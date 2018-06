1.-Evasiones y reiteraciones

No llegó a haber siquiera un amago de cosas como ‘Ricky, riquín, canallín’. Ayer, los aspirantes a la gubernatura libraron su último debate casi con cortesías, excepto por algunos embates de Gerardo Sánchez y Ricardo Sheffield a Diego Sinhué Rodríguez.

Sus ataques fueron sobre corrupción y opacidad. Más contra el gobernador de parte de Sheffield, y más contra el PAN de parte de Gerardo.

El más fogoso, Ricardo, le siguió tupiendo duro a Miguel Márquez, incluso con una mención a ‘El Gallo’ Barba. A Diego lo volvió a acusar de ser su ‘tapadera’.

Sheffield se puso en mangas de camisa como para reforzar un mensaje que le habrían inspirado varias encuestas publicadas esta semana: lo dan subiendo, e incluso hubo alguna que lo dio en empate técnico con Diego.

El priista también pareció influido por las encuestas, pero en sentido opuesto, pues lo dan en tercero: se mostró apagado e insuficientemente informado en algunos temas. Aunque esto último también le pasó a Bertha Solórzano y a Felipe Camarena.

Diego jugó con ventaja, pues como nadie escapó de la cuestión administrativa estatal él les gana. Mostró ser el ‘machetero’. Se mantuvo fiel a su guión y no se enganchó…

Camarena metió lo de ‘los moches’ y perdió su oportunidad al soltar el tema.

Bertha confundió el debate con una asamblea del SNTE…

Los moderadores, Elisa Alanís y Leonardo Valdés, ahora sí trabajaron más, pero no pasaron de las preguntas ‘amables’, sin profundizar.

El anticipo de lo que será el cierre de las campañas se vio anoche con la difusión de la encuesta de ‘Massive Caller’, que decía que Diego había ganado, 47-23 sobre Sheffield, y la del portal LNN que decía que había sido al revés, pero sin dar números.

2.-Las Gámez

Son ya legendarias en las actividades del comercio ambulante en Guanajuato, capital. Son: ‘Las Gámez’.

Son lideresas que han venido acumulando poder a la sombra del PRI, aunque cuando ha sido necesario también han intercambiado favores con el PAN o el PRD.

La transacción es como con otras mafias de ‘Cuévano’: apoyo político a cambio de respeto a los feudos, en este caso, los espacios públicos para el comercio ambulante.

Son creación del PRI. Y ahora están convertidas en su ‘Frankenstein’.

El que el alcalde, Edgar Castro, no sea candidato a nada y no requiera de su servicios no les impide exigir sus ‘contraprestaciones’…Algo que no ha sabido procesar Efrén López, el director de Fiscalización.

Por eso lo hostigan. Dice que ha interpuesto dos denuncias ante el MP, una porque lo hostilizan a él y su familia, y otra acusando de haberlo atropellado a Santiago Aguilera, esposo de Mónica Moreno Gámez.

Él eleva el pleito al anticipar que podrían revocarles los permisos que les han dado y negarles espacios de venta en las fiestas de San Juan.

Algo que no podrá hacer tan fácilmente si no lo justifica legalmente para que no parezca que se hace justicia por su propia mano…

Ellas podrían acusarlo de prevaricación… y seguirlo hostilizando.

Lo cierto es que Efrén está rebasado, pero se ve difícil que le pase lo que a Carlos Morrill, pues él sí es de ‘la burbuja’ de Edgar.

3.-La inconformidad policíaca

Aquella labor represiva de Álvar Cabeza de Vaca por las inconformidades en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, FSPE, como ya se avizoraba, no iba a ser suficiente para acallarlas.

Este sábado volvieron a aflorar. Ahora en la toma de protesta del ‘Comité Estatal del Movimiento Nacional en Pro de la Justicia’, que preside Jorge Mendiola.

Dijeron que estarían adscritos más de 300 elementos de las FSPE y de policías municipales, que no se hacen visibles por temor a represalias.

Según el presidente del Movimiento, Ramón Bernal, la crisis de inseguridad se debe a la falta de ‘dignificación’ de quienes ejercen las funciones policíaca y de procuración de Justicia.

Hubo denuncias de acoso sexual en las FSPE, a 6 de cada 10 mujeres que ahí trabajan…

Piden la eliminación de los turnos de 24 horas, la reestructuración de las academias de Policía, pues sólo consideran competente a la de León, que les den bien de comer…

También denunciaron que a las familias de los policías que ha sido asesinados no les han pagado los seguros de vida…

Exigen la reforma del Artículo 123° constitucional porque les restringe sus derechos a organizarse en defensa de sus intereses…

En fin, que plantean diversas asignaturas pendientes, sobre todo para los gobiernos que vendrán.

Carlos Medina Plascencia

Acusando un desgaste político notorio, por el reclamo subyacente, pero constante, de reconocimiento, dadas sus irrupciones políticas de los últimos años, el exgobernador interino, tuvo ayer una salida incluso algo lastimera.

Junto con el líder panista leonés, Alfredo Ling Altamirano, expusieron:

‘Hoy estamos aquí para cerrar filas en torno a nuestros candidatos y solicitar de la manera más respetuosa a los leoneses que nos continúen apoyando con el entusiasmo y convicción de los últimos 30 años’.

Medina debe verse a sí mismo como héroe político, y resiente que otros no lo vean igual.

Porque, precisamente, hace 30 años ganaba por primera vez la alcaldía de León para el PAN, una hazaña que reivindica ahora, volviendo a pedir el voto…

Olvida que son otros los parámetros, otras las personas y que, como se diría en los comederos políticos: ‘No es lo mismo los tres mosqueteros… que 30 años después’.

La causa defendida, que se comprende en el contexto de la elección presidencial, supone, sin embargo, una suerte de conspiración del PRI contra el PAN, en este caso contra su candidato, Ricardo Anaya, y ahora con la complicidad de Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de algo que está en la rumorología, pero que falta sustentar.

Lo inquietante es que los panistas, como en este caso Medina, no hayan sido capaces, luego de tantos años, de mejorar su arsenal político.

MEJZ*