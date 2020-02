1.- El coronavirus nos pone a prueba

Aunque la persona que está bajo observación del personal médico de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SSEG) no haya contraído el coronavirus COVID-19, es la prueba ineluctable de que esta pandemia puede alcanzar cualquier país del orbe si se relajan los controles sanitarios para su detección. A pesar del protocolo aplicado en los aeropuertos de México para evitar la entrada de gente procedente de China, la leonesa sexagenaria bajo cuidado médico apareció en tierra guanajuatense sin ser revisada debidamente en su tránsito.

Luego de la detección de la mujer, la SSEG que encabeza Daniel Alberto Díaz Martínez, de inmediato boletinó el caso bajo sospecha y aseguró que se trabaja en conjunto con la Federación para reforzar el cerco, mientras el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sostuvo que los servicios médicos de Guanajuato están preparados para atender los casos de coronavirus que puedan presentarse.

Las dos condiciones, la presencia de la señora en León y la actuación de las autoridades, exigen que los tres órdenes de gobierno, antes de cualquier apreciación subjetiva, deberán de ponerse de acuerdo para redoblar la vigilancia sanitaria, ya que el problema, en la zona cero como en aquellos países donde ha llegado el coronavirus, todo caso detectado resulta en alerta.

2.- Operación Ta´mal

Está claro que la relación entre empresarios y el poder político en la República Mexicana ha venido modificándose al grado de que lo anterior, en otro tiempo, era pecaminoso, como en su momento lo denunció el tabasqueño. Ahora, esos encuentros para alcanzar acuerdos más allá del quehacer gubernamental se han colocado como un acto benevolente de parte de los hombres de negocios a invitación del presidente de México. Antes, el charolazo; hoy, en la Cuarta Transformación: la “Operación Tamal”.

El affaire del avión presidencial para mostrar al “pueblo bueno, el pueblo sabio” que el prianismo había hecho una compra grandilocuente para el paseo de un presidente que vivía en Los Pinos, se presumía como terminado con la llegada de Morena al poder. Sin embargo, la nave ha transitado -sin levantar vuelo- por una serie de situaciones anómalas y no se ha logrado vender para que el presidente Andrés Manuel López Obrador obtenga recursos suficientes para programas sociales.

Ante el temor de que no se vendan los 6 millones de cachitos de Lotería Nacional para la rifa surrealista del avión presidencial, pues no se entregará a quien tenga el número premiado, el macuspano jaló a los empresarios para comprometerlos, con al menos la mitad de los boletos, que le generarían mil 500 millones de pesos, la mitad del costo del avioncito. A pesar de la escandalera provocada con la reunión tamalera entre el gobierno federal y los potentados, todavía no se sabe qué negociaron, pues los hombres de billete grande salieron contentos de la reunión. El temor de la sociedad: el cochupo.

3.- Reflexionar sobre la actuación futura

El movimiento universitario en la máxima casa de estudios de la entidad llegó esta semana a su encrucijada: Definir la manera en cómo participarán para que se cumplan los acuerdos signados por las autoridades para terminar con la violencia de genero en La Colmena, y preservar a los estudiantes de la violencia que se viene ejerciendo en los municipios donde tienen asentados campus y escuelas.

Presentaron cuatro ideas básicas de protesta y movilización de la comunidad universitaria en contra de las actividades de las comisiones designadas por la rectoría general a cargo de Luis Felipe Guerrero Agripino para cumplir lo acordado, dado que no se les incluyó y lo consideran una decisión vertical. En esta tesitura, presentarse en las comisiones para exigir que sea considerada la participación estudiantil en sus trabajos, fue una de ellas.

Se analizó el silencio de los jóvenes tras el paro y se lamentó el asueto tomado, pues no se dinamizó el movimiento con acciones para darle seguimiento a las denuncias contra los perpetradores del acoso y hostigamiento sexual. La asamblea puso a consideración de la comunidad revisar el quehacer ante las respuestas de la rectoría general.

En este marco la Universidad de Guanajuato informó que la sesión del Consejo General para la entrega del doctorado Honoris Causa al jurista Sergio García Ramírez para el 18 de febrero, se pospuso por determinación del homenajeado. Cabe decir, el que el Doctor García Ramírez suscribió una enérgica condena contra la violencia en la UNAM.

De la valija.

La alianza nueva por panadería acambarense

La sana distancia para que el proyecto funcione. El exalcalde de Acámbaro y exdiputado local, Gerardo Silva Campos, llamó mucho la atención porque decidió retirarse de las filas del PRD, debido a su peso político en la localidad y el deslinde de sus antiguos aliados PAN-PRD, que fueron unidos por la presidencia municipal acambarense, que terminó ganando Morena con Alejandro Tirado Zúñiga. En el inter, la hermana de Gerardo, la diputada local Claudia Silva Campos, que llegó al Congreso también por la alianza entre panistas y perredistas, dijo que permanecerá en el PRD.

La clave del desenredo y nuevo enredo es que Claudia Silva podría repetir la alianza PAN-PRD por la presidencia de Acámbaro en contra de la reelección del actual alcalde Tirado Zúñiga. La separación que anunció Gerardo Silva es para que su hermana empiece a tejer el pacto con el jefe político estatal del partido conservador PAN.

Martha Lucía Micher Camarena

El caso de las 4 niñas asesinadas en Cuerámaro, presuntamente por un joven que las embistió con alevosía con su camioneta, generando una intensa protesta social tras ser liberado por una jueza municipal, culminando en actos de vandalismo y la detención y encarcelamiento de casi una veintena de peticionarios de justicia, ha llegado a la máxima tribuna de la República.

La senadora por Morena, Martha Lucía Mícher Camarena, presentó el caso para exigir justicia para las cueramarenses “atropelladas intencionalmente” y la libertad inmediata para quienes protestaron y están aún encarcelados por el delito de terrorismo del que les acusa la Fiscalía General del Estado.

La antigua activista de las Comunidades Eclesiales de Base en la ciudad de León y ex candidata a la Gubernatura del estado, Mícher Camarena, dio un matiz a la situación que se vive en Cuerámaro, donde la población ha declarado “todos somos terroristas”.

La tragedia del 24 de noviembre que enlutó hogares y cambió la vida de los pobladores de ese municipio, ante lo que consideran un abuso del poder tomó carta de naturalización en el Senado, en el enjuiciamiento de la procuración de justicia en Guanajuato, donde quedan libres los criminales y se encarcela a los activistas sociales.