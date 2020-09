1.- Nuevas fechas

Hace unos días, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió ejercer su facultad de atracción para imponer a los Organismos Públicos Locales -encargados de las elecciones estatales- las fechas de realización de precampañas y campañas, no faltó el alma caritativa que interpuso juicio contra la medida, pues esa facultad debe ser extraordinaria y no reemplazar lo que ordenan las constituciones y leyes estatales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisó el tema y suspendió la determinación, considerando que no hubo justificación suficiente y sí intervenía en la soberanía de los estados.

Este viernes el INE, que preside el consejero Lorenzo Córdova Vianello, en acatamiento al tribunal, nuevamente ejerció su facultad de atracción, pero justificando la necesidad de armonizar los procesos locales con base a que la ley también le otorga a la autoridad electoral federal la obligación de fiscalizarlos. Con esto, determinó, nuevamente, los tiempos para el proceso federal y los procesos locales que concurrirán en la elección de junio de 2021. A Guanajuato le corresponde el arranque de precampañas el 23 de diciembre y su conclusión el 31 de enero; los aspirantes a candidaturas independientes deberán concluir recepción de apoyos el 19 de enero de 2021.

Córdova Vianello, en su defensa, acreditó que los cambios de fechas, como en Guanajuato donde las precampañas por ley deberían ser entre octubre y diciembre, fueron consultadas con los estados. Así, el Consejo General del IEEG, presidido por Mauricio Guzmán Yáñez, debe ajustar sus tiempos, al igual que los partidos. Veremos a los precandidatos, cuales émulos de Santa Claus y los Reyes Magos, en el reparto de sueños para pescar apoyos desde las navidades. Las campañas por ayuntamientos y diputaciones iniciarán los días 4 y 19 de abril. Eso, si no hay un Grinch que impugna la decisión.

2.- Plataforma para las fiestas

Son muchas las voces que han sugerido a las autoridades federales y estatales, en diferentes momentos, que cambien su estrategia en el tratamiento de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las instancias de salud pública se resisten a las opiniones, para arribar a la víspera de las celebraciones de las fiestas patrias con más de 70 mil defunciones en la nación, 2 mil 504 de ellas en Guanajuato, en un momento de alto riesgo por el relajamiento de las medidas sanitarias, con un país sin semáforo rojo.

Mientras el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez, adelantó a los gobernadores, los que quedaron en la CONAGO, que atiendan la vacunación de influenza en sus poblaciones para evitar más riesgos; el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, optó referir los posibles “recortes” de recursos federales, lo cual conlleva una situación especial porque, en la pandemia, muchos guanajuatenses se quedaron sin empleo y por ende, sin el Seguro Social tendrán que ser atendidos por los servicios estatales.

Así, a pesar de los riesgos esperados, como del futuro incierto en el orden sanitario y económico para atender la salud pública, todavía no se hacen los ajustes para la semana ni tampoco el despliegue de las sugerencias. Lo peligroso en el momento es que la interpretación de la movilidad de la enfermedad se empieza a manejar como “natural” a los guanajuatenses en la etapa de confinamiento amorfo. Los contagios, 700 mil nacionales y 38 mil locales, no fueron acicate para mejorar las medidas de reactivación de eventos sociales, negocios, deportivos y culto público, el 21 de agosto.

3.- Leña al fuego… independiente

Emergieron, en el escenario ardiente en lo político en la ciudad capital, nuevas propuestas de aspirantes a los cargos de elección popular que podrían agregar más pujanza a la lucha por el Ayuntamiento, desde la cúspide –alcaldía- hasta sus bases -regidurías-. Lo que preocupa a los buscadores, es la movilización que se hace para la presentación de un candidato independiente. En el estreno de la ley electoral que otorga premio de consolación a quien compita por la alcaldía, se reprodujeron los precandidatos de esa posición porque les garantiza una “regiduría”.

El bateador de emergente es Christian Manuel Ortiz Muñiz, exdirector general de Seguridad Ciudadana en la administración que presidió Edgar Castro Cerrillo, hoy secretario de Finanzas del CDE del PRI. Ortiz quiere aprovechar su presencia entre la ciudadanía de cuando estuvo al frente de los polipreventivos y también el trabajo político que le permitió su encargo; aunque, no se puede descartar que Christian es posible que traiga padrino, o madrina, porque en la grilla nadie se erige sólo y su alma. Tiene apoyo, grupo y su tarea electoral es meter el pie a alguien o quitar votos; total, él con registro estaría cerca de ser regidor.

En donde se soltaron las inquietudes, o los demonios, es en la bancada de Morena: Magaly L. Segoviano Alonso, regidora, también quiere ser la abanderada con el apoyo de su diputado Ernesto Prieto Gallardo, ya que a la empresaria Karen Burstein Campos la viene respaldando Alma Alcaraz, dirigente estatal del partido rojo marrón. Y, en la coyuntura, se coló por candidatura por diputación local el controvertido regidor Oscar Aguayo Arredondo, con “historia negra” en el Congreso.

De la Valija. Tranquilidad

Más allá del trecho que falta por recorrer para que Celaya recupere la tranquilidad perdida por años, por la perturbación que ha significado la presencia del crimen organizado, lo cierto es que tras la detención de “El Marro” se ha presentado una dinámica diferente entre las fuerzas del orden y la delincuencia, lo que permitió dar un respiro a la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez en el marco de su informe de gobierno.

Su secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental, ante el espacio vital recuperado que ha dado soltura a su cuerpo de agentes, aprovechó el momento para asegurar que se cumplirá la promesa de hacer de Celaya una de las ciudades más seguras, aunque tendió la camita, él sólo lleva 8 meses en el cargo…

Miguel Montes García

Desde sus tiempos preparatorianos en León hasta sus últimos pasos como legislador, siempre puso por delante el rigor de la retórica clásica para la crítica mordaz y la salida política. Priista de cepa, acorde siempre a sus tiempos, transitó de los pasillos de la burocracia estatal hasta el porte de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin olvidarse su tránsito como fiscal especial para el caso Colosio.

Miguel Montes García, guanajuatense por decisión, jurista, parlamentario, falleció siendo el último de esos políticos de prosapia que dieron sentido e identidad a toda una época de la vida nacional a partir de su capacidad jurídica, oratoria y disciplina que implicaron las tareas emprendidas. Descanse en paz.