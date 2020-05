Opiniones de sesgos del COVID-19

Lo más saludable sería que la autoridad sanitaria federal tomara en cuenta las diversas opiniones nacionales e internacionales sobre el manejo de la información, tratamiento de datos y la atención de los pacientes en nosocomios, pues apelar de nuevo a la lógica del complot no sólo afecta a los mexicanos que esperan mejor atención de la autoridad, además afecta al equipo de profesionales que atiende la pandemia de COVID-19 y, de paso, aviva la hilaridad social con la respuesta manejada en la grilla.

Las aseveraciones dadas por medios internacionales mostrando que existe manejo sesgado de hechos e inferir que habría ocultamiento del número de muertes y contagiados, y que la atención de enfermos en los hospitales es deficiente, más que golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sirve para revisar y ajustar desde instrumentos de medición hasta infraestructura usada. El País, The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, dieron sus versiones del tratamiento en la Fase 3, el más crítico ante el pico de contagios.

Al subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, le tocó presentar la respuesta, quien luego de rechazar las “puntualizaciones”, comentó varias veces que las cifras que difunde el gobierno federal las elaboran las entidades. La Secretaría de Salud de Guanajuato, reveló que la plataforma federal no cuenta contagiados asintomáticos. Es posible que el equipo técnico de López-Gatell esté al pendiente del manejó de la información, pero no puede soslayar que le ha dado un sentido político. Es hora de recordar que no existe la tabla rasa…

Tino de 4ª…. T

Una es la estimación que hacen los epidemiólogos sobre la evolución de la epidemia de COVID-19 en México, que se ajusta a diversos factores, como la movilidad pública, la disciplina social y el arraigo entre la población de la gravedad de la situación; otra es la que, desde el poder -en Palacio Nacional, estados o municipios- se configura a partir de deseos y cálculos de orden político y por ende electoral.

Se recuerda al presidente López Obrador invitando a la gente a salir sin reservas, cuando ya estaba la sociedad inoculada con el COVID-19; luego, su afirmación de que el 10 de mayo estaríamos fuera de la pandemia y celebrando a las madres, más tarde su “hemos domado la enfermedad” para apuntar que saldríamos pronto del problema. Ayer, extendió el pico de los contagios al día 20. Su secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán le secundó al decir que se regresará a clases cuando haya condiciones sanitarias, no antes, y ya no dio fecha. En la industria, de plano Volkswagen anunció que tal vez regrese a labores el 1 de junio, ya no el día 18. No se confían.

En Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también hace su juego de tiempos y movimientos, dio a conocer 343 obras en 18 municipios, donde se invertirán los primeros recursos de la deuda de 5 mil 350 millones de pesos aprobada por el Congreso, casi 1,548 millones a proyectos sociales e infraestructura, donde sobresale la tercera etapa de la modernización de la carretera Salvatierra-Acámbaro, este último municipio gobernado por Morena.

Sin control

Lo sucedido este jueves en el Cereso Mil de Valle de Santiago muestra pérdida de control en el penal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, o al menos un grave debilitamiento en sus mecanismos de vigilancia y mando en el centro de reclusión, a riesgo de la vida de internos y custodios; de estos últimos, han sido asesinados 10 en menos de 18 meses, más un Jefe de Seguridad.

Un video en redes sociales exhibió una confrontación entre grupos dentro del Centro de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, que fue minimizada a un pleito entre internos con el saldo de dos lesionados por la dependencia encomendada a Alvar Cabeza de Vaca Appendini. Fue hasta que se hizo viral el video que la SSPEG informó sobre el incidente y reportó los heridos. La emisión del enfrentamiento se hizo desde celulares que se supone prohibidos entre los reos, lo que evidencia el relajamiento de la seguridad interna.

En el mes de abril, familiares de internos denunciaron públicamente disturbios en el Cereso Mil con lesionados, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, contra la pared por sendas recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado, tardó días en aceptar e informar sobre ello. La secuencia de hechos de violencia en el penal de Valle de Santiago desde hace meses, que podría llegar a otros niveles, debe alertar en Palacio de la Presa en la capital, porque al igual que el resto de la seguridad en Guanajuato, es un pesado fardo.

De la Valija. El consejo de una madre

Aprovechando la fecha, bien podría el alcalde de Cuévano, Alejandro Navarro, tomar el consejo de una madre sobre el manejo de apoyos en esta contingencia, la primera dama Samantha Smith, que ha hecho una buena tarea con los comederos para población vulnerable, porque su llamado masivo a cortes de pelo gratuitos en El Cantador, si bien apoya a los peluqueros en crisis, incitó a una movilización riesgosa y lo puso a la par de sus compañeros ediles, que por promoción o negocio infringen las medidas de contención ante el COVID-19. En Manuel Doblado, por ejemplo, el alcalde Adolfo Alfaro, con sensibilidad corrigió rumbo y cerrará panteones este fin de semana, que celebra a las madres.

Jesús Ramírez Cuevas

Desde la oposición se tiene una percepción diferente del quehacer en la práctica política que, siendo una pieza importante del gabinete legal de la Federación, en particular cuando las voces sobre los hechos del país se multiplican y coinciden, para revelar que el sujeto obligado de entregar la información, la trastoca con el fin de favorecer al gobierno.

Jesús Ramírez Cuevas, periodista y director General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, tuvo este fin de semana una gran oportunidad de proporcionar a los mexicanos una explicación del manejo de los datos que constituyen el mapa de las incidencias de contagios y la atención a los enfermos del COVID-19 en los diferentes nosocomios. La respuesta con base a cosificaciones, ofrecida por el vocero a representantes de los medios informativos, recrea más dudas.

Sostener que “las cifras de los casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos…” sólo es la salida airosa de ocasión. Los medios internacionales y nacionales están a la espera del porqué no mejora la Federación los servicios y atención al problema fundamental. Jesús Ramírez sabe que existe una lucha que trasciende la ideología, por la vida que necesita principio de realidad.