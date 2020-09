1.- Grito y el silencio

La ceremonia del Grito de Independencia en los 46 municipios de Guanajuato no se hará por las autoridades de viva voz ante la población en sus plazas principales. Lo ha ocasionado la pandemia de COVID-19: ceremonias a puerta cerrada, con transmisiones televisadas o por redes sociales con el fin de evitar aglomeraciones que puedan generar aumento de contagios.

En el Corredor Industrial, “El Grito” se realizará por los alcaldes a puerta cerrada con sus Cabildos, salvo Celaya, donde de plano optaron por mejor cancelar todo. Guanajuato, Dolores y San Miguel Allende, sedes históricas de la Guerra de Independencia, generarán transmisiones en redes sociales de sus ceremonias. El edil Luis Alberto Villarreal García, vanguardia, transmitirá su ceremonia por la televisora estatal, junto a un programa cultural sobre el papel de San Miguel de Allende en la lucha.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acostumbrado a la grandilocuencia y la multitud, ante la ausencia de ella por las medidas contra la COVID-19, dispuso una ceremonia de luces en la solitaria y silente plancha del Zócalo, con una gran antorcha, “La Esperanza”, entre bengalas rojas portadas por elementos de las fuerzas armadas, como si Leni Riefenstahl fuera la directora de esta muestra de la voluntad presidencial.

2.- Lo nuevo en la etapa compleja

El más grande reto de la sociedad con la pandemia durante las fiestas patrias es que no representen el escenario de más “alto riesgo” con el relajamiento de las medidas sanitarias que incluyen quedarse en casa y evitar aglomeraciones. Es menester señalar por la cantidad de contagiados y muertos, que hay conciencia con la responsabilidad ciudadana que existe. Van ganando espacio el voluntariado en diferentes aspectos en el confinamiento contrahecho y nueva realidad con semáforo naranja, como los “Jóvenes en Acción” en Salamanca que llevarán alimentos a personas que pernoctan en los hospitales.

Los días feriados por la celebración de la independencia nacional, serán la prueba de fuego. La esperanza es que se llevan varios meses con la insistencia del uso de cubrebocas y lavamanos en las calles. Y lo más sensible, el LANGEBIO de Irapuato, a cargo de Alfredo Herrera Estrella, trata de universalizar las pruebas Covid-19, buscando su diseño para hacerlas en los hogares.

3.-Último año con piso emparejado

Generaron los nuevos instrumentos legales en materia electoral para el proceso 2020-2021; así, los diputados locales que buscarán un cargo o la reelección no necesitarían solicitar licencia, además, impusieron que los candidatos a las alcaldías puedan tener “premio de consolación”: la primera regiduría, con lo cual “terminaron” de enredarles las pitas a los partidos políticos; en el caso de la minoría panista incluso meterse un “autogol”.

El próximo 25 de septiembre, los 36 diputados que conforman la LXIV legislatura estatal, que arrancaron con ocho representaciones partidarias, abren el Primer Período Ordinario de su último año de ejercicio legal, que esencialmente se abocará a la recepción, análisis y la aprobación del paquete económico (Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos) que les envié el Ejecutivo estatal, Diego Sinhue Rodríguez. Quizá por el momento tan crucial que se vive por la pandemia de COVID-19 y la relación política tensa entre la Federación y la entidad, el “papel del legislador” sea más importante.

La mayoría de los diputados no sólo atenderá su responsabilidad, de paso verán por su interés personal: realizar campaña electoral. Pero, las condiciones impuestas en la norma no son las que esperaban, porque soliciten o no licencia al cargo, la realidad se encargó al momento de emparejar el piso al haber sido limitadas las actividades legislativas, serán a la distancia. No llegarán a los sectores o poblaciones particulares que desean; así, hasta mitad del periodo, después del III Informe de Gobierno. Lo saben muy bien los coordinadores: del PAN, J. Jesús Oviedo Herrera; de Morena, Magdalena Rosales; y del PRI, José Huerta Aboytes, las tres principales fuerzas del Congreso Local.

De la Valija.-A los 81 trae “presión alta”

La primera fuerza política en Guanajuato arribó a sus 81 años. El partido conservador, con treinta años gobernando el estado, no transita “tan campante” el proceso electoral 2020-2021 que arrancó hace una semana. Máxime que está en la mira de un movimiento social que conquistó y ejerce el poder de la República y que le peleará las posiciones en disputa.

Amén del conflicto interno entre su parte más conservadora, que trata de disfrazar con los “neos”, el partido político que encargaron a Román Cifuentes Negrete y a Eduardo López Mares en la entidad, “necesita” el liderazgo albiazul para recrear su historia, fortalecerse en el presente y fundar un futuro, más allá de la “inercia” y lo administrativo, para controlar la “presión impuesta” por sus opositores. Al aniversario 81, el PAN de Guanajuato, debe mirar la cara a sus jóvenes, quienes buscan candidatura, pero los chavorrucos los desplazan; es menester que el panismo no olvide la oleada albiazul de la UG, simiente, y como dijera el cantautor de Dolores Hidalgo… “Acuérdate de tu historia”.

Libia Dennise García Muñoz Ledo

Su llamado a una profunda investigación a la actuación del magistrado Eduardo Breceda Cueva que absolvió y liberó a un policía que había sido sentenciado culpable, dos veces, por el feminicidio de su esposa, al no encontrar, él, pruebas suficientes del acto, deberá lograr respuesta directa del presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado, que hasta el momento sólo ha dado contestación a la inquietud social sobre el caso por medio de su vocería.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, diputada de la mayoría panista en el Congreso del Estado y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con firmeza llamó a la decisión del magistrado, que impacta en la imagen de todo el Poder Judicial, como un “golpe muy bajo para la víctima y su familia”, pues dejó en claro que resulta un mensaje de impunidad, pues se “puede matar a una mujer y salir libre, sea como sea”.

Las afirmaciones de la diputada García Muñoz Ledo, con fuerte liderazgo en el tema de la violencia contra las mujeres, sobre todo al penalizar los abusos contra ellas en internet, punzan en el centro del malestar social hacia el Poder Judicial: la justicia que espera la sociedad va más allá de los tecnicismos que cualquier lego puede aplicar. Se exige del magistrado la dimensión de un Solón. Como representante popular, Libia Dennise García, ha expresado el agravio social de la decisión, desde otro Poder, el Legislativo.