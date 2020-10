1.- UIF por debilitar la criminalidad

Santiago Nieto Castillo

En el escenario de persecución y aprehensión del cabecilla del Cartel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez “El Marro”, el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que había congelado más de 100 cuentas bancarias a los allegados al delincuente y su organización, que entre 2019 y 2020 lavaron más de 600 millones de pesos. Acción de la UIF que debilitó al líder y su grupo.

La acción financiera se conjuntó con una operación desplegada por las fuerzas de seguridad, encabezadas por el Ejercito Mexicano. El operativo fue un éxito por la detención, aunque faltan detalles de los hechos criminales y nombres de “sus aliados”, sean personas físicas o morales. Existió el ofrecimiento de que todo se sabría.

Luego de la tarea en la entidad que gobierna el panista, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Nieto Castillo está aplicando una medida similar en la Ciudad de México, donde congeló 114 cuentas de grupos delictivos que ahí operan, algunos de ellos presentes en Guanajuato. Antes se tuvo la necesidad de identificar a más de mil 466 sujetos y el monto total de movimientos relevantes, lavado de más 4 mil millones de pesos.

Indistinto a que esta actuación de la UIF que dirige el aspirante al gobierno del estado de Querétaro, Santiago Nieto, lleva la pretensión de debilitar el crimen organizado cancelando sus cuentas en los bancos, pudiera sobrevenir un despliegue de fuerzas para tratar de apuntalar el operativo. Aunque todavía se espera la reacción criminal.

2.- Las vacunas

Hugo López-Gatell Ramírez

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, junto a los mandatarios de la Alianza Federalista, externó su preocupación en torno al abasto de vacunas contra la influenza, que califican insuficiente para atender a la población, inmersa en la pandemia de COVID-19, en la parte final del año donde las bajas temperaturas serán factor para tomar en cuenta. Pide a la Federación adquirir más que los 35 millones de dosis previstas a aplicarse antes de diciembre.

Sin respuesta a la petición, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se comprarán 135 millones de vacunas contra la COVID-19, en 4 mil 500 millones de dólares, pero adelantando que se pagará con el dinero de los fideicomisos que desea extinguir, cuando se suponía que ya tenía una reserva para ese fin. En los dos casos, el tema de fondo es la suficiencia presupuestaria para enfrentar la situación, aunque parecieran haber quedado en segundo término las medidas de contención sanitaria y la coordinación entre órdenes de gobierno.

Hugo López-Gatell Ramírez, zar antiCOVID-19 y sicofante, se ocupa más en realizar interpretaciones silvestres sobre la tarea de los representantes populares que en prevenir la siguiente ola de contagios del coronavirus SARS-CoV-2 que ya mató a más de 84 mil mexicanos. En Guanajuato, el desorden cunde en los municipios y la gente no guarda la sana distancia, masificando fiestas populares. Así, en lo inmediato, Día de Muertos representa el gran riesgo por la alta movilidad social. Los semáforos pasaron a la retórica política y nada más.

3.- Cartas marcadas de rojo marrón

Mario Delgado Carrillo

A decir verdad, el movimiento político que dio vida a Morena hace 9 años, a cargo del gobierno federal y con presencia significativa en el Congreso de la Unión, no necesita la disciplina partidaria al parecer, porque tienen un liderazgo fuerte en Andrés Manuel López Obrador, que además anida en Palacio Nacional. Es posible que los morenos consideren mejor la metodología de lo que “diga el dedito” al proceso “democrático interno”, como lo sabe la senadora Antares Vázquez, que propuso convertir en entidad autónoma a la COFEPRIS, pero en cuanto reclamó AMLO que era una medida neoliberal, retiró ipso facto la iniciativa en la Cámara Alta, que ya estaba en lista de espera.

Sin soslayar los conflictos internos entre grupos del rojo marrón, parte de su historia, lo que alimenta esa lucha ahora es el control de la nomenclatura del movimiento que se prepara para el futuro, las presidenciales del 2024, donde están los tres buscadores de la candidatura: el canciller Marcelo Luis Ebrard Casaubón; Ricardo Monreal Ávila, coordinador senatorial de Morena y Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Así, la disputa entre los diputados federales, Mario Delgado Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo, es lo manifiesto en el drama, porque la textura del proceso aún está por mostrarse plenamente. Por lo pronto, el Instituto Nacional Electoral decidió que habrá final con una encuesta del 22 al 26 de octubre y entrega del presidente moreno al siguiente día.

De la Valija. Urge atención integral a niños

La necesidad, en sus partes de carencia o ausencia, no sólo producen movilizaciones, también pueden servir para impulsar la superación de conflictos y obstáculos. El “llamado de atención” de padres de familia a las autoridades por la falta de medicamentos para sus hijos con algún tipo de cáncer y quimioterapias, es harto sensible porque los menores no pueden esperar, requieren de atención, les urge y no queda más.

El titular de Salud, Daniel Díaz Martínez y el presidente de la Comisión de Salud Pública del Congreso Local, Raúl Márquez Albo, de Morena, son médicos y conocen del valor de la empatía, por ello deben liderar a los padres que exigieron en el Hospital General de Celaya la regularización de tratamientos; la petición fue al presidente Andrés López Obrador y al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, con el mejor servicio de salud del país.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Apelar al uso del andamiaje jurídico nacional para frenar los presuntos excesos del Ejecutivo Federal ha resultado mejor fórmula para el encare que la confrontación retórica, de más estridencia, pero inefectiva ante el residente de Palacio Nacional, pues es el campo donde más le gusta desempeñarse. La defensa de las energías limpias en Guanajuato frente a la política de combustibles fósiles federal lo demuestra.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, dará la lucha legal a la par de sus colegas de la Alianza Federalista por la preservación de los fideicomisos, como el Fondo Metropolitano, con acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales para evitar que pasen al uso discrecional del presidente.

La lucha institucional resulta el mejor servicio a la democracia, como esta apelación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un momento donde la reconstrucción de la metaconstitucionalidad presidencial resulta ominosa.