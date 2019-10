1.- El Ejecutivo del estado no para en Salamanca

El vínculo mandatado por la ley a los tres órdenes de gobierno, para el caso de Salamanca, pasa por el orden partidario y toca lo estrictamente personal. Debido al matiz de las relaciones, la sociedad ha declarado de diferentes formas que urge atender la tragedia que configura el gran nivel de la inseguridad.

Salamanca tiene una condición muy particular. Su actual gobierno venció en los comicios de 2018 al PAN, que gobernaba la plaza. La alcaldesa María Beatriz Hernández Cruz heredó un acuerdo entre gobiernos panistas -estatal y municipal-, de que la seguridad pública sería proporcionada por la administración estatal, con Mando Único a cambio de remuneración.

Con la victoria de Morena en la Petrolera, el gobierno que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tácitamente, descargó la seguridad en el gobierno de Andrés M. López Obrador. El conflicto impide que los legisladores federales y locales, salvo excepciones, formen un frente a fin de apoyar al pueblo de Salamanca en estado de psicosis.

En el escenario, Diego Sinhue mandó a María Beatriz a solicitar apoyo directo a sus aliados de la Federación. Todo empezó con el supuesto, de que a ella la protege parte del antiguo Estado Mayor Presidencial. Algo similar a lo sucedido con el albiazul Miguel Márquez y la priista Bárbara Botello en León, cuando ella pidió recursos para obra pública y le dejaron la salida federal.

Los salmantinos se preocupan por la situación y porque el Gobierno del Estado sólo tiene un grupo reducido de policías para cubrir la vigilancia en el municipio con tres turnos, alrededor de 20 elementos cada uno. Lo que se entiende: la autoridad estatal no puede con el paquete de dar seguridad pública, aunque se le está pagando.

2.- Resultados con perspectiva hacia el 2024

Los resultados ofrecidos por las asambleas distritales del partido rojo marrón en Guanajuato permiten inferir que la disputa por la candidatura al Gobierno del Estado podría darse entre dos altos funcionarios del gobierno que preside AMLO.

La tendencia de la votación, 99 de un total de 140 consejeros estatales electos, apuntan a que el director General de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto Ortega, tendría la ventaja frente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla… de momento.

Lo anterior se debe al éxito del grupo de Ernesto Prieto, Miguel Ángel Chico y Ricardo Oceguera, ante el de Antares Vázquez, Alma Alcaraz y Sheffield Padilla. De paso, la dirigencia estatal se inclinaría hacia Magaly Segoviano Alonso, quien llevaría en la Secretaría General a Ricardo Bazán, Enrique Alba o Julio Juárez.

El grupo de Prieto, Chico y Oceguera trae la bendición de los coordinadores del Senado y diputación federal, Ricardo Monreal y Mario Delgado, posible dirigente nacional del Movimiento. Por su lado, los superados, Sheffield, Vázquez y Alcaraz, pertenecen a la corriente de Martí Batres.

3.- Custodios en alto riesgo

A toda situación anómala relacionada con el CERESO Mil de Valle de Santiago, la autoridad estatal responsable apura las respuestas para desactivar los sucesos. Sin embargo, los asesinatos de custodios no los han podido tapar con su sistema.

En el estado de Guanajuato resulta una “ocurrencia” dejar la responsabilidad de los Centros Penitenciarios en manos de la Secretaría de Seguridad Pública, que desde el sexenio pasado ha sido omisa en atender la inseguridad. Quitarle la función a la Secretaría de Gobierno, consistió en ponerle una loza pesada a quien camina con paso cansino.

En el CERESO Mil ha habido fugas con resultados fatales, presos muertos por presuntas negligencias médicas, violaciones a derechos humanos y muy especialmente asesinatos de los custodios. El último, este fin de semana en casa de uno de ellos en Pénjamo, en una colonia con pobreza significativa; sin olvidar la masacre de vigilantes del penal de alta seguridad estatal en la carretera Salamanca-Pueblo Nuevo.

El encargado directo, el subsecretario de Seguridad, Martín Octavio Luque Lucio, no ha podido o no ha querido explicar por qué existen estos ataques al personal que le toca dirigir. No se ha dicho si la violencia ejercida contra los custodios es porque no se cumple con los protocolos, o la relación directa que existe entre reo y vigilante. Aunque también debiera sacar la cara el Secretario Álvar Cabeza de Vaca, quien deberá vigilar el cumplimiento de las obligaciones de sus subordinados y supervisar sus actuaciones.

La Valija. La desconocida a Las Gámez

Por años han servido a gobernantes de diferentes partidos -son previsoras- y cobran la cuota con lugares en vía pública para venta de comida en toda fiesta pública que se pueda Cuévano. La Famiglia de Las Gámez alcanzó el pináculo de su fama y poder el año pasado, cuando arrollaron al Director de Fiscalización, Efrén López Rodríguez, sin tocar barandilla.

Terror de otros grupos dedicados a los antojitos y hasta protagonistas de pleitos al interior de su núcleo familiar por la clientela, este fin de semana dejaron fuera de combate a poli-preventivos, lo que permitió su arresto. La oportunidad se pinta sola. El gobierno municipal tiene ante sí, la posibilidad de romper la tolerancia clientelar.

Enrique Díaz Díaz

Tras de que en los últimos años las mujeres han solicitado, dentro de la Iglesia Católica, mayores espacios para expresar con plenitud su fe y han encontrado la resistencia milenaria en la Curia, que les ha otorgado solamente el papel de siervas del señor, el Papado de Francisco, el sumo pontífice que llegó de América Latina, se ha planteado escucharlas y ofrecerles respuestas concretas.

En Guanajuato, la postura del Obispo jesuita de Roma es compartida por Enrique Diaz Díaz, Obispo de Irapuato, quien considera que para su Iglesia es hora de concebir el mundo moderno, pero, sobre todo, llevar el Evangelio donde no hace tierra la labor pastoral. Algo, que él favoreció en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde las mujeres bautizan y casan, pero no ofician misa. También sumó su apoyo al planteamiento de que los diáconos casados realicen esa eucaristía.

En los momentos más álgidos que ha vivido la Diócesis de Irapuato con la violencia por la indiscriminación de víctimas, incluso los asesinatos de un Ministerial con su bebe en brazos, el prelado sostuvo “es muy triste que personas inocentes pierdan la vida”. Y remató con su convicción de que el crimen es más fuerte que la ley en Guanajuato.

El planteamiento ofrecido por parte del Obispo Díaz Díaz, representa el posible avance pastoral que reconoce la importancia de la mujer en el avance de la Humanidad. La oportunidad para los diáconos casados que oficien misa sería un adelanto en el debate sobre el celibato.

Comentarios

