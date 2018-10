1.-Reto a López Obrador

Apenas el domingo, por Tabasco, Andrés Manuel López Obrador anunciaba la llegada de la democracia al sindicato de Pemex…y el lunes su líder, Carlos Romero Deschamps, se apuró para impedir que eso ocurra.

“Voto libre y secreto, en especial en el caso de los petroleros. Ya se termina el voto a mano alzada”, prometió Andrés…

Ayer, Romero, en desafiante respuesta, convocó a la renovación de las dirigencias en varias secciones sindicales, entre ellas la de Salamanca, precisamente mediante un equivalente a la mano alzada.

Los “charros” sindicales de Pemex le llaman “Escrutinio”: se obliga al trabajador a poner en la boleta su nombre, número de ficha y firma…Nada de voto libre y secreto.

Como si esa extorsión para hacer ganar al candidato de Romero no fuera suficiente, una trampa más es la de convocar con sólo con dos días de anticipación a la jornada electoral, que es mañana…

Romero también se burla del Senado y de Morena. Este partido acaba de lograr un exhorto a la Secretaría del Trabajo para que pidiese al sindicato petrolero suprimir los mecanismos de voto a mano alzada y por escrutinio…

Y que no expidiera ninguna convocatoria si no cambiaba los estatutos, bajo la amenaza de no expedirle la “Toma de nota” para desconocer lo que haga…

En la sección salmantina, el hombre fuerte de Romero es Fernando Pacheco, quien ya la ha dirigido. Y con esta elección alargará su cacicazgo, por sí mismo o con un “hombre de paja”, tres años más.

Esta inminente derrota del morenismo le muestra de lo que son capaces los “poderes fácticos” y… que no tiene una estrategia para enfrentarlos.

2.-Tiempo de rescates

Inopinadamente, ayer el gobernador presentó a Karina Padilla como nueva titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial…cuando apenas había ratificado a Juan Pablo Luna Mercado.

Diego Sinhué Rodríguez decidió rescatar a Padilla luego de su aparatosa derrota en la elección por la diputación local del Distrito XV, a manos de la morenista María de Jesús Reveles.

Karina fue la única aspirante panista a una diputación que perdió.

Su rescate cae en la lógica panista de recuperar Salamanca, marcándole con una fuerte presencia a la expanista Beatriz Hernández, y en uno de los asuntos más fuertes, el ambiental. Cierra la pinza el nombramiento de subsecretario de la Sedeshu a otro derrotado salmantino, Antonio Arredondo.

El regreso de Angélica Casillas a la CEA también es un rescate, pues en SAPAL sólo duró poco más de tres meses. Entre el enrarecido ambiente que vivió ahí, por haber sido enviada por el exgobernador, Miguel Márquez, también estuvo la misoginia…

Del nuevo director del ISSEG, Ricardo Sergio de la Peña, no hay mucho que decir, por el bajo perfil que muestra su currículo, excepto que es el economista que le llenó el ojo a su antecesor, el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda.

3.-De los arrepentidos se sirve Dios…

Con la idea de ganar un lugar en el paraíso de Morena, el coordinador parlamentario de este partido, Ernesto Prieto, se fue al radicalismo extremo para tratar de curar sus fallas…

Como la de no haber hecho un claro compromiso con la austeridad republica…

Ayer se puso al corriente, y dijo que promoverá que se bajen los sueldos públicos para que nadie gane más que Andrés Manuel López Obrador.

Sin mucha imaginación, pues es solo lopezobradorismo degradado, se propone quitarle las escoltas a Carlos Zamarripa, Alvar Cabeza de Vaca y Diego Sinuhé Rodríguez, y a este, además, quitarlo de la gubernatura si no da resultados en tres años.

Por Celaya, la coordinadora de los regidores morenistas, Bárbara Varela, dice que renuncian al fondo de ahorro, al celular y al aumento de sueldos. Pero de bajar estos, nada…

4.-Diego, problemas de comunicación e imagen

Quienes aconsejan al gobernador que suprima todo rastro de Miguel Márquez, y con eso creen que le ayudan a acrecentar su imagen, están errados. Provocan el efecto contario.

La imagen que se proyecto es la de un Diego Sinhue Rodríguez desconfiado de sus propios recursos para posicionarse firmemente en el imaginario colectivo, con sus rasgos distintivos.

En tal ocurrencia, hay unos achichincles que decidieron suprimir todos los comunicados de prensa de Miguel Márquez. Al cliquear en alguno, se remite a… un promocional de Diego.

Una idea boba, que agravia la inteligencia.

Más allá, el asunto entraña su gravedad porque ese material informativo es propiedad pública, parte de la historia del estado. No es de Diego ni de sus propagandistas.

Mauricio Guzmán Yáñez

Sin bajarse de la generalización, el presidente del IEEG dijo ayer una serie de verdades a propósito de las grandes fallas que persisten en materia de paridad de género.

Rememoraba la simulación que hizo crisis con el célebre caso de las “Juanitas”.

Entonces, los partidos registraron a mujeres como propietarias de la fórmula de diputados sólo para cumplir con la formalidad legal, pero luego las obligaron a renunciar para que su lugar lo ocupase un hombre.

Frecuentemente se olvida que ese mote provino de un procedimiento inverso, cuando Andrés Manuel López Obrador obligó a Rafael Acosta, “Juanito”, a renunciar a la delegación de Iztapalapa en favor de Claudia Brugada.

Otra simulación, actuada por todos los partidos, ha sido cuando se registraba a las mujeres en municipios y distritos que no tenían posibilidades de ganar.

Cierto, se trata de una historia que se alarga en reiteradas simulaciones, que obligan una y otra vez a reformas legales o a interpretaciones legales que obliguen a la paridad…

Pero también falta una mayor determinación de las autoridades electorales, como en el caso de Paola Quevedo, quien denunció violencia política múltiple a cargo de los dirigentes estatales de Morena…

El Tribunal Estatal Electoral impuso una multa de $12 mil a este partido, pero no resolvió su denuncia de haber sido despojada del primer lugar de la lista plurinominal…