanajuato el órgano responsable de la elección había determinado enviar el registro de aspirantes para el 5 de mayo, pasando la cuarentena marcada para abril.

Sin embargo, el grupo “Rescatemos Guanajuato”, que dejó el mando del Comité Directivo Estatal hace unos meses, ha determinado litigar las decisiones, afirmando que se han realizado actividades partidarias, que no son esenciales y debieran suspenderse como ordenó el gobierno de López Obrador. Pedirá al presidente del CEN Alejandro Moreno Cárdenas, detener la elección hasta pasar la contingencia.

Juan Ramón de la Fuente

Dos figuras en la izquierda mexicana, de capacidad reconocida, que inclusive han sonado como presidenciales, no fueron colocados al inicio del actual sexenio en posiciones clave para la política interna y si colocados en carteras, que de alguna manera se vieron como un exilio lejano a las tentaciones del poder. Sin embargo, a la hora buena, son los que están haciendo el gran trabajo para el Ejecutivo Federal, uno está en Relaciones Exteriores, el otro es representante de México ante Naciones Unidas.

Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, exsecretario de Salud federal y enviado a Nueva York a representarnos ante el concierto de las naciones, dio la nota del viernes cuando dio a conocer que ya logró el consenso de 161 países al interior de la ONU para que se emita una resolución que sancione la especulación de insumos médicos en perjuicio de los pueblos del mundo, en medio de la pandemia del COVID-19.

Mente lúcida y prudente, el psiquiatra, gracias a sus habilidades remienda un tanto el alicaído prestigio nacional. Tal vez, luego de esta crisis sanitaria, crea conveniente ofrecer sus servicios a una nación sufriente de la violencia, economía y salud.