1.- Encuentro cercano entre gobernantes

En la reunión privada entre la Federación y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en el marco de la crisis sanitaria incitada por la Pandemia, efectos económicos y la lucha política partidaria, se puede revelar que hubo un cambio de actitud de parte de los gobernantes, lo cual se informó como la disposición al diálogo y coordinación de trabajo entre el centro y las entidades federativas para abordar los problemas diversos. Aunque los acuerdos aún no tiene la garantía de su resolución.

Es posible que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, parte del grupo de los 32 mandatarios estatales, esté satisfecho con los arreglos pues abarcan objetivos pretendidos con sus homólogos y sus cofrades de la GOAN: debate en el Congreso de la Unión del Sistema de Coordinación Fiscal hacia la Convención Nacional Hacendaria para la distribución fiscal; disposición federal de reestructurar las deudas de los estados y proponer acuerdos por nuevos. Al mandatario Rodríguez le cae de perlas, si busca un nuevo empréstito como se le han sugerido.

Lo esperado por observadores políticos, conflictos en la reunión, cambió pues la vocera de la Presidencia de la República, encargada de política interna, secretaria Olga Sánchez Cordero, avisó que las participaciones federales se entregarían sin demora y habrá recursos ilimitados para la compra de medicamentos y vacunas para la población. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, se indicó, buscará el consenso para el manejo del semáforo epidemiológico y otros asuntos. En ese escenario permeó la lucha política partidaria y especie de ataque a las entidades.

2.- Nuevas para los manejos

Las autoridades sanitarias y sus gobiernos no pueden estar perdiendo energía en la lucha política a fin de conocer quiénes tienen razón en el manejo de la Pandemia tratando de controlar las cifras y los semáforos epidemiológicos que sirven para definir la movilidad de la enfermedad. Se espera que acabe la lucha estéril y vengan las respuestas precisas pues el país está arribando a los 60 mil decesos aunque se insista que disminuyen los contagios que están por arribar a 540 mil; en tanto en Guanajuato los datos se acercan a 30 mil contagios y mil 769 muertos.

Para lo nuevo en el manejo de las cifras como de las acciones de una manera conjunta entre la Federación y las entidades federativas como el producto de una negociación de Estado, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, se reunió con el Embajador de Rusia en México, Víctor K. Koronelli, a fin de presentarle la intención del gobierno de nuestro país de “aplicar” la fase tres de la vacuna contra el COVID-19, el Sputnik V.

Llamó la atención a nivel nacional la información sobre el aumento de la enfermedad en las últimas 24 horas en que arribó a 5 mil 792 casos confirmados y que el subsecretario de Prevención y Promoción de salud federal, Hugo López Gattel, presentara los casos sospechosos que alcanzaron los 82 mil 884 que está presionando los totales en lo general. Lo que vendrá de la Federación respecto del manejo de la enfermedad, en Guanajuato deberá de tomarse cuenta por la ligazón.

3.- En el filo de la navaja

Cada día que los tricolores distinguidos en el estado pierden más tiempo con la finalidad de resolver sus conflictos internos del momento y viejos, se estarán acercando ineluctablemente a una circunstancia de alto riego porque en 28 días arranca el proceso electoral 2020-2021 en territorio guanajuatense, y podrían no estar aún preparados para incursionar con posibilidades de éxitos en la contienda. Los enfrentamientos sin soslayo de los efectos perversos de las partes por el control de la nomenclatura, requerirá de semanas hasta meses para la judicialización encaminada.

Los representaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, cualquiera de ellas o los dos, debieran de atender de manera urgente el registro de su militancia “inherente a su proceso de verificación” en cumplimiento del número mínimo de los partidos políticos nacionales para conservar sus registros, exigida por la Secretaría Técnica de la Coordinación Nacional de Afiliación partidaria. Además de la situación de la delegada del CEN con funciones de presidenta que tiene fechas límites. Otra cuestión que puede alcanzarlos si no se ponen de acuerdo, es el conflicto nacional de su partido.

La lucha en diferentes instancias que arrancó con la “suspensión de los derechos partidarios” de los 7 que encabeza el nuevo presidente estatal, Armando Uribe Valle, la secretaria general, Laura Chávez López y el secretario de finanzas, Jacobo Manríquez y otros 4, seguramente van a buscar desactivar la decisión de Justicia Partidaria del CEN. Mientras la dirigencia estatal itinerante con la delegada, Ruth Tiscareño Agoitia y secretario general, Alejandro Arias Ávila, esperan respuesta rápida. No se descarta una negoción para superar el trance y se hagan los pactos.

De la Valija.-La zanahoria o la piña

Émulo del residente de palacio nacional que llevará a cabo los festejos patrios hasta con antorchas encendidas en la Plaza de la Constitución en la CDMX o simple motivador para el encare de la Pandemia de parte de la ciudanía. Aunque ese ofrecimiento del alcalde, Ricardo Ortiz, de realizar las fiestas patrias podría ser la “zanahoria” o especie de “piña”.

Para llegar al objetivo y se hagan las conmemoraciones en la fresera, se antepuso la aplicación de medidas sanitarias estricticas como en el momento que redujo significativamente los contagios por el COVID-19. Si se atiende el Plan de Nueva Normalidad de aplicación voluntaria, habría que esperar si la autoridad de salud estatal se lo permite porque de lo contrario se considerara una simple ocurrencia de Ortiz Gutiérrez.

Yoloxóchitl Bustamante Díez

Quizá el diagnóstico ostentado por la Ingeniera Bioquímica respecto de la educación pública en el estado de Guanajuato, requiera de una serie de puntualizaciones debido a que el reto para el nuevo ciclo trasciende lo hecho el periodo pasado; considerar que en educación de Guanajuato se viven tiempos excepcionales que requieren acciones y respuestas excepcionales de la sociedad, habla del gran reto y la preocupación en donde faltan las respuestas conexas a lo administrativo y lo pedagógico.

Yoloxóchitl Bustamante Díez, secretaria de Secretaría de Guanajuato (SEG), no se desconoce que concibe la complejidad del sistema estatal pero tampoco que las nuevas necesidades de muchos padres familiares para auxiliar a sus hijos menores de edad en el proceso de enseñanza-aprendizaje ni la carencia de los aparatos electrónicos ni tampoco cómo encarar la deserción escolar. Los problemas no se limitan a las indicadas sino las que debe de atender ya, la ex directora del Instituto Politécnico Nacional.