1.- Justicia para Laura Patricia

Representantes de la sociedad civil, miembros reconocidos de la abogacía y la familia de la víctima de feminicidio, Laura Patricia Vázquez Aguilar, coinciden en señalar que la liberación de su esposo y sentenciado en primera instancia de su asesinato, Miguel Ángel Castro Rocha, dictada por el magistrado Eduardo Breceda Cueva, resulta “muy grave” en un momento donde es un clamor la punibilidad para quien ejerza violencia sobre las mujeres.

También se coincide en la necesidad de que el Consejo del Poder Judicial del Estado revise el procedimiento y la decisión del magistrado Breceda Cueva, transparentando a la sociedad los hechos y razonando por qué en la balanza de la justicia pesó más el formalismo en torno a la detención del policía que la vida de una mujer, a la que varias veces el Estado negó su protección a pesar de solicitarla contra el marido a quien acusó de agresor.

De igual forma es preciso saber el rol que ha jugado en todo esto la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría General de Justicia, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, a la cual el magistrado Breceda Cueva no le concedió la validez necesaria de sus pruebas en el proceso. Así como los pasos que seguirá para combatir la decisión del responsable de la segunda sala penal del Poder Judicial del Estado. Tampoco es de nobleza decirle a la madre de Patricia Velázquez, quien se siente en indefensión ante la liberación de Castro Rocha -subyacen problemas de orden familiar, hay un menor de por medio-, que tiene su protección, si es que llama al 911.

La decisión del magistrado interesa a la sociedad, pues el Estado debe castigar a quien quita la vida de unos de sus integrantes, además de que el caso resulta muestra del sufrimiento que enfrentan las mujeres ante la violencia del género masculino en medio de un sistema político-jurídico-social que ha privilegiado al varón por encima de la mujer por mucho tiempo y que ahora presume de ser más justo.

El jurista Paulino Lorea Hernández, exmagistrado, precisa que debió privilegiarse el fondo del asunto más que la forma, manteniendo mesura sobre la decisión del juzgador. Mientras Verónica de la Cruz, representante de la asociación civil “Las Libres”, pide la revisión a la decisión del magistrado Breceda Cueva, ya que le resulta “brutal y gravísimo” que su decisión se haya basado en una estrecha interpretación de la ley, sin perspectiva de género en la relación de víctima y victimario.

También se hace indispensable la participación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, conocedora del caso y quien realizó recomendaciones a las autoridades de procuración de justicia hace años, para que nuevamente revise si hubo violaciones a la hora de administrarse la justicia.

Hoy en día, hay un hecho superior en el caso: no se ha hecho justicia a Laura Patricia Vázquez Aguilar, violentada, asesinada. Se espera que la haya.

2.- Se complica más la selección

El proceso de selección del abanderado del partido conservador PAN a la presidencia municipal de León se volvió prioridad nacional ante la probable candidatura de

Ricardo Sheffield Padilla al cargo por Morena. La indicación del presidente nacional panista, Marko Cortés, es que se realice una consulta con los liderazgos para obtener un representante que pueda ganarle al Procurador Federal del Consumidor.

Con la pretensión, el panismo estatal y leonés lograron ampliar la lista de suspirantes, emergiendo una pareja de políticos de experiencia por esa representación, los diputados federales Fernando Torres Graciano y Éctor Jaime Ramírez Barba. Las presencias pusieron mayor presión a la búsqueda de una candidatura de la alcaldía con sentido de futuro, por la Gubernatura de la entidad en el 2024 y también la selección del presidente nacional del CEN del PAN, luego de los comicios del 2021.

El grupo cercano al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, encontró la coyuntura para incorporar otros buscadores, donde destaca Aldo Iván Márquez Becerra, subsecretario de Operación para el Desarrollo del gobierno estatal. La presencia del orden partidario que fortalece, primeramente, al Comité Directivo Estatal que dirige Román Cifuentes Negrete, también recreó el proceso de selección dándole oportunidad a quienes se sentían marginados; en esto también juega el chapulineo.

Lo que no se debe descartar en la cuestión electoral, es el interés del Comité Ejecutivo Nacional en el estado de Guanajuato, pues además de sus éxitos en los comicios, contará mucho en la elección del nuevo líder nacional que será abierta y que Miguel Márquez Márquez, quiere buscar.

3.- Fortaseg. Manos a la obra

No existe magia ni habrá sorpresa sobre la reducción de los ingresos, en consecuencia, la reducción de las participaciones de la Federación a las entidades. Sin embargo, el Poder Legislativo está en condiciones de analizar y mediar entre el Ejecutivo federal y estados a fin de negociar recursos en varios rubros entre ellos: seguridad y salud. En el primer caso, el subsidio para su fortalecimiento; el Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad (Fortaseg) centrado ahora en el desarrollo del personal.

No sólo en los municipios de Guanajuato existe la gran preocupación por su inminente desaparición, sino en todo el país, pues el Fortaseg servía para cubrir aspectos de evaluación de control y confianza, incluso la homologación salarial. Antes de limitarse a una posible “restitución”, es vital que inicien la búsqueda de respuestas. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, debe abrir el dialogo con los ayuntamientos para hacer la revisión e informar al gobernador del tamaño del boquete.

Mario Alejandro Navarro Saldaña

Su intempestiva salida, junto con 5 bomberos, a los Estados Unidos para apoyar a la ciudad hermana de Ashland por los inclementes incendios en Oregon, llamó la atención y también le generó críticas locales, hasta demérito al trabajo de los apagafuegos, como si fuera cualquier cosa arriesgar la vida. Lo que no se esperaba es que el auxilio alcanzara en las redes sociales estadounidenses relevancia y hasta se insertara en el proceso electoral federal de la Unión Americana.

Mario Alejandro Navarro Saldaña, alcalde de Guanajuato Capital, llamó la atención de CNN, porque no faltaron los residentes que ponderaran el apoyo de los cuevanenses a Ashland, “Guanajuato is doing more for Oregon than Trump is. Remember that”. Hasta se contrastó el apoyo de La Cañada con los prejuicios de Donald Trump. Esta afirmación levantó polémica, tiempos electorales. El remate vino con el agradecimiento del embajador de Estados Unidos, Christoper Landau: “Los hermanos se cuidan entre sí”. De la UG no se sabe aún nada.