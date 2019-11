1.- Se antepone posible estancamiento al DAP

El acuerdo tomado entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo (Comisión de Hacienda y Fiscalización) del estado, de aprobar una nueva fórmula para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), que significa un incremento para el 2020 ha generado un movimiento en su contra, encabezado por el sector empresarial.

Integrantes de los Consejos Coordinadores Empresariales (CCE) del Corredor Industrial se reunieron con representantes del Congreso de Guanajuato para oponerse a la reforma de la Ley de Hacienda para los Municipios que incluye el alza del DAP, porque se suma a reformas fiscales de la Federación que consideran “agresiones al sector privado” nacional.

El presidente del CCE en León, José Arturo Sánchez Castellanos, ante la Comisión que preside la diputada del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos, señaló que si, ante el entorno internacional y la difícil situación económica nacional, se han tomado medidas como congelar salarios en el sector público, “también se congelen los aumentos de cualquier tipo, incluyendo el DAP”.

Frente al interés de los poderes del estado, por mejorar la recaudación y terminar con la condición deficitaria de los municipios, chocó este inicio de semana con el interés del sector productivo que sostiene el riesgo de un estancamiento en el crecimiento de la economía local y la generación de empleos.

2.- Consumo superior a la media nacional

Se infirió que la ingesta de drogas de parte de los jóvenes en territorio guanajuatense estaba en la media nacional o superior a ella, debido a la preocupación del secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, por la búsqueda de proyectos para enfrentar el problema. Sin embargo, lo desvelado este día por el alto funcionario, exige un esfuerzo adicional a cualquier plan importado, por atender el grave problema.

El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, en la presentación del Encuentro de Juventudes 2019, informó que el consumo de drogas en los jóvenes del estado, está por arriba de la media nacional, ya que al menos 18.8 por ciento de ellos ha consumido algún tipo de droga, como alcohol, tabaco, mariguana y recientemente el cristal.

Luego de su visita a Islandia, donde se captó un modelo de trabajo con los jóvenes para reducir el consumo de sustancias tóxicas, Díaz Martínez, destacó que se implementará el modelo como piloto en cuatro de los 46 municipios: León, Silao, Guanajuato Capital e Irapuato.

Antes, el Director General de Proximidad Ciudadana y Prevención Social de Irapuato, Julio César González Borja, citó que, con base en una encuesta aplicada en la zona norte de la municipalidad, se obtuvo del total de 567 jóvenes entrevistados, 44 por ciento consume cristal. Una metanfetamina que acarrea daño cerebral, de acuerdo a los estudiosos; por consiguiente se requiere un diagnóstico y trabajos de seguimiento.

3.- Se exige claridad para el endeudamiento

El Gobierno del Estado corre el riesgo de enredarse con sus propias pitas, al no ofrecer información suficiente respecto de su proyecto de entidad, correspondiente al 2020. El paquete económico que se prepara, contempla una contratación de deuda superior a los 5 mil millones de pesos, sin antes presentar las reducciones anunciadas en programas y personal que aterricen en el Presupuesto con Base Cero.

Es importante que la propuesta económica del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para ejercerse el próximo año, no sólo fundamente los ingresos, sino que además, aclare debidamente sus egresos y sobre todo el déficit que tendrá para la contratación del empréstito.

La oposición solicitó al Ejecutivo más información que fundamente el uso de los recursos, pues de la Federación vendrán, apuntan, sin etiquetarse más de 40 mil millones de pesos. El coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Raúl Márquez Albo, ofreció la regla: que el Gobernador Sinhue Rodríguez tome los 5 mil millones de ahí.

Sin que todavía se apruebe el Paquete Económico federal 2020, que servirá como sustento de la distribución de los recursos, se hacen los cálculos por el impacto del endeudamiento.

Los empresarios apoyan al gobierno estatal con la adquisición de deuda, siempre y cuando su derrama sea a la economía local, haya un recorte a la burocracia y eficiencia en su administración.

De la Valija.- Cavar catacumbas

Si el galeno ya lo constató y extendió el acta de defunción al Seguro Popular, lo que le resta al representante popular es elaborar el duelo y la melancolía. Más allá de gritos y sombrerazos, por lo que pudo haber sido, lo sano consiste en apoyar a los estados a fin de que encuentren nuevos caminos para la atención en salud pública.

El panista, diputado de la nación, Éctor Jaime Ramírez Barba, tuvo la oportunidad de debatir con los argumentos necesarios en la Comisión de Salud de la Cámara de San Lázaro para conminar a sus opositores del gran riesgo que representaba suplir con el Instituto de Salud para el Bienestar. En un tente face to face contra las senadoras de Morena por Guanajuato, Martha Lucía Micher Camarena y Antares Vázquez Alatorre, sobre el tópico, corre el riesgo de que las damas le pongan la H a su nombre.

Enrique Díaz Díaz

La pastoral por los pobres y el proyecto por el bienestar de la Federación es posible que no sean tan distantes y busquen que la opción por los desposeídos. Es saludable o deseable que los jóvenes se preparen para subsistir de manera digna, sin embargo, las necesidades que les son impuestas podrían colocarlos en la condición de trabajar aunque represente para ellos arriesgar su seguridad.

Enrique Díaz Díaz, segundo Obispo de la Diócesis de Irapuato, no sólo consideró que en el accidente donde perdiera la vida un joven de 16 años de edad, Francisco Javier, al caer de la cúpula de la catedral, no tiene responsabilidad, también prejuzgó entre el bien y el mal, aduciendo que es preferible que un adolescente trabaje a involucrarse en la delincuencia.

Quizá por la prisa el prelado no consideró el fundamento del trabajo por los pobres. Esto es, más allá del bien y del mal, los jóvenes deben de estarse preparando y para ello existe el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para integrarse a un primer empleo donde se les capacita sin riesgos. O, los apoyos para que estudien.

No es el debate sobre lo que no se ha hecho o se ha dejado de hacer, sino que el accidente donde muere un menor de edad… no se tome a la ligera. En ese sentido, la Diócesis de Irapuato podría hacer más por la familia depauperada del aprendiz que trató de multiplicar los panes en casa.

