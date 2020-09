1. En Celaya por Mauricio Usabiaga

No sólo fue una reunión privada, sino que también de tono subido pues las partes buscaban imponerse, entre el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga y el equipo muy cercano al gobernador Diego Sinhue Rodríguez que tiene la misión de integrar la lista de precandidatos del partido conservador PAN para el proceso electoral 2020-2021, que inicia este lunes. La pretensión de la reunión en petit comité, la semana pasada residía en convencer al empresario para que “presida” la planilla blanquiazul por el Ayuntamiento de Celaya.

Además de las aclaraciones pertinentes de parte del Jefe de Gabinete, Juan Carlos Alcántara, el secretario Usabiaga Díaz Barriga -sin negarse-, de entrada comentó que había otros personajes que querían la posición, entre ellos el también empresario, exalcalde Ismael Pérez Ordaz, que hace unos días se acercó al gobernador Rodríguez Vallejo en La Cajetera a fin de mostrarse, sin olvidar que hace dos meses frente a los ejecutados del verificentro “exigió paz y seguridad para los celayenses”; está en el caldero pues. Además, se indicó que la titularidad en el Desarrollo Económico, podría ocuparla el “relevista de lujo”, el alcalde leonés, Héctor López Santillana.

Los pasos están dados para el lanzamiento de Mauricio Usabiaga a la presidencia municipal de Celaya, es una de las plazas en donde el PAN gobierna y se considera que, ni en las encuestas ni tampoco en el ánimo de la sociedad podrían estar el panismo si su planilla no la preside una figura sobresaliente como el hoy secretario. Mientras resuelven el caso, los buscadores de precandidatos del partido en el poder estatal, se les aprietan los tiempos; este lunes inicia el proceso electoral y tienen que recibir los avisos de quienes quieren “reelegirse” al mismo tiempo todas las solicitudes de suspirantes para la definición de la estrategia panista.

2. Crece el malestar social

La gran molestia social, ante el incumplimiento gubernamental por suministrar su primera encomienda, la seguridad pública, comienza a encontrar formas de expresión en actos de resistencia a la autoridad en diversos municipios del estado de Guanajuato. La movilización realizada en la comunidad de San Juan del Llanito, Apaseo el Alto, resulta botón de muestra de la desesperación social que comienza a alcanzarse por los efectos de la violencia e impunidad.

La alcaldesa de Morena, María del Carmen Ortiz, fue recriminada por la comunidad ante lo que consideran su abandono. Sin embargo, el llamado alcanza a las autoridades estatales, donde nuevamente Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública y el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, aparecen entre los deudores de la tranquilidad que exigen los ciudadanos.

En Salamanca, el mercado “Tomasa Esteves” fue el epicentro del horror con la muerte de tres comerciantes y la aparición de dos cuerpos más en sus inmediaciones, acusando los locatarios de estar a su suerte. Lo llamativo es que, en Salamanca, la Fiscalía General del Estado, en lo que va del año, sólo integró una carpeta por extorsión y otra más en 2019; caso similar al de Celaya, donde también se integró una carpeta por el mismo delito en lo que va del año.

La respuesta parece sencilla: ante los hechos, los ciudadanos no confían en la procuración de justicia.

3. Querían oficina y se lanzaron

Entre la espada y la pared los priistas distinguidos que gustan de tener el control de la nomenclatura y alejados de la disciplina partidaria, ante la necesidad personal o de grupos de obtener candidaturas a cargos de elección, optaron por la “resistencia”, más cercana a la violencia, que la negociación, marcando así la ruta del tricolor hacia los comicios de 2021 con dirigente foránea. Ruth Noemí Tiscareño, quien sabe poco del PRI local domado por el PAN en tres décadas, tampoco alcanzó el diálogo con los opositores; sólo escucha al secretario general, Alejandro Arias.

El PRI no tendrá oportunidad de darse “la sacudida” por la persistencia de conflictos recreados y antecedentes inmediatos, la toma de instalaciones de parte de la facción que dirige, Armando Uribe Valle, que con ese golpe de mano llegó a recrear su presidencia

tricolor para empatar cartones con la enviada de Alejandro Moreno “Alito”, lo cual en noviembre 2019 reveló como preámbulo para empezar el proceso de renovación de la dirigencia estatal. Nada pasó en ese sentido, pero si hubo carnita para que la resistencia brotara contra la dirigente extraña.

No hubo, la madrugada de este domingo, disposición de los ocupantes de las instalaciones del CDE, para dejar el edificio a Ruth y a Arias; se utilizó la fuerza, una incursión de “personal policiaco” del municipio de Dolores Hidalgo, acusaron los desalojados. Luego de la acción violenta se dedujo que la urgencia del CDE oficial por las oficinas es para recibir comunicaciones relacionada al proceso electoral, empezando con los avisos de quienes van por reelección. Curioso, en la lista de alcaldes tricolores que coquetean con la elección consecutiva está el de Dolores Hidalgo, acusado de enviar gente para el desalojo como un servicio a su dirigencia. ¿Dónde quedó doña Ruth Tiscareño?

De la Valija. A pagar…

Pareciera que en Romita no cabe la prédica “más vale un mal arreglo que un buen pleito”, pues su alcalde, el doctor Oswaldo Ponce Granados, luego de heredar un problema laboral con policía que reclamó despido injustificado en la administración anterior (panista), ha decidido no cumplir sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa y hasta enfrentar un juicio penal por desacato, que podría salirle caro si busca reelegirse, pues arriesga ser sentenciado por ello e inhabilitado electoralmente.

El reclamante, ganó en tribunales, pero pareciera que la recomendación dada por sus auxiliares jurídicos a Ponce Granados, chicanear el asunto hasta el grado de decirse no notificados, sólo busca incrementar el costo a los contribuyentes, que serán los que al final paguen por las decisiones de su alcalde. Bien haría el edil en buscar otra opinión.

Carlos Aguiar Retes

Cabeza de la iglesia mexicana, tuvo a bien urgir a la sociedad a realizar un ejercicio de reflexión, pues “la pandemia y la crisis sanitaria exigen nuestra responsabilidad mirando el bien del prójimo. La crisis económica pide nuestra solidaridad y capacidad de compartir con el necesitado”.

Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, fue más allá, conminó a la sociedad a no callar ante la injusticia, la corrupción y los males que hoy le aquejan.

Su llamado no debe desdeñarse a partir del regreso del culto público tras la pandemia. Eso sí, erró al pedir que la autoridad civil cumpla su palabra y repare iglesias dañadas por los sismos de 2017. Olvidó que hay prioridades.