1.- Criterios de Austeridad deben ganar en definición de gastos

Gracias a las reformas constitucionales, leyes generales y sus reglas de operación, se plantea una realidad nacional al menos diferente al sexenio pasado, que podría servir a los representantes populares y gobierno de Guanajuato para diseñar una nueva manera de determinar el paquete fiscal, acorde a las necesidades sociales.

Sin embargo y a pesar de las quejas de los gobiernos en Guanajuato por la falta de sensibilidad federal para entregar los recursos aprobados por la Unión, no realizan un esfuerzo para superar los viejos vicios. Así, pagarse los diputados gastos médicos mayores y seguros de vida, contratados a 5 millones de pesos por año, por aprobación de la Comisión de Administración presidida por J. Jesús Oviedo Herrera, los pone en situación embarazosa.

Más allá de que no sacan su paraguas ante la tormenta, todas las partes que gobiernan el estado carecen de tacto para aprovechar el erario a fin de superar los problemas como la inseguridad, la educación, salud pública, el déficit de vivienda, entre otros.

Los diputados tienen que dar sentido a su representación y erigirse en líderes de un proyecto nuevo que repercuta en los municipios, incluso en la Universidad de Guanajuato por su red médica. No pueden fiscalizar a otras instancias cuando no logran la calidad moral para ello. Además, deberán de poner reglas para que no haya abusos. Los diputados cuentan centavos en los municipios, pero se olvidan de los billetes que gastan los Poderes.

2.- El apuro para vincular fuerzas de seguridad

A los tres niveles de gobierno, para suministrar seguridad pública, se les olvida el mandato legal de vincularse para encarar la violencia e impunidad que genera la inseguridad. Prefieren hacerse bolas y jalar agua para su molino. En Celaya las fuerzas (federal, estatal y municipal) escenifican la obra teatral “Los Generales”, al no ponerse de acuerdo.

El arribo deseado de la Guardia Nacional para apoyar a las policías locales generó diversas opiniones con un solo parámetro: todos quieren mandar. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, le colgó la medalla al gobernador Diego Sinhue Rodríguez por la presencia de la fuerza federal. El secretario de Seguridad celayense, José González, citó que la operatividad federal será por su cuenta, porque no hay coordinación.

El Inspector General de la Guardia Nacional, Jesús Téllez Ayala, aclaró que los 700 elementos federales que llegaron a Celaya seguramente abonarán a las acciones de seguridad, pero no sabe que harán, porque ellos son de la SEDENA. Una demostración de lo complejo que es vincular las fuerzas formadas, capacitadas y conducidas de diferentes maneras y criterios.

En Guanajuato deberán de modificar su manera de concebir la seguridad, acompañados de fuerzas superiores. Pues, de lo contrario, con la acumulación de personal de diferentes corporaciones sólo reaccionarían ante las acciones del crimen organizado y la delincuencia común.

Celaya es el epicentro de la inseguridad, pero el municipio de Ocampo, que preside la albiazul Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez, resulta la muestra de incapacidad de la autoridad por cumplir su primera responsabilidad. Se prefirió restar derechos a la ciudadanía, imponiendo el toque de queda.

3.- En el camino la austeridad republicana

Como las propuestas del Presidente de México van en caballo de hacienda, posiblemente para el 2020 todos los funcionarios del país, incluidos gobernadores, magistrados, legisladores y alcaldes deberán de ganar una remuneración económica menor a la del Ejecutivo Federal que será de 160 mil 510 pesos brutos.

Los diputados federales aprobaron reformar los artículos 116 y 127 de la Constitución para establecer que ningún servidor público del país, podrá superar la remuneraciones del residente de Palacio Nacional. Resta que la reforma pase por el Senado y Congresos Locales.

Lo sobresaliente es que las remuneraciones de los servidores públicos que sean superiores al límite máximo establecido para el mandatario nacional deberán ajustarse en los presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal del año siguiente a aquel en que haya entrado en vigor. Es decir, nadie se salva del tope salarial.

El secretario de Finanzas, Administración e Inversión, Héctor Salgado Banda, tendrá en sus manos más recursos qué administrar por los ahorros que pudieran hacerse. El debate inicia desde ahora, porque en el estado, el gobernador percibe 233 mil 126 pesos, los magistrados de la Judicatura ganan 195 mil 646 pesos; y los diputados 195 mil 611 pesos, todos en ingresos mensuales brutos.

De la Valija

En duda el papel fiscalizador del Legislativo

El primer acto del Ayuntamiento de Silao, luego de su toma de protesta, fue aprobar la reducción del salario del Presidente Municipal, José Antonio Trejo Valdepeña, posteriormente se hizo la rebaja a todo el Cabildo. Esto generó mucho ruido porque el exalcalde Juan Antonio Morales, ganó el mote del “alcalde mejor pagado del país”.

Como la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso Local manejó que Trejo había saltado la tablita sugerida por el pleno, al edil se le señaló públicamente para que baje su remuneración, lo que provocó la protesta. Lo mismo hizo el alcalde de Jaral del Progreso, ‎José Alberto Vargas Franco. Las quejas municipales colocaron al Congreso en la condición de acosador y acusador sin sustento.

María Beatriz Hernández Cruz

Elevó la voz la alcaldesa salmantina para exigir a los gobiernos federal y del estado atención para resolver el problema de inseguridad en su municipio. La ex panista, que llegó al poder, con la bandera rojo marrón, ha quedado en el tablero político como peón aislado: no recibe los apoyos de Morena, ni tampoco de sus exaliados en el estado.

Beatriz Hernández Cruz conoce de leyes, pero no del manejo de estas en el orden político y menos del partidario, en el poder. La inseguridad le ha permitido colocarse en medio de la sociedad para demandar los apoyos correspondientes. Aprovechó para señalar al gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por el uso del poder con línea partidaria, olvidando que debe servir a todos.

En otro momento, en el municipio que encabeza Hernández Cruz por la falta de trabajo político, se perdieron recursos públicos que servirían para edificar un polideportivo. Indistinto de las acciones de las partes, los recursos fueron devueltos por no ejercerse a tiempo, un total de 20 millones de pesos.

Cabe mencionar que la seguridad municipal no está en manos del Cabildo, en consecuencia, la alcaldesa María Beatriz exige a las otras autoridades que le cumplan a Salamanca. Ella recibió el poder hace un año con policía de mando único que no ha podido relevar, porque necesita estructurar su cuerpo de seguridad pública.

