1.-Apabullante…

Mientras los panistas todavía intentaban alargar el efecto de la visita de antier de Ricardo Anaya, uno de los panistas más notables, Javier Usabiaga Arroyo, lo descalificó ayer de manera contundente: Es un peligro para México,

Y explicó por qué está en su contra: “…por visceral, por ambicioso, hasta por joven, porque un joven ambicioso de presidente de la República pues … esa traición a la gente del partido a mí no me toca juzgarla. Yo lo veo a él como individuo, como un joven inteligente, preparado… un joven cuya ambición es muy peligrosa para este país”.

Usabiaga reiteró su apoyo al candidato del PRI, José Antonio Meade. Lo considera el más capaz, el idóneo para ser presidente de la República, porque ‘no se puede dirigir un país a base de ocurrencias ni de decisiones viscerales’. De Andrés Manuel López Obrador dice que es “caótico”…

En un muy amplio ejercicio de su libertad, de Ricardo Sheffield, hoy candidato a gobernador por Morena, señala su oportunismo. “Político de plastilina”, le dice.

También le expresa su apoyo a la candidata del PAN a alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, y critica a Javier Mendoza, el expriista que hoy quiere volver a ser alcalde por la vía independiente, porque su tiempo ya pasó…

Respecto a si lo quieren expulsar del PAN, como harán con el senador Ernesto Cordero, por apoyar a Meade, tranquilamente dice que se defendería.

Falta ver si hay panistas que se atrevan…

2.-El mundo de Gerardo

O lo engañan sus coordinadores o se engaña él solo. El caso es que el candidato priista a gobernador, Gerardo Sánchez, dice que va ganando, aunque una encuesta tras otra no sólo lo den perdiendo, sino incluso en tercer lugar.

A eso contrapone sus propias encuestas, las cuales, dice, registran que él no ha dejado de crecer. En tanto, Diego Sinhué Rodríguez va descendiendo y Ricardo Sheffield está estancado…

Su evidencia es empírica. Cifra su presunta popularidad “en cómo nos recibe la gente”, y su hipotético triunfo en que “la gente quiere un cambio”.

Pero su campaña ni siquiera ha llegado a algunos municipios, como Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo… entre la mayoría del norte del estado. Ha descuidado ‘Cuévano’ y se ha concentrado en el corredor Industrial.

Cree que va a ganar en los 11 municipios con el padrón electoral más gordo…Pero el problema es que todas las mediciones dicen que precisamente ahí es donde se fraguan las derrotas más escandalosas del tricolor…

3.-A lo mejor violamos la ley…

Con la caradura de quien no tiene que rendir cuentas a nadie, por la impunidad del funcionariado, la presidenta de la Comisión de Reglamentos del Ayuntamiento de Irapuato, Susana Bermúdez, recién informó que decidieron burlar la ley… y burlarse del Congreso.

“Asumimos esta responsabilidad a lo mejor contrario a lo que establece la Ley de Movilidad, porque no tenemos recurso, no tenemos un proyecto ejecutivo y no queremos aventurarnos con una infraestructura inadecuada”, dijo.

Esto, para justificar, como si fueran legisladores, la autoconcesión de una prórroga con el fin de posponer el acatamiento de la Ley referida respecto a su obligación de poner en funcionamiento un ‘Torito’ para castigar a quienes manejen ebrios.

Se trata de algo imperdonable. Porque los municipios tuvieron un año para contar con su ‘Torito’ y 42, con Irapuato, no lo han hecho.

Eso llevó al Congreso a exhortarlos, hace tres semanas, a cumplir. Pero ni así.

¿Cómo harán entonces los gobernantes para convencer a los ciudadanos de cumplir la ley, si son los primeros en no hacerlo?

4.-De la demagogia y otras trampas

Con todo descaro, con una tarjeta como si fuera volante de propaganda, con el logotipo del PRD, Arturo Bravo promueve el voto para Ricardo Anaya con la promesa de que, cuando gane, si gana, le depositarán a quien lo solicite $4 mil mensuales.

Dice que se trata de un programa, ‘Ingreso Básico Universal’, destinado a quienes ganen poco y a los desempleados. El dinero saldría de ajustes a 6 mil programas sociales que, dicen, no están siendo bien ejecutados.

Algo evidentemente aventurero y demagógico.

Bravo ha hecho carrera de esta manera. Es diputado federal desde febrero, cuando el titular, Walter Fernández, pidió licencia para jugar por una senaduría.

Sólo así, quien ha sido tesorero del PRD estatal, bajó su presión por la diputación plurinominal que quería…

Ese deseo que lo llevó a aliarse con el impresentable Hugo Estefanía, el alcalde cortazarense que quiere reelegirse, para asaltar la sede perredista…

José Arturo Sánchez Castellanos

Inesperadamente, el manifiesto publicado ayer con la exigencia de: ‘Alto a la inseguridad’, por parte de docena y media de organizaciones empresariales de Irapuato, Celaya y Salamanca, provocó un retraimiento localista y sectario del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León.

Causó gran sorpresa el modo en que, junto con otro líder empresarial, el presidente de la Coparmex en León, Jorge Ramírez, recibieron esa reclamación de sus colegas.

Porque ellos también se han expresado en igual sentido. Pero ahora señalan algunas discrepancias. Importantes, pero no necesariamente en consonancia con lo expuesto.

Dice que ellos han planteado sus exigencias al gobernador, Miguel Márquez, y por eso discrepan de recursos como el desplegado, aunque “cada quien tiene su estrategia de comunicación como organismos”.

De manera sorprendente, dijo también que críticas como la comentada deben ir acompañadas de una propuesta para no perder peso y credibilidad.

Estos planteamientos, sin embargo, no van en el sentido lógico de la inserción de ayer.

Porque ahí se reprocha incapacidad de los gobiernos para enfrentar la inseguridad. Se exige afrontarla. Se cuestiona la cuantiosa inversión mientras sigue aumentando la violencia criminal…

Es decir, se ejercen derechos ciudadanos. Y al coincidir en la inconformidad y el reclamo se tendría que reforzar el planteamiento…