1.- Hey Yoko

Pueblo mágico, abandonado dos veces desde su fundación, Mineral de Pozos (San Pedro de los Pozos) es otro de los puntos atractivos de Guanajuato ante el mundo. Tan sólo en 2019, conforme a los datos de la administración que preside Luis Gerardo Sánchez en San Luis de la Paz y de la Secretaría de Turismo estatal, este lugar alcanzó a obtener 400 millones de pesos en derrama turística.

Sus antiguas minas y fastuosas haciendas hechas ruinas, leyendas y futuro inmobiliario, dicen, han sido las bases para que Yoko Ono esté por cerrar la adquisición de una propiedad en la antigua Ciudad Porfirio Díaz. El trascendido ha causado honda emoción, por la evocación que representa su nombre en torno al mítico grupo The Beatles y el finado John Lennon.

La noticia del interés de la artista plástica, sin duda posicionará al pueblo mágico ante un selecto grupo de buscadores de espacios místicos o extraordinarios. La viuda del gigante de Liverpool tiene una fortuna valuada en 750 millones de euros y a sus 87 años, aún con su salud mermada, es lúcida y está haciendo negocios suficientes para que la descendencia de Lennon viva tranquila por generaciones.

Ojalá la vida le dé oportunidad de llegar a Mineral de Pozos a beber Colonche o probar los escamoles.

2.- La clave es una negociación

La palabra gobernanza es la constante en el ámbito político para que la autoridad atraiga a los diversos sectores sociales a las actividades gubernamentales para dar vida y nutrir los organismos autónomos; sin embargo, en los hechos resulta la especie de “coco” pues quien tiene el poder, no quiere instancias que lo cuestionen. En esa ruta, familiares de personas desparecidas y los grupos “Sembrando Camino” y “A tu encuentro Irapuato” cuestionaron la imposición de Héctor Alonso Díaz como el Comisionado de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la postura recibió del gobernador el compromiso de su revisión.

La negociación entre las partes o el diálogo se consiguió con voluntad política y posibilidad de que “se rehaga” el proceso de designación del comisionado pegado con alfileres, porque de acuerdo a los familiares y activistas, no reúne los requisitos o de plano no le tienen confianza. Con la agilidad sensible que le dio no tener intermediarios, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aceptó la petición de los manifestantes y aunque a la “chita callando”, los atendió.

El mandatario estatal tiene muchas cuestiones y problemas graves por atender como las manifestaciones por la inseguridad que viene emergiendo de la sociedad. Su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, no fue oportuno ni mesurado para discernir el por qué se agredió a los familiares de desaparecidos de parte de la policía estatal que dirige Álvar Cabeza de Vaca.

Sinhue Rodríguez ya conoció el valor del diálogo y encare de conflictos y no puede echarse para atrás. Además debe saber negociar con el presidente Andrés M. López Obrador para atemperar, al menos, la violencia e impunidad en la entidad. AMLO dará su mañanera desde Guanajuato, este 15 de julio.

3.- Concientización esencial en la prevención

Este lunes, Guanajuato superará las 800 defunciones que la autoridad sanitaria estatal esperaba para toda la etapa de Los Picos o la crítica de la Pandemia. En ese terreno de los análisis, se requiere la explicación del secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, porque no sólo se desplomó una expectativa que significaba lo que podría suceder a los guanajuatenses bajo ciertas condiciones que, se les había señalado, debían permanecer. Eso acabo, ahora la SSG debe indicar qué sigue.

Lo que sabemos de la historia inmediata es que el país ha acumulado de 335 mil contagios y más 35 mil defunciones por el COVID-19, para colocarse entre los cuatro del mundo por sus muertos, superior a Italia que tiene mil menos. Mientras Guanajuato, con cerca de 14 mil casos positivos se impuso en el Top Ten (10) de las entidades por contagios de acuerdo al modelaje estadístico del The New York Times; lugar que probablemente corresponde a la falta de solidaridad de una sociedad a la que sus autoridades no ha encontrado forma de motivarla.

En el orden nacional, el zar anti COVID-19, Hugo López-Gatell, viene diciendo que no se necesitan hospitales especializados para atender a los pacientes contagiados; sin embargo, en los hospitales, con base a experiencia por lo delicado de la pandemia, el manejo de las personas se complica. Las autoridades en la entidad saben muy bien que la lucha tiene mucho que ver con la concientización y medidas básicas de prevención. La disposición legal sirve para emplear lo obligatorio, pero requiere del apoyo de los Cabildos para su aplicación sin chistar.

El adulto mayor necesita de “todos” para impedir que sea maltratado.

De la Valija.- El llamado a atender

La presidenta del DIF de Guanajuato Capital, Samantha Smith, ha anunciado, no sin pesar, que se han cerrado las 5 cocinas solidarias para atender a quienes, ante la crisis del COVID-19, han necesitado el apoyo de un plato caliente de comida. Se dejaron de recibir apoyos en la plataforma “Fuerza Capital” y el presupuesto se agotó. Ahora muchos pasarán hambre.

Urge el apoyo ciudadano para retomar la acción, por humanitarismo. También la sensibilidad del propio Cabildo. Los 200 mil pesos asignados a la síndica María Elena Castro Cerrillo para hacer y regalar 17 mil cubrebocas, podrían encontrar mejor uso aliviando el hambre de los cuevanenses que necesitan de las cocinas solidarias.

Mauricio Hernández Núñez

No cabe otra acepción. Sus actos representan una traición a los principios y dichos del presidente de la República, que había prometido y ratificado en varias ocasiones que los recursos del programa “La Escuela es Nuestra” serían entregados directamente a los padres de familia, para que, nadie más que ellos, decidieran cómo utilizar el dinero en la rehabilitación de centros escolares, manejando, sin intermediarios los recursos y acabar con la corrupción.

Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal en Guanajuato, quien ya antes había sido investigado por serias irregularidades, se ha colocado en el ojo del huracán al desvelarse que la subdelegada Arisbeth García Monjarás ha sido acusada directamente por padres de familia de romper el compromiso presidencial y presuntamente haber incurrido en actos de corrupción. Se quitó con engaños el dinero del programa a los beneficiarios y hasta contratista les impuso.

El presidente estará en Irapuato el miércoles y llegaba con la ventaja estratégica de los errores del gobierno estatal en materia de seguridad. Hernández Núñez y sus muchachos han abierto un frente que muestra que, en Guanajuato, la 4T tiene las manos manchadas.