El reclamo es el signo del momento. Las movilizaciones en diferentes ciudades del territorio mexicano en el Día Internacional de la Mujer al inicio de la tercera década del siglo XXI no se suscribieron únicamente en el ámbito de la petición de espacios, sino que exigieron que se tome en cuenta la gran desigualdad en las relaciones de poder entre el hombre y la mujer. Eventos llenos de color, consignas, cantatas y rasgos de violencia.

En el mundo, el día no pasó desapercibido. En el país, en tiempos de la Cuarta Transformación y las ansiedades por el avance del coronavirus le dieron un escenario diferente a otros momentos, que incluso obligó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a tratar de meterse a codazos para decir su verdad sobre la cuestión de la mujer. Se superó de entrada que el tema es meramente de las feministas, para que tomara sentido la idea de adoptar medidas para la protección integral de la mujer, a propósito del feminicidio, de las muertes colaterales de niñas y jóvenes y embarazos precoces.

Guanajuato se significó con los colores verde, morado, fiucsa y el rojo que tiñó las aguas para dar a conocer que la violencia contra las mujeres deberá de atenderse con urgencia.

En esta ocasión por la violencia en contra de las mujeres, en varias ciudades del Bajío y en un acto de integración a petición de las propias mujeres, fueron los hombres quienes hablaron de sus madres, esposas, hermanas e hijas asesinadas y el rabioso reclamo de justicia, porque han sido abandonados por las autoridades que no protegen, no investigan, no sancionan. También ganó lugar el nombre de la universitaria Nadia y otras víctimas de la violencia, como en la marcha nacional lo hizo el de la pequeña Fátima.

Este día, viene el reto que supera la conmemoración de este domingo y que será la medida de tolerancia de nuestra sociedad hacia la actuación de la mujer en el #UnDíaSinNosotras.

2.-Estalla vehículo cerca de fuerza acantonada

Un vehículo que explotó junto a las instalaciones que ocupa la Guardia Nacional (GN) en Celaya despertó la sospecha de que fuera un coche-bomba, porque revelaría que el crimen organizado en esa región podría estar cambiando su forma de actuación frente a las fuerzas de seguridad ante las circunstancias generadas en los últimos días.

Existe información de diferentes fuentes de que fue una camioneta con explosivos la que hicieron detonar, resultando dos elementos heridos de la GN. Al momento, es menester que los especialistas en la materia presenten su diagnóstico y las pruebas del caso, para que se conozcan las posibles intenciones de quienes colocaron el vehículo con la carga explosiva.

Para los habitantes de colonias y comunidades cercanas a la zona de explosión, el centro ferial celayense, el estruendo se escuchó a 3 kilómetros a la redonda. Hasta el momento no se tienen los datos precisos del suceso, solamente una serie de referencias y posibilidades. Sin embargo, no puede descartase que pudo haber sido una incursión preparada contra las autoridades, concretamente la federal, que representa en el estado la GN.

Miguel Ángel Simental, secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, sobre el vehículo que estalló, dijo que solamente se trataba de un carro incendiado, versión que después sería respaldada por la propia GN.

3.-La norma por la democracia

La autoridad universitaria aprovechó la fecha significativa sobre la Mujer para participar con lo que dijo ser “una reflexión”, adelantando que en la Casa de Estudios consideran que deben mejorase los instrumentos jurídicos para prevenir, atender y sancionar la violencia de genero. Igual que otras autoridades, trató de ganarse un espacio cuando la cuestión que corresponde resolver a la administración de La Colmena por los ataques a las mujeres, alumnas, docentes y trabajadoras se ha rezagado y con una respuesta en otro momento.

Es necesario conocer si en la Universidad de Guanajuato, por medio de un análisis de los instrumentos legales con que cuenta, es posible darles respuesta a las mujeres que desde hace muchos meses exigen justicia, porque fueron acosadas sexualmente u hostigadas sexualmente. Sin embargo, no debe pasar desapercibido el interés del rector Luis Felipe Guerrero Agripino, para que la UG no esté rezagada en su actuación frente a problemas que tienen casi un lustro como escándalo.

Se espera que el proceso de revisión del que informa el rector se lleva a cabo desde el inicio de 2019, no tenga el tufo de seguir incrementando la burocracia, que ha sido una crítica al sistema de campus, sino que se vaya compactando la estructura universitaria desde el ámbito democrático en sus órganos de gobierno como en la producción científica, cátedra y extensión universitaria.

De la Valija. No olvidar el coronavirus

A pesar de que se acumulan referencias respecto de la epidemia del COVID-19, en el país y en algunas entidades las autoridades han tomado un paso cansino para evitar el contagio de la enfermedad. Los elementos que se están manejando en los países con más presencia del coronavirus y sus consecuencias son el cuidado de la población mayor a los 60 años que tiene el doble de posibilidades de contagiarse, así como los pacientes de enfermedades crónico degenerativas, el cuidado de los alimentos y evitarse las concentraciones de grupos de mil personas o más en espacios reducidos.

En Guanajuato vienen eventos importantes con concentración significativa de población, como el Campeonato Mundial de Rally en la capital, León y Silao; y la Feria de las Fresas en Irapuato, que inician esta semana. Los gobiernos, estatal y municipales deben de tomar las providencias necesarias. La población, también debe tomar cartas, pues el problema en el país toca el orden económico y sanitario. Se espera respuesta del secretario Daniel Alberto Díaz Díaz.

Uno de los requisitos que debe cumplir el trabajo vinculado entre las fuerzas de seguridad es el cuidarse uno al otro. No funciona el trabajo coordinado si alguna de las partes comete un error, o deja de cubrir el terreno que le corresponde.

Alvar Cabeza de Vacca Appendini, secretario de Seguridad Pública en el estado, se mantuvo a distancia insana ante la explosión en Celaya la tarde-noche del domingo. Mientras la Guardia Nacional, con la Policía Municipal trataban de dar una idea sobre lo suscitado, el funcionario estatal usó Twitter como un instrumento táctico para decir lo que su personal estaba llevando a cabo en Los Apaseos y la carretera Celaya-Salvatierra.

El lugar de proximidad que dice Cabeza de Vaca estaba cubriendo la policía estatal, dos horas y media después del incidente en Celaya, es la reacción; sin embargo, de ser un atentado con un carro-bomba, las policías no proporcionaron el apoyo que necesita una fuerza acantonada en la Feria.