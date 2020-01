1.- La Fiscalía arrastra al gobierno estatal

No puede haber acuerdo entre partes si una de ellas no está presente. Sí, los familiares de las víctimas de desaparición forzada fueron atendidos por el Gobierno del Estado, pero sin la principal instancia encargada de la búsqueda. Existe el riesgo de que no se concrete la palabra empeñada.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo conoció la necesidad de contar con un titular de la Fiscalía autónomo, pues en la reunión con los activistas y familiares de desaparecidos, Carlos Zamarripa Aguirre fue señalado por la Comisionada Nacional, Karla Irasema Quintana Osuna, por segunda vez, por las omisiones en que ha incurrido. Se mencionó que la Fiscalía hostiga a los buscadores de sus familiares.

Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno, quien viene trabajando con estos grupos, reconoció nuevamente que no se ha atendido como debiera este asunto de parte de la Fiscalía. Incluso reveló que en lo corto ya platicó con Zamarripa Aguirre por la manera incorrecta de trato de los familiares de las víctimas de desaparición.

2.- El T-MEC sí. ¿Pero cómo?

La expectativa que recrea la aprobación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con la aprobación senatorial estadounidense, en lo inmediato es que para la segunda parte del año podría mejorar las condiciones del país desde el punto de vista del gobierno mexicano, por la confianza que se genera y que atraerá más inversiones.

Para las entidades del país al concretarse el ciclo para la instauración del T-MEC y definición de la zona comercial más grande del mundo, vendrán las oportunidades, pero deberán a su vez ajustar sus regulaciones al proyecto nacional y por ende el internacional. El acuerdo no sólo traerá las posibilidades para la comercialización, también obligaciones. Una de ellas será ajustar sus legislaciones a la normalización en ámbitos ambientales, laborales y otros aspectos, que serán evaluados en el marco del tratado.

Es importante considerar todos los aspectos que tiene contemplado lo signado al momento y tomar en cuenta lo anunciado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que con la firma habrá más oportunidades para el aterrizaje de inversiones, lo cual podrían aprovechar los estados de la Alianza Centro Bajío Occidente donde está Guanajuato, para recrear la supraentidad económica y social, pues su base son, precisamente, las inversiones para el crecimiento y desarrollo esperado. Es la clave para los estados de Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco.

Por las condiciones que impondrá el T-MEC a la industria automotriz, Guanajuato tendrá que encontrar la manera de aprovecharlo, pues se requerirá que los vehículos contengan un 70 por ciento de partes hechas en América del Norte y por otro lado, los salarios que obliga el acuerdo será igualitario entre las tres naciones para el sector, con 16 dólares por hora, al menos, para todos sus trabajadores, pues constituirá la especie de presión para el sistema productivo nacional.

3.-Aviso oportuno a ediles capitalinos

Es mejor incluir las voces y posturas que disienten de las acciones de los gobiernos, que aquellas posiciones que simplemente resulta la sumatoria. En esa tesitura, el ayuntamiento capitalino tendrá que incluir en el proceso de concesión de la recolección y tratamiento de basura, pues al llevar a cabo un proceso de esta naturaleza en petit comité, corre el riesgo de perder legitimidad.

Lo revelado por la regidora Cecilia Pölhs Covarrubias, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Municipales de Guanajuato, de haber sido marginada de los trabajos para obtener la posible convocatoria a fin de concesionar el servicio, podría, en primera instancia, recrear la sospecha de que se está haciendo un proceso opaco y ajeno a la rendición de cuentas que deberá cumplir la autoridad municipal.

El problema de recolección de basura es muy especial por su orografía que limita la capacidad del servicio y que además ha generado, a lo largo del tiempo, inercias negativas al interior de la dependencia responsable de la tarea, como la pepena y daños al patrimonio público por los trabajadores, sin embargo, las soluciones deben transitar por la ruta de la transparencia y escucharse las voces de todas las partes.

De la Valija.- Ni tomar el sol les benefició

Los representantes populares bajo las actuales circunstancias, en lo general, no encuentran cómo promover su imagen para su futuro político, y a la menor provocación se cuelgan de cualquier evento de corte de listón. Nunca llegan a donde hay que comprometerse con la sociedad, la prueba son las diputadas del partido conservador PAN, Jessica Cabal Cevallos y Michelle González Márquez, quienes aprovecharon la visita del gobernador a Pénjamo para aparear imagen con el Ejecutivo, que si anda trabajando. Al no tener una misión específica, se pasearon como veletas, sin rumbo y sin obtener lo esperado. No las pelaron.

Respuesta a la nota aclaratoria de Ismael Ramírez Pérez, coordinador de Comunicación Social de la Junta Local Ejecutiva Guanajuato del INE.

Con base a la precisión que hace al punto de esta columna “El IEEG de antes y futuro incierto”, sobre lo expresado por el consejero Ciro Murayama, efectivamente, la frase emitida es “no será desapareciendo a las instituciones autónomas, federal o estatales, como el país robustecerá su democracia”. En la transliteración se omitió el “no”.

En el caso del IEEG se hace la precisión de solamente serán tres consejeros los que abandonarán el OPLE en septiembre de este año y no cuatro, quedando en funciones aún, Mauricio Guzmán Yáñez, quien concluirá su periodo en 2021 y que la consejera Indira Rodríguez Ramírez, le sobró el segundo nombre, Sandra.

Franco Padilla Fuerte

Es necesario reiterar que la estrategia es aprovechar todos los elementos disponibles a fin de resolver los problemas. En consecuencia, no puede entenderse este concepto como la imposición de modelos copiados que no pueden ajustarse a una condición específica. Por ello, la menor información analizada respecto a lo que debe de hacerse en la administración pública tendrá un valor inconmensurable.

El irapuatense Franco Padilla Fuerte, especialista en contabilidad y presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) capítulo Guanajuato, hizo un comentario sobre la manera en que se está manejando la información sobre los recursos que reciben o deja de recibir el estado por parte de la Federación y partió del principio básico: una incertidumbre, duda que actualmente nuestra entidad tenga algún boquete financiero generado por el Gobierno de México.

El proceso de análisis sigue para considerar si bajo esas condiciones se puede plantear la adquisición de empréstito por 5 mil 350 millones de pesos, porque el especialista estima que siguen llegando recursos federales e incluso aumentado. Entonces, la deuda no es por la carencia, sino de orden preventivo, o sea por sí hace falta a la administración estatal.

