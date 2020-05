Control constitucional y democracia

La división de poderes es elemento esencial de la democracia, siempre y cuando la separación y actuación sea efectiva, porque se pone coto desde el Estado de Derecho a todo intento de autoritarismo. De ahí resulta esencial la tarea y el valor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer realidad el control constitucional.

Su decisión en el caso de la llamada “Ley Bonilla”, declarando contraria a nuestra Carta Magna la determinación del Congreso de Baja California de ampliar el mandato legal del gobernador de Morena, Jaime Bonilla, a cinco años, aunque esperada, puso freno a la intentona del partido gobernante en la República para trastocar puntos neurales del sistema político y amoldarlo a un escenario que amplié al mandato de Andrés Manuel López Obrador.

La posición del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, fue el primer estoque, al considerar a la “Ley Bonilla” como “un gran fraude a la Constitución”, pero el punto esencial para el momento que vivimos en México, vino del ministro Alberto Pérez Dayán, quien argumentó que “no basta con que se diga que se amplió el periodo porque el pueblo quiere, porque aunque lo pida, si se violan los principios de la democracia, es inválido”.

Ahora, viene la real medida para que el Poder Judicial de la Federación se muestre como tribunal de control constitucional y contrapeso republicano: decidirá sobre la controversia del Instituto Nacional Electoral (INE) contra un decreto de López Obrador donde obsequió los tiempos fiscales a televisoras y radiodifusores, en medio de su caída de popularidad en la crisis del COVID-19, suprimiendo los tiempos para promoción de candidatos e INE en las elecciones de 2021, que están garantizados en la Constitución. ¿Silenció a la oposición y burló la ley?

Susana Vigilancia

La voz de alerta la había dado el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción hace algunas semanas solicitando que el Gobierno del Estado y los 46 Ayuntamientos, transparentaran su ejercicio presupuestario en la crisis sanitaria y económica por la epidemia del COVID-19, colocando la información en un solo portal, para facilidad de consulta ciudadana; la petición no fue concedida.

Ahora, la opacidad estatal llamó la atención en el orden nacional. Transparencia Mexicana, instancia invitada en varios procedimientos por el gobierno del estado como auxiliar de supervisión, puso el dedo en la llaga al afirmar que teniendo todo para ser transparente, el gobierno de Guanajuato no lo ha hecho. Hacer pública la información de contrataciones y compras por el Covid-19, reduciría el riesgo de corrupción, aseveró el director del organismo, Eduardo Bohórquez.

Aunque con suavidad, ha sido directa la crítica y sobre todo dejó ver que Guanajuato hasta el momento no revela su padrón de beneficiarios de los programas de apoyo en la contingencia, información esencial ante la cercanía de las elecciones en 2021. La respuesta, en primera instancia, queda en manos de la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Marisol Ruenes Torres, la menos visible en el gabinete estatal. Frente a la 4T, veremos si Guanajuato hace diferencia.

COVID-19 y avances en la medicina

El incremento de los casos confirmados en los nosocomios del sector salud -federal y estatal- ha ofrecido a los equipos médicos la experiencia para epidemia: manejo de información, proyección y aporte a la medicina social; la interrupción de contagiados en población, esencial, resulta clave para esta Fase 3 rumbo al ‘pico’ pues hay grupos sociales cuyas partes no asisten a las pruebas. En Guanajuato, la Secretaría de Salud va por toda la gente, colocándose en 9º lugar nacional en aplicar el modelo.

Mientras en el orden mundial se buscan afanosamente vacuna y medicamentos contra el coronavirus y cómo detectar quienes contagian más entre asintomáticos y los que sufren los síntomas, en la entidad se aplicaron 7 mil 500 test de los cuales 487 esperan sus resultados.

En los municipios, la búsqueda de contagiados es diversa. En Irapuato son aislados; de los migrantes que vuelven de Estados Unidos, la encargada de Salud municipal, Rosa María Carmona, reveló que detectaron 107, en observación.

En León, la alarma llegó al detectarse un caso dentro del Cereso, se revisa a internos y se amplía el espectro entre los visitantes de los reos. Un problema más para el secretario de Seguridad estatal, Alvar Cabeza de Vaca.

De la Valija. La sospecha

En política se dice que forma es fondo. Llegando tarde, la Legislatura estatal en su reforma electoral, que debe tener lista el 30 de mayo, ha propuesto entregar la elección de sus órganos de control al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), sobre el que ya no tiene injerencia desde que éste es electo por el Senado de la República; así, el Pleno del TEEG podrá decidir sobre su contralor.

Sin embargo, la propuesta de los diputados vulnera derechos ganados por quien hoy ocupa la cartera, electo por el Congreso Local hasta 2022, al “hacerse el favor” al Pleno del tribunal que luego de la reforma pueda elegir de inmediato nuevo fiscalizador. Actualmente la presidencia del magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva es revisada por el contralor en jaque. De pechito, pues.

Oscar Alberto Sandoval

Uno de los temas de discusión más importantes entre los estados y la Federación es la aplicación de pruebas para la detección de personas con síntomas del virus Sars-Cov2. Mientras los primeros plantearon la necesidad de masificar los estudios el gobierno federal “prescindió” de la medida. Ante la discrepancia y los costos, se encontró una fórmula que unificó las posturas y vinieron las revisiones en filtros sanitarios; aunque los equipos médicos saben que son respuestas de momento.

Oscar Alberto Sandoval, director de Salud del municipio de Celaya, informó que, durante el fin de semana en sus filtros sanitarios, examinaron a tres mil 700 personas y “ninguna” presentó síntomas de COVID-19. Los filtros del encargado se colocaron en los cuatro accesos de la ciudad, en donde además de la revisión se aleccionó a la gente cumplir con las medidas sanitarias.

Es menester aludir que en los “días pico”, o no, de la epidemia ni prueba ni observación son suficientes para romper las cadenas de contagios.

Oscar Sandoval glosó que, a pesar de 50 casos confirmados en la municipalidad, se tiene todavía la problemática de que las familias salen a realizar actividades no esenciales. En ese sentido, los equipos de los filtros sanitarios, su función no sólo es una revisión, sino la constancia o insistencia en la tarea pues existen los asintomáticos (no saben que están enfermos ni presentan las señales: toser y tener fiebre). Este asunto va a la mitad.