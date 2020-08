1.- La niñez, la prioridad del día

Lo emergente y especial de la pandemia que incluye la prevención, la atención de la enfermedad y los efectos colaterales ganó presencia en la mesa de trabajo de los diputados locales y el titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SSG), Daniel Alberto Díaz Martínez, quien sólo en ciertos momentos tuvo la oportunidad de informar sobre aspectos muy relevantes de salud. Uno de ellos fue cuando se refirió a la aplicación irregular de las vacunas a los menores de edad, por la carencia de biológicos que la Federación no les ha surtido, alguno desde el año pasado. El galeno habló que no se tienen contra la tuberculosis, sarampión, papiloma humano y hepatitis.

Su intervención en una mesa de trabajo virtual fue parte del acuerdo de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado para tratar temas importantes durante la crisis sanitaria por la COVID-19: salud, economía y educación. El secretario Daniel Díaz, si bien es cierto no dimensionó el daño tan grave que se está cometiendo contra la niñez y sociedad guanajuatense; comentó que se le “caía la cara de vergüenza” cuando las mamás van a los centros de salud y los hospitales, pues no hay vacunas. Por la gravedad del problema, es necesario que el Congreso Local y el mandatario Sinhue Rodríguez, atiendan la emergencia; y quizá la duda, es el por qué no se impuso el asunto como la prioridad de los dos poderes.

Sobre el tema especial, COVID-19, llamó la atención que los diputados se interesaran sobre las “cuestiones técnicas” para el cambio del color rojo al naranja que se consideró sorpresivo. El doctor Díaz Martínez, habló de los espacios y de paso que no existe apertura para varios servicios; mencionó que no tiene subejercicio en la aplicación de recursos ni tampoco en los gastos de operación de la SSG.

Aprovechó los cuestionamientos de los legisladores locales para revelar que para atender la pandemia necesitará entre 400 y 500 millones de pesos; amén de revelar sobre la contratación de personal como la movilización social. El compromiso fue: “No vamos a poner en riesgo a ningún ciudadano guanajuatense”. Cabe mencionar que la sesión tuvo cuestionamiento político porque se le vio contra la Federación, Daniel Díaz, dijo, no fue intención politizar.

2.-La buena educación

Sin duda el retorno a las actividades escolares en México, bajo las condiciones de la pandemia de COVID-19 que impiden la presencia de los escolapios en aula, ha supuesto a las autoridades la búsqueda de alternativas para cumplir con la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso ha llevado a desencuentros entre la burocracia educativa, magisterio, órdenes de gobierno y hasta organizaciones de padres de familia preocupados por los contenidos.

Ante esto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha tenido que puntualizar lo obvio: “la educación a distancia no sustituye a la escuela, el modelo adoptado por el momento se hace porque la pandemia COVID-19 impone nuevas formas, creativas, imaginativas, con las herramientas que tenemos a la mano”. Por lo pronto anunció que los textos para las nuevas materias del plan de estudios de la educación básica, “Vida Saludable” y “Formación cívica y ética”, serán revisados por el magisterio y sólo serán entregados hasta el retorno a las clases presenciales, cuando el semáforo sanitario esté en verde.

Este último aspecto fue cuestionado ayer por la “Alianza Federalista”, donde participa el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Diez ejecutivos estatales formularon su crítica desde la lógica de que el centro no atiende las particularidades de la periferia, por lo que crearán un sistema de indicadores para el retorno a clases presenciales, más allá del verde federal, al que acusaron de simplista.

El tema fue la cobertura para lo de fondo: condicionar su presencia en la reunión de CONAGO con el presidente Andrés Manuel López Obrador a que se incluyan temas fiscales y mejor trato presupuestal. Un jaque a sus propios compañeros de otros estados, más que al residente del Palacio Nacional al que podrán encarar en esa cita.

De la Valija. Nueva realidad y mesura.

La crisis provocada por la pandemia que sorprendió a la población, ha requerido cambios de actitudes y comportamientos en la relación entre gobernantes y gobernados. Un momento complejo pues genera una contradicción: la autoridad trata de cumplir la norma, incluso a favor de la vida de la ciudanía; la población imponer su interés. El domingo, se generó un acto riesgoso cuando un policía apuntó su fusil automático hacia un grupo de personas; trató con sus compañeros de servicio de suspender un partido de fútbol en Jalpa de San Miguel de Allende.

No existió el motivo para que el elemento, ahora arrestado, levantara el arma contra los comuneros poniendo en riesgo sus vidas. El evento no estaba autorizado debido a la contingencia, pero el policía debió de apelar a la mesura. Es la prueba de la falta de capacitación que debe de atender el titular de seguridad de la ciudad, general Rolando Eugenio Hidalgo, quien sabe ese tema.

José Arturo Sánchez Castellanos

Más de una ceja se levantó en gobierno del estado cuando se supo que el dirigente empresarial, en lugar de asumir responsabilidad del sector privado en la violación a la cuarentena en los días de la Jornada Nacional de Sana Distancia en Guanajuato, obligando a sus empleados a ir a sus centros de trabajo como mostró un análisis de Google sobre movilidad social en la entidad, acusó a las autoridades por dar “mensajes confusos” que hicieron que la gente no crea que existe la COVID-19.

José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, utilizó todo tipo de explicaciones -nada más le faltó la tesis alienígena- para desacreditar que la responsabilidad de la movilidad social detectada por GPS en horarios laborales, sea de la patronal, la que a la usanza del alcalde de Tarimoro -parece ser-, aplicó lo de día trabajado, día pagado.

Fue precisamente Sánchez Castellanos el que reveló hace unas semanas que las aglomeraciones en el transporte público era responsabilidad de sus compañeros empresarios, porque la propuesta de horarios escalonados, siendo voluntaria, no era tomada por ellos.

Ahora dice que si hay empresas que violan las disposiciones oficiales, las autoridades no sancionan. Es más, acusó que la movilidad social se dio porque los antros estaban abiertos. Un descubrimiento, porque la movilidad era matinal y vespertina. El líder empresarial debe saber que este lunes en la entidad había 26 mil 403 contagios positivos detectados y mil 564 muertes, la mayoría, por cierto, en León.