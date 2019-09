1.- Rumores que avivan temores

Mientras los jaloneos y fracturas crecen al interior de Morena en Guanajuato, trasciende ahora un rumor que tiene nerviosos a algunos líderes y militantes.

Lo dijo ayer Enrique Alba, secretario de Derechos Humanos y Civiles del Comité Estatal, al revelar que existen versiones de que el excandidato a la gubernatura, hoy procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, está prometiendo candidaturas para el 2021, a pesar de no ser dirigente del partido.

Aunque aclaró que él no tiene pruebas de que así sea, aprovechó para convocar a los militantes y dirigentes a conducirse con sensatez, para que Morena sea una opción en el próximo periodo electoral.

“Él no puede andar por el estado prometiendo candidaturas (…) No me consta, pero es lo que se dice en los pasillos. Me lo han contado”, deslizó.

El temor, sin embargo, no es a mediano o largo plazo, pues las candidaturas de 2021 no son tan lejanas…

Lo que esparce la ansiedad en el partido, es que Sheffield Padilla influya en el proceso interno que está en puerta, aprovechando su cercanía con Andrés Manuel López Obrador, para definir quién será el nuevo dirigente en Guanajuato, pues esa coyuntura definirá, entonces sí, qué corrientes adquieren más poder para lo que venga…

2.- El primer golpe

Luis Alberto Villarreal García, aliado del sector turismo y alcalde de la mejor ciudad del mundo (según la revista Travel&Leisure), puede celebrar un pequeño triunfo en su lucha por regular el hospedaje informal, al clausurar ayer una casona colonial inscrita en la plataforma Airbnb, por no contar con permiso de uso de suelo.

El documento es un requisito que los propietarios de estos inmuebles deben presentar ante la Dirección de Centro Histórico y Patrimonio, o Desarrollo Urbano, que se difundió el 29 de agosto. El Municipio, además, determinó que el edificio representaba riesgos para los huéspedes.

Este es el primer caso de un cierre desde que se implementaron las reglas para frenar la competencia desleal que denunciaron los hoteleros, a quienes Villareal apoyó siempre.

El exdiputado Juan José Álvarez Brunel (al igual que el alcalde, panista y sanmiguelense), subió el tema al Congreso local, ratificando que la relación entre albiazules y empresarios suele ser estrecha.

Quienes rentan habitaciones o edificios bajo estos esquemas, estaban advertidos.

Desde mayo Villarreal anunció que habría revisiones, una tarea titánica si se considera que tan sólo en Airbnb hay registrados más de 300 inmuebles. Veremos qué destino tienen los otros, al menos 299.

3.- Con el riesgo de no coincidir

Quien está por meterse en un serio embrollo es la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo, que ayer exigió al rector de la UG incluir en la discusión de violencia de género en las sedes, a los colectivos feministas de la comunidad universitaria.

Porque la creación de UGénero y las campañas, según denunció, se han construido dejando de lado a quienes incomodan por sus posturas abiertamente feministas, como también lo acusó un grupo de profesoras la semana pasada.

La exigencia de la diputada responde precisamente a esas denuncias, pero existen en la amplia gama de temas feministas los que causarían escozor a la panista, pues siempre se ha manifestado en contra cuando se tocan en el Congreso del Estado…

Resultará casi morboso observar qué ocurrirá cuando esa defensa de la mujer –la misma que la legisladora adoptó para promover su iniciativa contra el ‘sexting’ o ‘porno venganza’-, la lleve a coincidir con activistas que estén embozadas o empuñen pañuelos verdes, pues su lucha es por defender causas que ella rechaza…

4.- Todos tienen un ciclo

Por su deficiente desempeño, el Ayuntamiento de Apaseo el Grande dijo adiós a dos de sus funcionarios. Luego de la evaluación a todas las áreas, que realizó el alcalde Moisés Guerrero Lara antes de su primer informe, se determinó que Martha Marina Manríquez Vargas dejara la titularidad de la Dirección de Atención Integral a la Mujer. A su vez, Elías Juárez Arvizu ya no será director de Desarrollo Económico.

Nadie tiene el puesto asegurado, sentenció el secretario del Cabildo, Adán Velásquez Nava. Pero no detalló las fallas que tuvieron Manríquez y Juárez.

A dos días del informe ya hay posibles sustitutos para los ausentes. Adán Velásquez sí dio detalles sobre ellos, quizá con la intención de probar que vienen preparados. Se trata de Jessica Núñez Guevara, quien tiene experiencia en prevención del delito, y Jorge Oliveros, responsable de Coordinación Empresarial, área creada en la presente administración con el fin de gestionar inversiones.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

La confrontación escaló desde la semana pasada, subió de intensidad al paso de los días hasta que ayer el gobernador arremetió con firmeza: si el gobierno federal insiste en apropiarse de la operación del Sistema de Salud estatal y administrar su red de hospitales, Guanajuato abandonará el Pacto Federal…

Aunque no abundó acerca del alcance real de su advertencia, la postura del mandatario parece implicar que Guanajuato buscaría separarse del resto del país, en caso de que la Federación suspenda la aportación de 12 mil millones de pesos que envía cada año para mantener el Sistema de Salud de Guanajuato… como si independizarse fuera una tarea sencilla…

El jefe del Ejecutivo estatal expuso que los impuestos son recursos de los ciudadanos que se deben retribuir a la sociedad en obras y servicios, pero en el caso de Guanajuato, el gobierno federal se queda el 80% de los impuestos que aquí se recaudan, y sólo le devuelve el 20% restante…

Encarrerado en reclamos, el panista anticipó que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende apropiarse de los servicios de salud de todos los estados, Guanajuato luchará hasta el final para no cederlo… inclusive abandonando el Pacto Federal…

La aspiración de independizarse, sin embargo, resulta tan compleja que parece circunscribirse al ámbito de la fantasía, o una simple rabieta…

O, quizás, lo que hace falta es información para entender cómo hará Guanajuato para sostener su propio sistema educativo, abastecerse de gasolina, electricidad, traer agua de El Zapotillo, construir carreteras, cerrar sus fronteras … o al menos saber de dónde obtendrá los 12 mil millones de pesos que necesita para que funcione su Sistema de Salud…

