1.-El Gobierno de Guanajuato va por El Zapotillo

Palabras más, palabras menos y para el buen entendedor fueron suficientes. La Presa de El Zapotillo en el estado de Jalisco podría no concluir en el sexenio. Y por ello, se le propuso a los beneficiarios del embalse que se surtirían del vital líquido, analizar nuevas opciones para que su abastecimiento.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, entendió que El Zapotillo, de acuerdo con la propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ya no es una opción para llevar agua a León.

Confía en el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que, a través del diálogo, no se cancele el proyecto jalisciense. Por ello acudirá a diferentes instancias para que la presa se realice, como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Gobernación.

El guanajuatense quemó sus naves ante la postura del titular de SEMARNAT, Víctor Manuel Toledo Manzur, de perforar más pozos en la entidad. No hay Plan B, comentó el gobernador Rodríguez Vallejo, seguramente porque la lucha por El Zapotillo seguirá.

Ante el dato contundente del alto estrés hídrico de Guanajuato, el segundo más alto del país, de acuerdo al Instituto de Recursos Mundiales, la necesidad de Jalisco y Guanajuato, es impostergable, para que se resuelva tomando en cuenta la necesidad de muchos contra el interés de pocos.

2.- La búsqueda de la atención nacional

Cuando la mayoría panista en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local rechazó la minuta del Congreso de la Unión de la reforma constitucional para incorporar la revocación de mandato y consulta popular, como en el beisbol, el daño ya casi estaba hecho, pues 16 de 17 estados requeridos del Constituyente Permanente ya habían dado el sí. Cuestión de horas para la última aprobación y que el Congreso de la Unión envíe al Ejecutivo la enmienda para su promulgación.

En consecuencia, la bandera enarbolada por el partido conservador PAN a fin de constituir un frente de lucha contra la Federación, desde las entidades que gobierna, a lo sumo, ganará lugar entre las cámaras locales que rechazaron la reforma. Al concluir el proceso, es posible que el 21 de marzo de 2022, el INE organice la consulta para que la ciudadanía decida si Andrés Manuel López Obrador continúa al frente de la República.

El panismo con casi tres décadas en el poder estatal, deberá prepararse para resistir los embates de la revocación, porque incluye la armonización constitucional local y con ello a los gobernadores y legisladores. En la sesión plenaria de este jueves, se prevé la votación del dictamen que rechaza la reforma y que los representantes de los partidos Morena, PRI y PVEM vayan contra la decisión albiazul.

Es probable que este rechazo del PAN al proyecto de AMLO tenga una respuesta compensatoria. Esto es, que la Federación le responda al panismo guanajuatense como sucedió en su aventura por la desaparición de poderes en Veracruz y que Morena devolvió el golpe con Tamaulipas y Guanajuato.

Para abrir boca, el Partido Verde, ahora mano negra de Morena, pidió el Procedimiento Especial Sancionador a las autoridades electorales, contra la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, precandidata a la alcaldía de León, por promocionarse fuera del plazo legal de su informe legislativo, cayendo en la figura de propaganda electoral. La prueba de fuego será para el Tribunal Estatal Electoral, con nueva integración, cuando le llegue la acometida.

3.- Urge la atención gubernamental en el campo

En los momentos en que se toman decisiones fundamentales para fortalecer la producción nacional que conlleve el desarrollo del país, diversos sectores presentan sus demandas para no quedar fuera del paquete económico 2020. En esa tesitura, los sectores del calzado y textil, gozan de protección del gobierno federal en materia arancelaria.

Sin embargo, los productores de Cebada estatales expusieron las condiciones que les impone la industria cervecera, con bajos precios de garantía y exhibiendo sus debilidades en producción y calidad, ante los agricultores europeos. Plantean la necesidad de reorganizarse y, en un momento determinado, mejor optar por el cambio de cultivos, haciendo patente la urgencia para que los gobiernos, federal y estatal, los apoyen en cualquier caso.

En el marco de la Expo Agroalimentaria de Irapuato, el presidente del Consejo Nacional Agroalimentario, Bosco de la Vega Valladolid, comentó sobre la posible reducción presupuestaria federal de 20 mil millones de pesos al sector. Presentó otro factor contra los hombres del campo: la inseguridad, con secuestros, extorsiones, robos de maquinaria, equipos y de ganado.

De la Valija.-Cuestión de chamacos.

El hackeo al sistema cibernético de la paraestatal Petróleos Mexicanos ya huele a puerilización, porque sirve para una serie de justificaciones, sin embargo no hay una explicación convincente sobre el rescate solicitado por los presuntos ciberdelincuentes, en bitcoins, a cambio de entregar la vacuna que refine la información de las computadoras.

Ojalá que en el retorno a la normalidad no se hayan cubierto misteriosamente los pagos a proveedores, adeudo de 153 mil millones de pesos o que se les cubrió sus facturas a algunos “privilegiados”.

Víctor Manuel Villalobos Arámbula

El representante de la Federación, durante la apertura de la Expo Agroalimentaria 2019, aprovechó el foro en Irapuato para aclarar los aspectos más sobresalientes sobre la atención al campo; una especie de estrategia ante las demandas de los productores agrícolas.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, ex director del CINVESTAV en La Fresera, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, dijo que el gobierno de la 4ª. Transformación no pretende disminuir los apoyos a los trabajadores agrícolas, sino que busca la inclusión para que no se desarrolle sólo una parte del campo y dejar otra olvidada. Guanajuato, ejemplificó, cuenta con una agricultura prospera, con prestigio internacional, que sólo ha beneficiado a los agroexportadores.

Asumiendo su papel de académico, el doctor en Morfogénesis Vegetal, detalló los objetivos del gobierno federal para el campo: ser más eficientes en la producción; uso responsable de los recursos naturales; e inclusión para revertir la pobreza y desigualdad que afecta a los pequeños productores, campesinos y jornaleros agrícolas.

Informó que Guanajuato es ejemplo de que con buenos precios de garantía, es posible aumentar las superficies de producción, como sucede con el trigo, por lo que existe la convicción de que pronto, con ese modelo, haya autosuficiencia en la producción de maíz y frijol.

