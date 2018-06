1.- Amenazas electorales…

La denuncia más fuerte de inseguridad electoral es la de Guadalupe Torres Rea, candidata a alcaldesa de León por el PRD, quien dice está siendo objeto de extorsiones e incluso amenazas de muerte. Aunque mueve a grandes suspicacias.

Entre otras razones porque su candidatura no es amenaza para nadie, pues no compite al no alcanzar ni un punto en las encuestas. También, porque su denuncia ocurre inmediatamente después de una ‘travesura’ de su compañero de partido, Guillermo Romo.

Él publicó un video en el que se evidencia la ayuda del candidato del PAN, Héctor López Santillana, ‘en especie como algo en efectivo para ayudarla en su desarrollo’, a Torres Rea, lo cual sugeriría que es su comparsa.

El candidato del PRD a diputado local por el Distrito III también pide ayuda al PAN…pero no le dan. Habría que recordar que él y ‘Lupita’ fueron diputados al mismo tiempo, y que ella, luego de que ambos fracasaran en las elecciones de 2015, logró colocarse en el gobierno estatal…

A propósito de la seguridad de los candidatos, dice Mauricio Guzmán, presidente del IEEG, que hasta ayer iban 10 que han solicitado protección, 8 a alcaldes y dos a diputados. A ellos hay que sumar a Torres Rea.

En tanto, para la federación hay cinco estados que merecen atención especial con el fin de garantizar la realización de unos comicios tranquilos, entre ellos Guanajuato.

Alfonso Navarrete Prida, el secretario de Gobernación, dice que con ese propósito se ha reunido con autoridades estatales y municipales de Guerrero, Jalisco, Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas.

Respecto al estado, refiere que la principal fuente de conflictos que les preocupa es la del ‘huachicoleo’.

Navarrete hace una precisión importante: los conflictos no son generalizados. Están en zonas ‘muy focalizadas’ de los estados que son vistos como ‘focos rojos’, sin relación con asuntos propiamente electorales o de diferencias políticas…

Sin embargo, estima que pueden influir y por eso ‘se están tomando las previsiones necesarias’.

2.-¿Bateadora emergente?

La cena a la que la invitó anoche el presidente del Consejo del Sapal, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Pedro González, podría haber decidido un cambio de rumbo de la diputada Angélica Casillas.

Ayer se especulaba que hoy podría solicitar licencia en el Congreso para ocupar la Dirección del Sapal en lugar de Lino Briones, de quien el Consejo estaría por consumar su despido.

‘Hasta ahorita nada, Angélica sigue de diputada’, decía la tarde de ayer la dolorense, hablando en tercera persona y haciéndose cargo de la provisionalidad de la política.

Briones está en calidad de zombi desde hace meses, por diversas irregularidades.

Entre otras, por el descubrimiento de una toma de agua clandestina en ‘Gran Jardín’, un fraccionamiento en el que trabajaba. Hay denuncia penal del Municipio por daños de entre 3.5 a 5 millones de pesos…

También por permitirse pagar una cuota preferencial de consumo de agua de sólo $64…

La gota que vino a derramar el vaso es el desabasto de agua en decenas de colonias. Se ha denunciado que el número ha rondado el centenar.

Casillas es experta en la administración del agua. Antes de la diputación dirigía la Comisión Estatal del Agua y recientemente el gobernador, Miguel Márquez, le pidió integrarse al equipo que revisa el asunto de ‘El Zapotillo’.

Ahora, es probable que le ayude a enfrentar lo que parece ser una seria emergencia en plena temporada electoral…

3.-Felipe se pone rudo

Con menos de dos semanas de campaña electoral, el candidato ‘verde’, Felipe Camarena, decidió abandonar su pose ‘cool’ y meterse a censurar al gobernador, Miguel Márquez. Tanto o más que Ricardo Sheffield.

Parece ser que es porque su candidatura naufraga. En la encuesta que dio a conocer antier la Coparmex apenas alcanza el 2.9% de las preferencias.

Camarena dice que el Mando Único fue instrumentado por Márquez de manera irresponsable, pues se impuso improvisadamente, lo cual ha redundado en dejar sin policías preventivos a los municipios que lo adoptaron.

Critica al gobernador por la contratación de seguridad privada, como en Salamanca.

Lo acusa de lavarse las manos al culpar a la federación por la inseguridad, plantea que si no asume su responsabilidad mejor renuncie. También lo acusa de fomentar ‘violencia electoral’ por no sacar las manos del proceso…

Difícil circunstancia la de Felipe. No sólo enfrenta el riesgo de no lograr los votos que le permitieran aspirar a la Fiscalía General, sino tampoco la votación suficiente para garantizar la conservación del registro del PVEM…

Jaime Juárez Jasso

A poco más de dos semanas de las elecciones, el presidente del Consejo Local del INE reporta que prácticamente han concluido los preparativos y que esperan una notable participación ciudadana, de alrededor del 70%.

Hay que recordar que en Guanajuato se realizan elecciones concurrentes con las federales, mediante las cuales se renovarán la presidencia de la República y las cámaras de Diputados y Senadores.

Aquí elegiremos gobernador, diputados locales y ayuntamientos, de ahí la relevancia de la integración de las labores del INE con las del IEEG, el cual preside Mauricio Guzmán.

Ambos presidentes informaron ayer que se instalarán 7 mil 463 casillas, las cuales estarán al cuidado de 67 mil 167 ciudadanos. A ellos se agregarán otros miles en representación de partidos y candidatos. Un ejército ciudadano notable.

La lista nominal de electores es de 4 millones 359 mil 531 ciudadanos.

No está de más recordar que este proceso se ha considerado ‘histórico’, entre otras razones por la incertidumbre democrática que significa respecto a los ganadores.

También porque se estima que marcará un antes y un después en el sistema político mexicano.

En tal contexto, es importante el llamado de Guzmán a los contendientes para que den ‘una muestra de civilidad’ apegándose a la Ley. Pero igualmente importante será que el INE y el IEEG actúen con energía si no lo hacen…