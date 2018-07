1.- Putrefacción…

Claridoso como es, el regidor independiente, que fue de Morena, en ‘Cuévano’, Jaime Arellano Roig, hace un fresco de la caótica circunstancia en la que está cerrando el trienio de Edgar Castro.

Y apunta una perspectiva irónica: los empleados de la Casa de la Cultura tienen que armarle un mitin en la Presidencia para que les haga caso.

Es algo simbólico de quien no ha sabido gobernar, no despacha, no decide, todo lo pospone y tiene miedo de tomar decisiones.

Castro sabe de la descomposición en la Casa de la Cultura, que ‘es un verdadero relajo’, con quejas por acoso laboral casi diarias, pero no se atreve a tomar medidas contra la directora, Maricela Guzmán García…porque le teme al pintor Javier Hernández, ‘Capelo’, quien la puso ahí.

El síndico, del PVEM, Marco Carrillo, también señala la desidia del alcalde, a propósito de un informe sobre la situación de los mercados que la Dirección de Servicios Públicos no ha presentado en tres años…

Esa falta redunda en diversos problemas, como el retraso en la liberación de 200 concesiones a comerciantes… Carrillo dice que esos yerros derivan de la inestabilidad de la administración…

Es la marca de este gobierno, que lleva más de 20 cambios de directores. El último, muy fuerte, fue el de la tesorera Irma Mandujano, quien prefirió renunciar junto con tres de sus colaboradores por causas que permanecen en una total oscuridad.

Por eso, el PRI no se sorprendió mayor cosa al perder la plaza…

2.-Responsabilidad social

La próxima semana estará listo el auditorio-sala de ensayos de la ‘Academia de Artes y Oficios Renacimiento’, ubicado en León.

Ahí ensayará y hará sus presentaciones la ‘Orquesta & Coros Trinitate Philharmonia’, en donde participan 186 niños y niñas de 22 comunidades, entre otras: Los López, Emiliano Zapata, Santa Ana del Conde, Trinidad…

En esta sala, además, se podrán ofrecer conferencias, hacer funciones de danza y teatro, proyectar películas, hacer grabaciones profesionales de música clásica…

La inversión, en cuatro años, ha sido de 42 millones de pesos para la construcción y 12 mdp para el equipamiento.

Con este auditorio se redondea el apoyo para que niñas y niños de las comunidades aprendan el arte de la música y lo dominen, tanto para su cultivo como para dedicarse a él.

Aunque ha habido algún aporte gubernamental, lo principal han sido las contribuciones de varios empresarios, como Luis Fernando Gómez Velázquez, entre otros.

3.-Con pena y sin gloria…

Éctor Jaime Ramírez Barba regresó desde la semana pasada al Congreso luego de ganar en el Distrito 5°, pero sólo a su curul y no a la coordinación del Grupo.

Esa coordinación ya se la dio en definitiva el presidente estatal del PAN, Humberto Andrade, a Juan José Álvarez Brunel, de ahí que Éctor es uno más de los diputados…

Al parecer, regresó sólo para cobrar unas pocas quincenas más, sus ahorros y lo que buenamente le toque.

Como en ‘San Lázaro’ tiene que rendir protesta el 1° de septiembre, regresará a cerrar su suplente, Ismael Sánchez, el tristemente célebre impulsor de la reforma en favor de los ‘hijos mantenidos’.

También regresaron, en el más absoluto de los silencios, Verónica Orozco, quien perdió aparatosamente luego de que se sentía dueña de Jaral del Progreso, y…

Estela Chávez, Sagrario Villegas, Araceli Medina, Guadalupe Velázquez, Arcelia González, Lorenzo Chávez, Gerardo Silva, Soledad Ledesma e Irma Leticia González…todos derrotados.

4.-Impugnaciones…

Con todo y lo aparatoso que puede parecer el que se hayan interpuesto 118 impugnaciones ante el Tribunal Estatal Electoral son menos que las interpuestas por las elecciones de 2015, 191.

Y todavía falta ver cuántas se desechan o se reencauzan, así como los desistimientos.

El recurso que sobresale es el de Ricardo Sheffield en contra de la elección de Diego Sinhué Rodríguez, por lo cual impugna 21 de los 22 distritos locales.

Para lograr que se anule el triunfo de Diego, Sheffield necesitará que se anulen unas mil 500 casillas…

La paradoja de las impugnaciones la ofrecen el PAN y el PRD, porque no obstante ser parte de la coalición ‘Por Guanajuato al Frente’ ambos interpusieron recursos contra la elección municipal de Cortazar. Ahí, el panista Ariel Corona hizo morder el polvo al perredista Hugo Estefanía.

La elección municipal más impugnada es la de Huanímaro, donde ganó el candidato del PAN, Armando Solís, con cuatro recursos de: PRI, PVEM, MC y PAN. Le sigue la de San Felipe, donde ganó el candidato del PVEM Eduardo Maldonado, con tres: PRI, Nueva Alianza y PRD…

Arturo Durán Miranda

En lo que pareció ser el anticipo de una despedida bajo el espíritu de aquella célebre frase francesa ‘Después de mí el diluvio’, el secretario de Obra Pública, anticipó una problemática que le sobrevendrá a la vialidad más conflictiva de la capital del estado, el boulevard Euquerio Guerrero.

Dice que el inicio del funcionamiento del centro comercial ‘La Aldea’, previsto para diciembre, provocará aún más problemas de tráfico en este bulevar, ante lo cual sugiere una alternativa…

Se trata de una vía que conectaría a este bulevar desde la comunidad de ‘Yerbabuena’ con el nuevo acceso ‘Diego Rivera’. Una obra en la que ya han pensado otros, como el alcalde electo Alejandro Navarro y los comerciantes de la zona de la glorieta ‘Santa Fe’.

Los señalamientos de estos últimos, a propósito, se han vuelto muy críticos ante la obra del gobierno estatal de un puente elevado, la cual empezará a construirse en agosto. Dicen que no sólo será inútil sino que además los perjudicará…

Ellos, como otros sectores de la conflictiva zona sur, han insistido en la necesidad de que se emprendan acciones integrales, no sólo parciales…

Cierto que esta administración estatal está por irse y no le alcanzará el tiempo para más. Podría, sin embargo, trabajar en el diseño del plan de una solución de conjunto para que la emprendan los siguientes gobiernos, estatal y municipal.