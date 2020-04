1.- La inseguridad tras la contingencia

Mientras los tres órdenes de gobierno encuentran explicación al aumento de la inseguridad, violencia e impunidad durante la contingencia nacional 2020, los hechos delincuenciales en Guanajuato no permiten a las medidas sanitarias y económicas, erigirse en prioridades. Los homicidios dolosos siguen su paso acelerado, que parece querer vencer los datos abultados de 2018 y 2019.

Desde el orden nacional se dice que el territorio guanajuatense es el epicentro de la violencia, porque en 2019 cerró con un conteo de 2 mil 834 asesinatos; en 2018 la cifra fue de 2 mil 609, contrastando con 2017 cuando fue de mil 084 homicidios dolosos. En 2020, se tiene una sumatoria de mil 235 asesinatos, lo que refleja que en el estado no se atiende la inseguridad, que no cede ante la epidemia como aseguró algún funcionario que pasaría. Esto no ha sido posible, ya que en los primeros días de abril se contabilizan 75 homicidios dolosos.

No es momento para que las autoridades encargadas de suministrar la seguridad pública estatal, que encabeza el secretario Alvar Cabeza de Vaca con la coordinación del fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, se inmovilicen por la contingencia. La importancia estratégica radica, al momento, en encontrar la manera de actuar de todas las fuerzas policiacas, sin pensar que ha llegado la hora de regresar a casa o acantonarse. Si la delincuencia no da cuartel, como se demostró anoche con una nueva explosión en Celaya, las autoridades menos. Deberán de encontrar su lugar en el complejo escenario.

2.-Negligencia federal

La semana inició con los casos de COVID-19 en el país al alza y con la muerte de dos adultos mayores contagiados en Guanajuato, haciendo más urgente el llamado social a quedarse en casa. Sin embargo, mientras el gobierno federal ha dejado sola a la sociedad en la defensa de la economía, en el orden del asistencialismo sus funcionarios tampoco ayudan debidamente, por el contrario, estorban en la contención de la cadena de contagios.

Los datos del daño del coronavirus son preocupantes. Este lunes fue la jornada con más defunciones registradas en México, con 31, para sumar 125; 2,434 casos confirmados y la emergencia de 6,295 sospechosos. En lo local, se había confirmado la muerte por COVID-19 de dos ancianos de Salamanca, 58 contagiados confirmados y 75 en investigación.

La vulnerabilidad de los adultos mayores es reiterada por el Sector Salud, pero parece dato irrelevante para el superdelegado federal en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, que permite la aglomeración de ancianos en todo el estado para entregar pensiones, inclusive contra disposiciones municipales. Una negligencia, pues pone en riesgo a los adultos mayores y a sus servidores públicos que no cubren la sana distancia.

Del brote en Salamanca, nada resultó bien de un viaje de pensionados, que salieron en paseo a Chiapas a mediados de marzo, cuando Andrés Manuel López Obrador decía que no había peligro. De 37 involucrados, 2 murieron contagiados; 7 tienen síntomas; 28 más son vigilados, según la autoridad, Además, se revisa a 17 familiares que tuvieron contacto.

3.- De la periferia al centro, la salida a la crisis

Los días pasan y cada vez más fábricas y comercios cierran sus puertas ante el avance del COVID-19, inmovilizando a la clase trabajadora, sin que parezca cambiar la postura federal de dejar sola a la planta productiva ante la crisis, lo que fuerza a la búsqueda de otras salidas.

Anoche las organizaciones empresariales nacionales hicieron un último esfuerzo para sensibilizar al presidente de la República para que apoye al sector productivo, sin resultados concretos. En lo local, Héctor León Ramírez, presidente de la Canaco, apunta que la quita de aguinaldos a trabajadores federales, lastima a las familias de los servidores públicos y de paso, a la economía general, pues tampoco habrá consumo en diciembre, ampliando la estela de daños.

Los trabajadores también buscan armonizar la nueva realidad con las opciones. Héctor Hugo Varela Flores, dirigente de la CTM estatal, advierte que el abandono a las empresas tendrá su impacto entre los obreros. Pero propone una salida conjunta, a partir de la solidaridad que rescate la relación de producción. Es ir de la periferia al centro. Es más factible articular un pacto económico y social local que alivie las cargas ante el abandono federal.

De la Valija.- Hablando en plata, pues.

En la adversidad toda respuesta para solucionar un problema debe cosificarse, de entrada, como una “buena acción”, aunque en un segundo momento pueda evaluarse de quién viene y hacia dónde va, pues el interés tiene pies. De la intención de la clase política de entregar su salario o dieta, total o 50 por ciento, no se debe sospechar que existe “mala levadura” aunque se tenga conciencia de que su finalidad es por promoción electoral. Lo que preocupa es que el político con cargo de representación popular use esa puerta de emergencia cuando puede tomar la principal para otorgar los recursos para los fines públicos, sería legal y más jugoso.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo donará su sueldo de 157 mil pesos para apoyar al Ejército Blanco del sector salud, creando con ello un fondo. Si quiere regalar su salario es su decisión personal, pero podría definir mejores salarios, prestaciones y bonos extraordinarios para quienes atienden a los guanajuatenses y ponen en riesgo su salud y la de sus familias.

Daniel Alberto Díaz Martínez

La insistencia de la sociedad es que la emergencia sanitaria por el COVID-19 quede en manos de los técnicos del sector salud y no de la clase política, pues los médicos y personal de enfermería son profesionales en quienes confiar. En la contingencia se ha generado la sospecha de si el país está preparado para atender a la gente, los políticos dicen que sí, pero la realidad los pone en duda.

El secretario de Salud de Guanajuato (SSG), Daniel Alberto Díaz Martínez, se llevó la sorpresa del momento, porque después de anunciar y ratificar que la infraestructura de salud está preparada para cubrir la contingencia, le han saltado cuestiones delicadas. Un juez federal ordenó a su dependencia entregar equipo e instrumental médico a una enfermera que atiende pacientes con Covid-19, para poder prestar el servicio debidamente.

El togado también decretó que el hospital de la SSG en donde está asignada la trabajadora, se desinfecte y sanitice; además de medidas para manejar a los enfermos con el coronavirus. Esta decisión judicial no sólo recrea un parteaguas a favor de la seguridad del personal médico, también, ofrece al secretario Díaz Martínez, una oportunidad para supervisar los trabajos en sus clínicas y hospitales; pero, sobre todo evaluar la capacidad de la infraestructura antes de calificarla.