1.-La hora de los jueces

Sin duda, escandaliza el dato de que sólo 373 de los acusados de homicidio doloso en 2018, de los 789 imputados, fueron vinculados a proceso, y aviva el debate sobre el papel de los jueces.

La idea de impunidad se acentúa y vuelve a tender un manto de sospecha sobre los juzgadores…pero también sobre los responsables de arrestar a los criminales y armar los casos.

El Poder Judicial informa que la soltura de presuntos delincuentes no se debe a los jueces sino a que estos no juzgan legal una detención, faltan pruebas o no se cumplimentó una orden de aprehensión.

Esta situación tiene en un lado a la presidenta del Poder Judicial, Claudia Barrera, y en el otro al Fiscal General, Carlos Zamarripa.

Zamarripa no cuestiona públicamente el actuar de los jueces, refiere que cuando están inconformes con sus decisiones hacen uso de los recursos legales que hay.

Ayer, el magistrado Héctor Tinajero informó que las resoluciones de jueces y magistrados son evaluadas anualmente por un Comité Evaluador, integrado por dos magistrados y dos integrantes del Consejo del Poder Judicial.

Pero eso ya no parece ser suficiente, y acaso por ahí es por donde haya que empezar, incorporando una evaluación externa y una valoración pública. Porque este Poder dejó de ser la isla que fue…

El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, ha propuesto la creación de un Observatorio del Poder Judicial, y ha planteado algo hasta hace poco impensable: ‘Creo que los jueces no deben ser intocables, deben rendir cuentas de sus actuaciones’.

Si para casi cualquier otra cosa se organizan foros y congresos, el asunto de la procuración e impartición de justicia merecería un encuentro en grande para definir ajustes sustanciales…

2.-Todos… menos Edgar

A la reunión del viernes con el alcalde de Guanajuato, del PAN, Alejandro Navarro , estuvieron convocados todos los exalcaldes del PRI…excepto el inmediatamente anterior, Edgar Castro.

A Edgar, esta asamblea de exalcaldes le hace las cruces desde antes de que saliera.

Porque entre su soberbia y el menosprecio a sus consejos se fue agrandando una distancia ya insalvable.

El grupo, acostumbrado a mandar o a influir, organizó la reunión con Navarro justamente para eso. Él, sediento de orientación ante el acertijo en que se le ha convertido su gobierno, aceptó de inmediato.

Fueron Elisa López, Juan Villaseñor, Antonio Ramírez, Luis Felipe Luna, Luis Fernando Gutiérrez y hasta Rafael Villagómez, quien ha sido alcalde por el PDM y el PRD.

No convocaron a Eduardo Romero Hicks, el único exalcalde del PAN. Estaban convocados y no llegaron Eduardo Knapp y Nicéforo Guerrero.

La distancia de Edgar estaría por hacerse mayor. Su hermana la síndica, María Elena, cultiva relaciones con Morena, como se vio ahora que estuvo ‘Malú’ Micher en el Congreso y le pidió, con Cecilia Pöhls, una ‘selfie’.

Luego tuvo una encerrona con Ernesto Prieto…

3.-El PAN a prueba

Aunque serían varios casos de exalcaldes panistas que debieran ser juzgados por corrupción, el que parece inevitable es el de Silao, Juan Antonio Morales Maciel.

Ayer, la contralora silaoense, Paloma Alejandra López, anunció el inicio de la investigación por la ‘transa’ aquella de los ‘Cuartos adicionales’.

Morales dio a la constructora $40 millones por 881 cuartos aunque sólo hizo 397. Por ello, el actual alcalde, Antonio Trejo Valdepeña, exige la devolución de $27 millones.

También, junto con el Ayuntamiento, pide la intervención de la ASEG y de la Secretaría de la Transparencia.

Fuera de discursos en abstracto, el PAN y el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, tienen aquí un caso ‘ad hoc’ para demostrar que van en serio contra la corrupción y que lo de Bárbara Botello no es político…

4.-Desmesura irapuatense

Genio y figura, ayer el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, le hizo un juicio sumarísimo a una sencilla empleada y mandó despedirla de manera fulminante de la Japami, donde era secretaria.

El domingo, Rossy Ponce se metió a la recién inaugurada, el viernes, por Ortiz, fuente de la Plaza Principal y posó para algunas fotos, en ropa deportiva, por el ‘Día Nacional del Pole Urbano’.

La fotos fueron pasto de redes sociales. Algunos vieron el acto con humor pero otros se indignaron. Entre éstos, el alcalde.

De manera excesiva, Ortiz supuso que Rossy daba mala imagen como funcionaria, aunque en ningún momento asumió, ni podía, una representación oficial.

Le señaló una violación a los reglamentos, por lo cual podía haberla multado antes que despedirla.

Cual moderno Savonarola, mandó su cese para ponerla como ejemplo…

Mauricio Hernández Núñez

En la plena evasión de sus responsabilidades como representante del gobierno federal, el ‘superdelegado’ sigue puebleando en lo que tiene todas las trazas de ser una vil campaña político-ideológica.

Ayer pidió paciencia a los ciudadanos que se quejan por el retraso en los programas sociales o por la falta de respuesta.

Con su costal lleno de justificaciones, dice que los retrasos se deben al rediseño de los procesos, el cual han emprendido, según su manida versión, para eliminar la intermediación de los políticos…

Aunque sería más honesto que dijera que de lo que se trata es de sustituir a esos políticos por él y otros políticos de su partido, Morena, en el intermediarismo para aprovecharse, si no económica sí políticamente de esa dependencia.

Realiza desde hace semanas una especie de cruzada por todo el territorio guanajuatense, para lo cual manda a los ‘Servidores de la Nación’ a organizarle grandes reuniones en pueblos y ciudades para adoctrinar a la gente.

El truco es seguro cien por ciento: ‘el pueblo’ en estado de necesidad acude a la convocatoria porque no puede eludirla, y de esa manera se convierte en cautiva de las peroratas morenistas.

Su propósito no es de servir sino de promover a su partido con recursos públicos…como aquellos a los que sustituyeron.

Esto, mientras la representación federal es un desastre, denunciado incluso por el mismo gobernador.