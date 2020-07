1.- Efectos reales de la pandemia

En la lucha contra el COVID-19, ante la carencia de criterios unificados de parte de la Federación y los estados, debido a la lucha partidaria y testimonios políticos, se han sustituido las razones técnicas y científicas. La sociedad está en el umbral de un cuadro dramático de la enfermedad, ya que las medidas sanitarias no consiguen atemperar los contagios y los decesos.

El drama nacional con “hondas raíces en la historia”, se logró percibir con mucho pesar, el pasado fin de semana, el caso de los migrantes, con la repatriación de 245 urnas con cenizas de los buscadores de mejores condiciones de vida, parte de esos paisanos que en el tránsito sostienen sus estados y al país con remesas, bajo cualquier condición.

Oposición sin sentido. En la última sesión del Ayuntamiento de Apaseo el Grande, que preside Moisés Guerrero Lara, extrañó que la fracción panista encabezada por el regidor Gustavo González Herrera, asumiera una actitud radical; votaron contra la propuesta de aplicación obligatoria de medidas sanitarias contra la COVID-19. Sin medir consecuencias, el grupo albiazul la tomó contra la aplicación de pruebas de detección a funcionarios y uso obligatorio de cubre bocas, instruidas a los municipios por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, con aval del gobernador y publicado en el Periódico Oficial del Estado por la Secretaría de Gobierno.

2.- Transporte y COVID-19

Los leoneses vivieron un día atípico al colapsarse el sistema vial del bulevar Adolfo López Mateos, pues a la vía pensada para automotores, se insertó un paso para ciclistas, ocasionando traslados superiores a la media hora en el tramo utilizado por la disposición del gobierno municipal. En las redes se dio el encontronazo entre defensores de la temporal ciclovía y quienes vieron en la medida improvisación y afectación a su condición de conductores de coches.

Sin embargo, el tema de fondo no era el derecho o no al tránsito de los ciclistas en la vía principal de León. Sino la disposición administrativa que lo permitió. La orden se basó en una medida para apoyar a descongestionar al sistema de transporte público, uno de los principales focos de contagios del COVID-19. La idea era lograr que los trabajadores usaran sus bicicletas para acudir a sus fuentes de trabajo y no infectarse en las orugas y camiones del SIT. La medida, que pudo ser noble, en realidad fue de pésima implementación pues debió acompañarse de otras, si se quería poner dique a los contagios.

Se sabe que muchas empresas no respetan protocolos para no acumular trabajadores, no escalonan entradas y salidas, ni aplican los porcentajes de plantillas laborales autorizados. Trasciende que Luis Enrique Moreno Cortés, Director de Movilidad de León, puso por encima el interés de los concesionarios del SIT que el de la sociedad y permitió la restricción de corridas en lugar de ampliarlas para que hubiera menos gentíos; tampoco se dispuso un “No Circula” para disminuir la movilidad social en carro y de paso, ampliar los espacios de circulación, si me metía un carril de bicicletas en la vía toral de León. En la revisión histórica sobre la pandemia, no haberse controlado el transporte público será uno de los puntos clave del aumento de contagios en León y en Guanajuato.

3.- Plan madurado por los recursos

A los primeros casos de denuncias por irregularidades en el manejo de recursos del programa “La Escuela Nuestra”, que debieron manejar los padres de familia y se entregaron a los funcionarios públicos federales, servidores de la nación por un monto de 150 mil pesos en el municipio de Victoria, se sumaron otras que totalizaron un millón 500 mil pesos, producto de 11 casos de comunidades del municipio de Tierra Blanca.

Durante su gira por la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá la oportunidad de conocer el “plan ranchero” de los funcionarios de la Región Noreste donde es Subdelegada de la Secretaria del Bienestar Ma. Arisbeth García Monjarás. Y por qué se aprecia una posible asociación, con repetición sistemática del acompañamiento a madres de familia para el retiro de recursos y su entrega. Once mamás fueron trasladadas de Tierra Blanca a San José Iturbide en vehículos particulares para retirar el dinero del banco. La operación habría sido llevada a cabo por la ex candidata de Morena a la alcaldía de ese municipio, María Socorro Mendieta, ahora “Servidora de la nación”.

De estas irregularidades, ni la subdelegada García ni el delegado de los programas Integrales del Gobierno de México en Guanajuato Mauricio Hernández Núñez, se han asomado para explicar con bases concretas los hechos y mucho menos a hablar de responsabilidades. Trascendió que ha ido a visitar a las “víctimas” de sus funcionarios, sin publicidad, para informarles que se devolverá el dinero y que tomará cartas en el asunto, un “mea culpa”. Se recuerda que López Obrador, dijo en el estado que no le temblarían las manos para meter un funcionario a la cárcel.

De la Valija. Con sabor a mate

El rumor corrió como fuego en yesca por La Cañada, el embajador ha comenzado a colocar sus piezas para jugar las municipales del 2021 con una alianza tricolor, naranja y hasta con amarillo. El joven politólogo, Rodrigo González Zaragoza, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) estaría buscando una candidata para Cuévano que, con los acuerdos necesarios, pueda llegar a Plaza de la Paz 12.

Para ello, se trata de convencer a Erika Arroyo Bello para su retorno político. Por el lado tricolor, se sabe que no se ve con malos ojos la postura, inclusive se dice que ya se anotó Claudia Rendón para los buenos oficios y hasta el apoyo en el futuro Cabildo. En la imaginaria se anota a Francisco Arroyo Bello por la dirigencia… de los hoteleros.

Andrés Manuel López Obrador

Bajo cubierta de la corte del Palacio Nacional, el presidente de la República ofrecerá su mañanera de este miércoles desde la ciudad de Irapuato. Moléculas ajenas no se permitirán en su conferencia de prensa, donde se espera algún pronunciamiento sobre la violencia desmedida en Guanajuato o la corrupción en sus funcionarios del Bienestar.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, llegará a una ciudad cimbrada por la masacre de 27 jóvenes hace apenas unos días, amén de una ola de violencia en la ciudad y el resto del estado. Guanajuato lo recibirá con una veintena de muertes el día anterior a su arribo.

Sabremos esta mañana si llegará con la mano extendida para solucionar los problemas junto con la autoridad estatal o aprovechará la carencia de autocrítica entre el panismo gobernante, para mostrarles las razones del fracaso en la lucha contra la inseguridad, la violencia y la impunidad. En todo caso, quien sufre, es el pueblo.