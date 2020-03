1.- El mismo ritual para la seguridad

Este martes en el contexto más difícil de violencia e inseguridad en el territorio guanajuatense, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y los representantes de los 46 municipios signaron el Acuerdo para la Transferencia de Recursos del Programa para Fortalecimiento de Seguridad y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. En consecuencia, aunque hagan falta más recursos, no existen razones de peso para que la inseguridad siga ganando.

De no modificar la manera en que participan las fuerzas públicas del estado y los municipios, no habrá dinero que alcance. De no plantear un nuevo esquema para el uso de los recursos, sin violar las reglas, la seguridad pública esperada podría tardar más en aterrizar. Los casos de Celaya y Salamanca, que últimamente han sentido la presencia aburmadora de la delincuencia organizada, representan la realidad que la autoridad estatal trata de obnubilar con la epidemia del coronavirus.

Las dos alcaldesas, Elvira Paniagua Rodríguez y Ma. Beatriz Hernández Cruz, de Celaya y Salamanca, respectivamente, están llamando la atención del gobernador Sinhue Rodríguez, a fin de que asuma su calidad de líder para que atienda el problema de violencia en las dos plazas.

Ellas, están conscientes de que el gobierno estatal tiene abandonados a sus municipios. Beatriz Hernández es presidenta municipal de un partido diferente al gobernador, volviendo a insistir que tiene un trato diferenciado a los gobiernos municipales panistas. Mientras Elvira Paniagua exige que se intensifique la actuación de las Fuerzas de Seguridad estatales.

2.- Sin paralelismos, romper la cadena de contagios

Por fin, Guanajuato apareció en rojo, por tener cuatro casos de contagio confirmados, en el mapa de incidencias por coronavirus, aunque los datos no podrán ser confirmados porque la Secretaría de Salud de Guanajuato no se tomó la molestia de dar a conocer detalles en lo inmediato. Por otro lado, el Gobierno del Estado lanzó su primer promocional dirigido a los guanajuatenses para romper con la cadena de contagios de la enfermedad: “Protégete del Coronavirus. Cosas que debes saber. Tú también puedes apoyar”.

El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, se reunió con los diputados de la Comisión de Salud Pública del Congreso Local, que preside el moreno Raúl Humberto Márquez Albo, quien se preocupó por saber qué pasará en el escenario, con contagios comunitarios y si hay mecanismos para que no sea rebasada la capacidad de atención del sector salud en esta fase.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó sin ambages, que no será una epidemia corta. Puede durar, cuando menos 12 semanas (tres meses) y se necesitará invertir 3 mil 500 millones de pesos para los insumos médicos. A su vez, el secretario Daniel Díaz comentó que a Guanajuato le faltan recursos para poder afrontar al COVID-19. Se requiere una cantidad similar a la que se entrega al Programa contra el Dengue, 167 millones de pesos.

La duda: mientras López-Gatell ha dicho que cada prueba de detección tiene un costo de 2 mil 800 pesos, el secretario Díaz Martínez, comentó a los diputados locales que para él es de 4 mil 500 pesos. Es menester, para evitar enredos, la Secretaría de Salud local, haga la aclaración.

3.- La odisea nacional

La tarea más compleja para las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno es hallar la fórmula para evitar la caída tendencial de la economía en los lugares donde gobiernan. En el mercado mundial, México, amenazado por los grandes capitales, es afectando gravemente el precio del crudo, la devaluación de la moneda y la posible disminución de las remesas ante la amenaza del gobierno estadounidense de expulsar a los migrantes.

Más allá de vociferaciones de agoreros de la desgracia, como vocerías de gobiernos, es necesario que las partes encuentren las líneas de atención que pudieran apoyar a la sociedad por medio de los estímulos a la industria, agricultura, servicios y trabajadores para que el COVID-19 no haga trizas la economía familiar, antes que nada. Se esperan respuestas de Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda.

Existen cálculos de qué México no crecerá, y su desarrollo este año sería de -4.0 por ciento del Producto Interno Bruto.

De la Valija. Derecho de tanto

La proyección que la Presidencia de Guanajuato tiene respecto del nuevo recinto que ocuparán las venerables Momias, incrementará los visitantes a 15 mil por día; en consecuencia, beneficiará al comercio local. La idea de convertir la ex estación de ferrocarril en el nuevo museo adelanta que el área comercial tendrá 54 locales, que se entregarán, preferentemente, a quienes han trabajado los últimos años en el museo de sitio.

Con esta decisión, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña, busca atemperar las dudas y ataques de quienes aseguran que los comerciantes del viejo museo quedarían a la deriva. De manera colateral desveló que el Día de las Flores podría ser transferido, porque primero está la salud de los cuevaneses. Sólo un detalle, asignar los lugares en el nuevo museo usando una tómbola, podría ser criticado por usar un juego de azar o darles por su lado a los morenos, como el caso de la regidora Karen Burstein, que pasó por esa prueba.

Benjamín Castillo Plascencia

Preciso, el representante católico en la Diócesis de Celaya, dio a conocer las disposiciones eclesiales sobre la situación actual con el COVID-19, con plena consciencia del escenario, el prelado sostuvo que este es un momento propicio para confiar en la eficacia de la oración y acrecentar la práctica de la misericordia.

Benjamín Castillo Plascencia, obispo, dispuso con carácter obligatorio a la feligresía, una suma de recomendaciones emitidas por el Episcopado Mexicano y la Secretaría de Salud federal, tomando como principio de que la enfermedad es un peligro real y una situación que debe de tomarse con seriedad. Sin poner en duda la importancia de la ciencia, en este momento, ahora sí habló con el corazón en la mano.

Actividades como los encuentros, retiros, reuniones, ejercicios de la religiosidad popular, aunque sean centenarias y procesiones como la del Señor de la Columna, y otras más, se suspenden a partir de este martes. Además, dispensa a los fieles de la diócesis de Celaya de la obligatoriedad de participar en la misa dominical.

También habló que los sacerdotes jóvenes y sanos atienda a los enfermos y que estas medidas parecerán duras, pero está en juego la vida de muchas personas. Así los sacerdotes que no se sometan a estas disposiciones, serán sancionados con las penas canónicas pertinentes. Signado el documento en Celaya, Guanajuato, el 17 de marzo de 2020, año del Señor.