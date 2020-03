1.-Coronavirus, economía y rally

Será hoy, en La Mañanera, cuando la Secretaría de Salud dé a conocer los lineamientos, para el manejo de población y los eventos masivos, que deben aplicarse en México, luego de la declaración de pandemia por el coronavirus COVID-19 hecha ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Antes, José Luis Alomía, director general de Epidemiología federal, indicó que ya había 12 casos confirmados con coronavirus, 49 sospechosos y 264 descartados, en el país. El miércoles se encontraron 5 casos más a los 7 presentados el martes. En Guanajuato, hay 8 personas en aislamiento por sospecha, porque tuvieron contacto con un trabajador de Volkswagen Puebla que resultó positivo.

La declaración de pandemia ofrece un escenario de mayor atención al problema para evitar que avance la enfermedad por la movilidad de personas entre las naciones. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que su gobierno está preparado, por lo que no toma medidas extremas y mantendrá la actual estrategia contra la propagación. Afirmó no ocultar información.

Por la noche, el dólar llegó a los 21.82 pesos, después de que el presidente Donald Trump dio a conocer que suspenderá todos los vuelos comerciales que arriben a Estados Unidos, procedentes de Europa, ante el desborde del COVID-19. Lo acompañó con estímulos fiscales a los estadounidenses. Alla, piden salvar a Tom Hanks contagiado por el mal.

Antes, por la tarde, algunas gasolineras en varios estados iniciaron una suerte de guerra de precios a la baja de combustibles, sin haber una declaración oficial por parte de Pemex. En esto último, el secretario Arturo Herrera Gutiérrez, afirmó que “no necesariamente la disminución en el precio (del petróleo) se va a reflejar en los precios al consumidor”.

Este jueves, Guanajuato vivirá el arranque del Campeonato Mundial de Rally, cuando todavía no se tiene una evaluación, ni tampoco se han socializado las medidas que deberán tomar aficionados y participantes. A pesar de que es un evento al aire libre, los acercamientos a los competidores no se descartan.

2.- Preciso evaluar operativo del martes negro

Coincidieron los Ejecutivos federal y estatal en que los hechos de este martes en Celaya y sus alrededores, con impacto nacional, fue una reacción a un operativo conjunto para desarticular bandas de delincuentes que operan en Guanajuato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el despliegue de fuerzas no tenía el objetivo de aprehender a “El Marro”. A su vez, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comentó que este tipo de enfrentamientos con respuestas violentas de la delincuencia, generan miedo, pero lo peor que se puede hacer es ceder ante los delincuentes.

En consecuencia, el operativo Estrategia Conjunta por Guanajuato debe responder a las necesidades locales, para contener la delincuencia, porque lo hecho en esta ocasión solamente colocó en grave riesgo a los civiles en la zona. Los resultados de la actuación conjunta de las fuerzas gubernamentales no se han presentado, ni evaluado, para definir si valió la pena aplicar este tipo de maniobras.

Colateral a los hechos del martes, el Observatorio Ciudadano de León, puso el dedo en la llaga, al asegurar que, en los datos oficiales de incidencia delictiva dados por el gobernador en su informe, no sólo aumentaron los homicidios dolosos, sino otros 10 delitos como secuestro, robos a casas y negocios.

3.- El deber es investigar, no desdeñar

Ahora que la infraestructura de salud pública estatal quedó fuera del INSABI, con la obligación de proporcionar servicios de salud como lo mandata la ley, el Gobierno del Estado tienen la oportunidad de superar las deficiencias del Seguro Popular. Guanajuato, recibirá y administrará los recursos de la Federación; sin embargo, existen pendientes a resolver: entre ellos, las plazas de base que requiere el personal médico y de enfermería.

Con ello, el secretario de Salud local, Daniel Alberto Díaz Martínez, podría mejorar el sistema de clínicas y hospitales, dado que hay referencia de falta de supervisión en alguno. La especie de estudio de caso podría ser el Hospital Comunitario de Manuel Doblado, con el doctor Artemio León Zárate, ex alcalde del municipio y hoy señalado de “hostigamiento laboral y despidos injustificados”.

Lamentable es que no se investiga a fondo lo denunciado por trabajadores y ex trabajadores, como ha corrido en las redes sociales. Eso sí, la autoridad sanitaria respondió que se ha llevado al nosocomio una pugna político-partidaria y que no existe un desastre en el manejo del hospital.

La razón les asiste a los denunciantes, porque el encargado de un hospital público no puede trasladar un conflicto partidario al lugar; es Artemio León a quien manejan ya como precandidato a la alcaldía, por el PAN y empieza a colocar en la institución a sus allegados.

De la Valija. Irregularidades en pago de becas

¿Qué documento aceptó Banco Azteca para acreditar la personalidad de quién, o quiénes, cobraron entre 75 y 80 cheques de las becas Benito Juárez de los alumnos de SABES en Guanajuato Capital? Los documentos oficiales cobrables, con sus nombres, están en poder de los beneficiarios del Zangarro. Eran cheques falsos o los duplicaron, y los que cobraron debieron identificarse. Este caso abre la posibilidad de investigar si hay más alumnos afectados con el mismo modus operandi.

Además del escándalo y sospecha de un fraude y robo de personalidad, como se estableció ante el Ministerio Público, el superdelegado federal, Mauricio Hernández Núñez, tendrá que emular a Sherlock Holmes, para que esta irregularidad no le llegue a los aparejos.

Ma. Carmen Vaca

Indistinto de quién ganó el debate en la mesa de análisis de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, es menester señalar que los representantes de los Poderes Judicial y Ejecutivo pudieran haber ofrecido su opinión sobre una iniciativa legislativa, pero no dar línea a los diputados sobre lo que deba de ponerse o no en la Constitución Política del Estado.

Ma. Del Carmen Vaca González, diputada local de Morena, como iniciante, propuso que se incluya en la Carta Local la garantía de paz para los guanajuatenses. Lo cual, curiosamente, fue rebatido de manera conjunta por los representantes señalados, con el argumento de que la propuesta no establece los alcances de la misma, e incluso eliminaría otros derechos consagrados en el artículo primero constitucional. Se esperó, por la calidad de los enviados, que ampliaran el proyecto con la finalidad de cumplir la primerísima obligación del Estado: la seguridad de las personas.

Carmen Vaca, se defendió aduciendo que los problemas de inseguridad del estado son los que restringen la libertad de los guanajuatenses y no la garantía de vivir en paz.