1.- El quid de los incrementos estatales

Luego del golpe del Derecho de Alumbrado Público colocado en la economía familiar de los guanajuatenses, vía las leyes de ingresos municipales, viene en la ruta de la perdición una serie de incrementos a impuestos estatales como los tres cedulares, alcoholes, entre otros. Sin olvidar que también el gobierno estatal solicitará un empréstito, para el ajuste, que alcanzaría hasta los 5 mil 350 millones de pesos.

Si usted paga al momento, mil pesos por consumo de energía eléctrica, de manera adicional la Comisión Federal de Electricidad le cobraría diez por ciento, que significan 100 pesos más, es decir, paga usted 1,100 pesos. Pero con la reforma aprobada por el Congreso Local, ahora pagaría 120 pesos. En materia de pago de cedulares, de acuerdo con la propuesta, pasarían del 2 al 5 por ciento, con requisitoria para los profesionistas, los arrendadores de vivienda (que se lo cargarán a los inquilinos) y a los empresarios.

Durante varios meses el gobierno que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, viene insistiendo que la administración pública federal, le está entregando menos recursos en la repartición de participaciones federales. Sin embargo, con base a estudios de los legisladores federales y locales, consideran que es una versión no apegada a la realidad, pues lo que ha sucedido con la entrega de recursos que se envían de la Federación es que se han eliminado las partidas adicionales por excedentes en los ingresos federales, que ahora gastará solamente el Gobierno de México. Las aportaciones y participaciones, quedarían como siempre.

2.- Escudarse tras una vocera

Una cosa es contar con una estrategia de seguridad pública y otra es contar con guaruras para no informar a la sociedad respecto de lo que está sucediendo en la materia. Además, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado debería acercarse a las normas, para lograr concebir que existen los derechos humanos, como el de información; esto último, la ley de acceso a la información pública no sólo lo prevé, sino que convierte al funcionario en sujeto obligado.

El secretario Álvar Cabeza de Vaca Appendini, debido a su experiencia en la materia, debiera ser ya un ducho para informar sobre sus actividades como funcionario. Sin embargo, no es así, está utilizando una vocera para no ofrecer respuestas a los representantes de los medios de comunicación. Cuando se le cuestionó cuál sería su papel en el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Gobierno del Estado en seguridad pública ante la comunidad universitaria, simplemente remitió a su interlocutor a la vocera oficial, que ni es la encargada de prensa de su Secretaría, ni mucho menos su subordinada.

De todos los graves problemas de seguridad pública que Cabeza de Vaca conoce porque ha estado en el cargo más de seis años, no ha informado respecto de ninguno; pero sí ha sido omiso o negligente. Es el más grande responsable, no sólo de proporcionar la seguridad pública estatal, sino también en algunos municipios donde signó un acuerdo para instalar su mando único, por el cual cobra, pero no satisface a sus pobladores.

3.- El silencio de los muertos

Los hechos de violencia de alto riesgo en la ciudad de Irapuato, han superado lo calculado por las autoridades, estatal y municipal. El secuestro de jóvenes de varios anexos donde recibían tratamientos de rehabilitación por el consumo de drogas, fue la piedra de toque que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no percibieron para la realización de investigaciones de gran calado, a fin de superar las condiciones impuestas por el crimen organizado.

Las fosas clandestinas descubiertas con cadáveres en el municipio de Irapuato, no sólo ha mostrado que se soslayó la privación ilegal de la libertad de los muchachos anexados, sino que también obnubiló las acciones preparadas por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez que había preparado una serie de actividades para mostrar que existe la intención de encarar la inseguridad y atemperar la violencia e impunidad.

Llamó la atención el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, con su declaración respecto de las fosas y los sucesos en la Fresera, pues sin más explicaciones y sin estudios forenses haya declarado que parte de los anexados secuestrados podrían ser los cuerpos encontrados en la segunda fosa. Antes, el gobernador había inferido que el rapto tenía que ver con la búsqueda de información de grupos criminales enfrentados.

De la Valija. Esto supera la razón de Estado

Muchachas y muchachos, lo lograron. Con su actuación, indistinto de su postura respecto de una ampliación presupuestal, llegaron a la parálisis de la administración pública. El Grupo de los Ocho (G-8) en el municipio de Salamanca se acaba de colgar una medalla de cobre, ya que no han entendido que la política es el intento por conseguir el equilibrio. Seguramente no se han dado cuenta los integrantes del Cabildo que su decisión afecta ineluctablemente la vida de sus gobernados. Una decisión en paquete como la de este miércoles, no revela una postura de oposición, sino una acción de manos caídas.

La regidora del partido conservador PAN que es la cabeza del G-8, Emilia Verástegui de la Garma, a pesar de que ya son cuatro las ocasiones que han obstaculizado -sin votar los temas- la ampliación, afirma que sigue sin recibir la información necesaria, eso sí, asegura saber que se deben contratos por varios millones que no han sido pagados. La parálisis gubernamental, que deja sin luz a las oficinas públicas y hasta sin capacidad de pago de la seguridad pública al Gobierno del Estado, podría ser de muy alto riesgo para todos los salmantinos.

Héctor Germán René López Santillana

Está muy claro que hay todavía funcionarios que quieren oponerse a la actuación de los universitarios que piden que se les otorgue seguridad pública, dentro y fuera de las instalaciones de la máxima casa de estudios del estado, la UG.

El papel de esquirol no es difícil, lo más importante en los momentos difíciles es la aplicación de la mesura y eso ha faltado en la negociación de la autoridad municipal de León con los jóvenes del campus de la ciudad que aún mantienen la lucha.

El alcalde de la ciudad más importante del estado, Héctor Germán René López Santillana, es posible que no haya escuchado al senador panista que tomó la palabra en la Cámara Alta para revelar que lo hecho por los estudiantes de la Universidad de Guanajuato es un ejemplo nacional.

Se entienden los bemoles, pero, se carece de los sustentos que han llevado al presidente municipal a darle largas a la firma del convenio con los paristas. Darle más tiempo al asunto estaría mostrando el desinterés o la falta de solidaridad con su gobernador.

Comentarios

