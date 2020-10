1.- Nubarrones

El año 2021 será muy difícil para todos, pues no hay condiciones para una recuperación rápida y la presión sobre las finanzas públicas es muy alta, mientras en el sector privado retomar la productividad y la generación de empleos estará amenazada por los posibles rebrotes de la pandemia, sus condiciones de endeudamiento y a la propia lentitud que habrá en la economía en general para retomar su paso. El Banco de México nos da un golpe de realidad con se pronosticó ante las circunstancias; no sólo eso, nos avisa que regresar a la economía que teníamos en 2019 puede ser un largo camino de diez años.

La institución cuya Junta de Gobierno tiene a la cabeza a Alejandro Díaz de León Carrillo, precisó a la incertidumbre entre los factores a temer, pues se fomenta con la tolerancia a la ilegalidad por parte de la autoridad, la inseguridad y políticas erráticas, incluso prevén que los cálculos sobre lo que genere Pemex falle.

En este escenario, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo debe fincar su plan de trabajo y su conducción estatal, para que no desande la sociedad, mientras enfrenta la asfixia que cada día aumenta desde la Federación. La última de la 4ª. T, es que, de finiquitar el sistema de fideicomisos, ya no permitirá los guardaditos a los gobernadores. Las participaciones que les mandarán anualmente, o lo gastan en su ejercicio anual o lo regresan, ya no habrá cochinitos donde sacarles jugo.

2.- Tercero y último del trienio

Héctor López Santillana

Esta noche concluye el segundo año de ejercicio de los Ayuntamientos en los 46 municipios de la entidad, para el siguiente día iniciar el último del trienio que por Ley les corresponde gobernar. Esta “condición” que se complementa con los efectos especiales recreadas por la pandemia que importan en varios asuntos de la administración pública como salud, economía, educación, seguridad pública hasta comportamiento de las personas, requiere un diálogo amplio de las autoridades; un “acuerdo” amplio entre los alcaldes con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Para ediles como Héctor López Santillana en León, que concluirá en un año su segundo mandato, están de por medio las vidas de las personas debido al alto riesgo de la cuestión sanitaria y por la inseguridad que produce la violencia con rasgos inopinados, que han llevado al estado de Guanajuato al primer lugar nacional en homicidios dolosos. En este sentido el “vínculo” entre las partes que mandatan las leyes debería de concretarse para un proyecto de entidad federativa en la crisis, la cual se percibe oscura. Acordar y fundar la respuesta municipalista de futuro.

La alianza entre los gobiernos, estatal y municipal, no deben limitarse al encuentro de alcaldes con el Congreso Local y el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda; debe de trascender lo meramente técnico para incorporarla en un “Asunto de Estado”.

3.- Albiazules con derrota a cuestas

Justino Arriaga Rojas

A pesar de que la intención del panismo salamantino y sus dirigentes, municipal y estatal, es recuperar el Ayuntamiento de La Petrolera que perdieron en las elecciones del 2018, tienen una serie problemas para poderse enfilarse en la lucha electoral. Para empezar, librarse de quienes fueron los factores de la derrota que le propinaron al albiazul, Antonio Arredondo Muñoz, la cofradía familiar de los Arriaga, padre-hijo conocidos como los Justinos, que manipularon a su manera el primer trienio de Arredondo e impusieron al PAN que se reeligiera, pero perdió ante una expanista

Otra cuestión, y la más difícil, que la ganadora de la contienda anterior, Beatriz Hernández Cruz, no sólo ha soportado estoicamente los “embates” albiazules enviados de las oficinas de Paseo de la Presa, de las enredaderas del Palacio Legislativo y de la Fiscalía General del Estado, también ha avanzado en sus deseos de reelegirse- aunque ese deseo no está en sus manos-. Al momento no sólo anda “replicando” su segundo informe en las comunidades y las colonias, durante las cuales está dejando la marca, entregando apoyos a los niños, útiles escolares.

Mientras, los panistas de Salamanca trabajan para levantar el ánimo de sus correligionarios, promoviendo al menos un par de liderazgos para la candidatura a la presidencia municipal: Isaac N. Piña Valdivia, titular de la Comisión Estatal del Deporte y la Procuradora Ambiental de la entidad, Karina Padilla Ávila. El diputado federal, Justino Eugenio Arriaga Rojas y papá Justino Arriaga Silva, ya tienen gallo para encarar y tratar de superar a los funcionarios, César Raymundo Gómez García, diputado federal suplente precisamente de “Justinito”. Por cierto, Betty Hernández, se está moviendo por la candidatura y continúa bajo la mirada del diputado local de Morena Ernesto Prieto Gallardo, que quiere seguir siendo legislador y poner un hermano para competir contra la alcaldesa.

De la Valija. La razón en la política

La enseñanza para la clase política nacional es que los problemas de orden público tienen diversas salidas y no solamente el enfrentamiento que podría resultar estéril y obnubilar e impedir otras negociaciones futuras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió al gobierno de Guanajuato una medida cautelar a efecto de que se “suspendan las acciones” de la Secretaría de Energía (SENER), cuyo titular es Rocío Nahle, que afectan a 14 proyectos de energías limpias en la entidad.

Aunque la suspensión de la Corte es en tanto se resuelve el fondo del asunto, el gobernador Diego Sihue Rodríguez, y sus homólogos de la Alianza Federalista, tienen de su parte al Poder Judicial que encontró razones suficientes para “encauzar” el problema a favor del medio ambiente por la vía legal y no la del choque.

Mario Alejandro Navarro Saldaña

Vaya momento le ha tocado para asumir la nueva responsabilidad, pues se vive todo un sismo en la operación de diversos programas federales y fondos, al estar por desaparecer 109 fideicomisos, entre los cuales se financiaban proyectos para el desarrollo de zonas metropolitanas.

Mario Alejandro Navarro Saldaña, alcalde de Guanajuato y ahora copresidente de la Red Nacional de Municipios Metropolitanos, organismo puente para planear el desarrollo de las llamadas zonas metropolitanas, tiene así la oportunidad de no dejar ir dos proyectos para Cuévano que ya se habían aprobado y están en riesgo de desaparecer los fideicomisos: el urgente, proyecto para rehabilitar y ampliar el sitio de disposición final (lograr un relleno sanitario); y, los fondos para un nuevo instrumento, el Programa de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial Metropolitano.

En la tarea, tendrá la titánica tarea de no dejar ir 88 millones aprobados por Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano -federal- para el estado de Guanajuato.