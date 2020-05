Tranquilidad presidencial

Llegamos al 15 de mayo con más muertes acumuladas por COVID-19 que China, el país donde por vez primera se anunció la existencia del coronavirus y se desató lo que ahora es una pandemia. Anoche, la Secretaría de Salud dio el dato oficial: han fallecido 4 mil 767 mexicanos por la enfermedad, mientras que el gigante asiático acumula 4 mil 637.

A pesar de los pronósticos, en el gobierno federal aún no les es posible determinar el famoso pico de los contagios, sumaron a velocidad 45 mil 032 casos. Guanajuato, libra su propia batalla con 841 contagiados y 71 fallecidos, entre despistados funcionarios municipales que toman a la ligera los datos de la epidemia y se aprestan a liberar comercios el lunes, sin tener la autorización plena del secretario de Salud estatal, Daniel Alberto Díaz Martínez, o darse cuenta por qué el gobernador no arriesgó a los niños con un regreso a aulas.

Esta semana ha sido muy difícil para personal de sanidad, enfermos y sus familias. Del domingo a este viernes, seis días, fallecieron oficialmente 1,302 pacientes, desde un trabajador de Palacio Nacional, periodistas, personal médico y hasta el cantante Yoshio, muertes por toda la República. Un mosaico de la penetración del COVID-19.

Ante los números y los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fiel a su estilo, pidió calma, pues “hay capacidad para darles cristiana y humana sepultura, para darle nuestro adiós o hasta pronto a quien pierde la vida. Porque eso también lo previmos”. De paso, comparó lo incomparable: hay más homicidios dolosos que muertos por COVID-19, con raspón a Guanajuato incluido. En México, para AMLO debemos estar tranquilos pues tenemos la “pax mortuis”.

El crimen en la nueva normalidad

En redes sociales corre con humor negro un comentario respecto a la enorme cantidad de homicidios dolosos y actos delictivos que azotan al país, dejando una estela de muerte mayor a las enfermedades, incluyendo COVID-19: a Andrés Manuel López Obrador le fallaron muchas madres en México, porque sus consejos no lograron que sus hijos, metidos en el crimen, se quedaran en casa durante la contingencia sanitaria y de paso se portaran bien, para que no sufran las venerables y de paso la sociedad. La chancla no los intimidó.

Lo cierto es que la violencia prevalece en el país, a pesar del discurso del poder político. Así, la “nueva normalidad” tras la pandemia, de la cual el presidente dijo este viernes que marca un cambio de conducta general, es posible haya determinado en él decretar que las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Guardia Nacional, podrán acudir a tareas de seguridad pública de manera abierta, lejos de su política de abrazos.

De manera paralela, con datos de Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública federal, Guanajuato fue llamado a la palestra pública, sigue entre los que más tiene homicidios dolosos. Acumulaba hasta anoche, 1,668 asesinatos en lo que va de 2020. En ese tobogán, contabiliza 34 policías ultimados, el último en León, muerto junto a su esposa. Las cifras y el dolor humano se acumulan.

Turismo precisa del ajuste

El aspecto más importante que requiere al momento la Secretaría de Turismo de la entidad dejada en manos de Juan José Álvarez Brunel, es la reorganización para no improvisar, como se dirigió en el pasado inmediato. El horno no está pa´bolillos en el ramo pues es la articuladora de festividades y eventos, encargada de promocionarlos y atraer los visitantes. Vaya, hasta León canceló la búsqueda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Al momento, el INEGI, avisó que el PIB turístico cayó 0.6 por ciento en el cuatro trimestre de 2019.

A pesar de necesidad que tiene el estado de reactivar las festividades para impulsar la economía, resulta importante que se tome en cuenta, la evaluación de los técnicos-especialistas en salud. En esa tesitura la definición o redefinición de fechas, no debe hacerse con ligereza pues se corre el riesgo de que turismo inclusive ponga en riesgo a la población como sucedió con el Rally Guanajuato 2020; en marzo se lanzó y suspendió, pues arribó junto al COVID-19.

En esta tesitura el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, de un solo tajo contuvo al comité organizador de la Feria de la Fresas al desvelar no se hará en octubre porque aún no se tiene control de la epidemia. El secretario de turismo no reflexionó sobre el contexto para decir que el Festival Internacional Cervantino se hace según calendario. No habló de cierto impedimento, porque le ponen dinero los tres niveles de gobierno.

De la Valija. Piso parejo

En esta cuarentena, empresarios de todos los sectores piden cancha pareja. Han sacrificado negocios y empleos, con tal de cumplir con las medidas de contención, con puertas cerradas. Sin embargo, hay a quienes las medidas “les han hecho lo que el viento a Juárez”, simulando y trampeando, como Grupo Azteca y su tienda Elektra, que sigue provocando riesgos sanitarios. Gracias a su amistad cómplice con el residente de Palacio Nacional, Ricardo Salinas Pliego, ha hecho un buen negocio entregando apoyos del bienestar, aunque concentre filas nocturnas de adultos mayores, a costa de su salud.

El sector privado, dañado, se pregunta si es esa la economía moral de la que habla el presidente.

María Bertha Solórzano Lujano

Antes de que el gobierno de Guanajuato decida el retorno a las aulas para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, por medio de su Secretaría de Educación (SEG) debería evaluar el sistema educativo del estado, pues la pandemia permitió la emergencia de una serie de cuestiones, que afectan sensiblemente la impartición de la educación en el patrón a distancia; a la carencia de capacidad se sumó la escasa supervisión.

María Bertha Solórzano Lujano, secretaria general de la sección 45 del SNTE, se instituyó en la celebración del Día de Maestro en el referente sobre la forma que se instaló el sistema que sustituyó al presencial. La dirigente de profesores “estatales” – en la sección 13 federales- ofreció una tesis esencial: no se dotó a los maestros con las herramientas tecnológicas para encarar las clases virtuales. La UNAM con base en estudios, antes había revelado: 67 por ciento de los alumnos no aprovechan en el modelo a distancia.

La calificación del alumnado no representa un problema en la decisión estatal de concluir el ciclo escolar como van, sino el mejoramiento de la infraestructura. La representación del PANAL en el Congreso Local, en apoyo a Solórzano, citó que con 10 por ciento de niños de comunidades y zonas marginadas, la SEG no ha tenido comunicación con ellos. Para el retorno, la CNTE indicó que la autoridad no debe de iniciar el nuevo ciclo dos semanas antes, no hay condiciones óptimas.