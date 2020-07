¿Y el libre mercado?

A la idea de construirse una aplicación por parte de la administración estatal para organizar a conductores de servicio de transporte ejecutivo y proporcionar el servicio a la población, con el afán de que esos recursos no se vayan fuera de Guanajuato, le siguió el apoyo irrestricto e irreflexivo de las organizaciones de taxis, tradicionales aliadas del partido gobernante, pues lo ven como ariete y aliado en su lucha contra su competencia encuadrada en aplicaciones como UBER, DIDI y otras.

Sin embargo, entre esas voces, emergió una para barnizar con cierto sentido de realidad a la propuesta. Fue el diputado panista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, Rolando Alcantar Rojas, quien advirtió que la aplicación estatal deberá enfrentar el factor competencia ante el libre mercado, además remató: pensar que con la aplicación se queden los recursos de los prestadores del servicio en la entidad, está fuera de “actualidad”. El diputado entiende una máxima, la tecnología siempre va por delante del acto del gobernante.

En la propuesta para la app no conviene adelantar vísperas. Como tampoco deben hacerlo los concesionarios del transporte público en Guanajuato Capital, que otra vez se lanzaron por un aumento a la tarifa del pasaje, en medio de una crisis que golpea a los más débiles económicamente. El alcalde Alejandro Navarro ya puso el freno. Este año no hay de piña.

Una de bomberos

Antes que imponer la huelga de mangueras, ante el abandono que sufren de la presidencia municipal a cargo del moreno José Carlos Nieto Juárez, los bomberos de Comonfort han puesto manos a la obra y con venta de comida buscar obtener recursos para poder comprar equipamiento y no dejar sin apagafuegos a su municipio. No se sabe si luego sacarán calendario en poca ropa, como han hecho otros heroicos.

El caso impone la revisión de la penosa situación que sufren estos valerosos servidores públicos, pues en el caso de Guanajuato, salvo contadas excepciones, su tarea pasa por el voluntariado y no como un servicio público, como mandata la ley. Es una interpretación tramposa e irresponsable del concepto de seguridad pública.

La situación más absurda es la de Guanajuato Capital, donde conviven dos cuerpos de bomberos voluntarios, siempre en pleito y amparados en los gobernantes en turno para sacar ventaja sobre los otros.

El fiscal general ante la sociedad

No tiene la Fiscalía General del Estado (FGE), ante las posibles dudas que se han recreado sobre su actuación en la procuración de justicia y lo mandatado por la Ley, más que actuar con “certeza y transparencia” a fin de evitar cuestionamientos, hasta las especulaciones, en el caso de los posibles responsables de la masacre de 27 jóvenes en el Anexo de Irapuato porque la defensa de Jesús Emanuel “N” consideró que es un chivo expiatorio. Luego de la causa pasada donde estuvo vinculada la mamá de “El Marro” y salió libre, las dudas han recaído en la FGE.

Desde hace varios años, las autoridades en la entidad señalaban preocupadas la existencia de la especie de “puerta giratoria”, pues a pesar de las aprehensiones el debido proceso no se cumplía o la justicia federal otorgaba libertad y sobrevenía el reparto de culpas. El asesinato masivo marca un hito en la historia de Guanajuato, por las características de los jóvenes ejecutados, procuración y la administración de justicia. El fiscal Carlos Zamarripa Aguirre se está jugando más que prestigio, la mano más importante como autoridad.

En este escenario en que el exprocurador general de justicia durante el sexenio pasado de Miguel Márquez está en el “ojo del huracán” y la lupa social, le brotó una cuestión de vehículos de lujos robados con los números de sus series alterados. Los carros localizados en el domicilio de Andrés Michel Catalán y Fernando Michel Jiménez, empresarios de Irapuato quienes con apoyo de Rafael “El Gallo” Barba se convirtieron en favoritos del exgobernador para obtener un contrato para hace un diagnóstico de luminarias. El asunto, también será clave en la actuación de Zamarripa y del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

De la Valija. Se busca defensor del pueblo

A la designación del gobernador de Héctor Alonso Díaz Ezquerra como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas le han seguido muestras de rechazo por organizaciones civiles y familiares de las víctimas de desaparición forzosa, incluyendo plantón indefinido afuera del Teatro Juárez, para que se rehaga el procedimiento de designación del cargo. Las únicas muestras de apoyo han salido del partido gobernante y la respuesta al plantón ha sido darles cita… la próxima semana.

En este caso, como también en tantos otros, como las respuestas oficiales a las peticiones de seguridad en Anexos o el abandono de la autoridad ante abusos sexuales contra infantes, se extraña la intervención del Procurador de los Derechos Humanos, José Raúl Montero de Alba, que no necesita petición de parte. Nomás no se le ve o no se sabe de sus oficios. Ya le exhortaron que se interese, al menos, en las exigencias del plantón en el Juárez.

Juan José Álvarez Brunel

Hace dos meses, aproximadamente, se llevó a cabo un cambio radical sobre el concepto de desarrollo turístico en el territorio guanajuatense. Llegó en el complejo marco de la pandemia y del fin de un proyecto de trabajo implementado en el arranque del sexenio –septiembre 2018-, carente de una visión estatal para insertarse en el plan nacional. Los efectos del problema de salud pública jalaron a la economía y la industria turística salió muy afectada; por lo tanto, será la que requiera apoyos significativos con un plan agresivo para lograr la recuperación.

Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato, está ante la oportunidad de liderar la instancia amalgamando las acciones de los gobiernos, estatal y municipales, con las expectativas e intereses de los prestadores de servicio y el mercado doméstico. En ese tránsito, el nuevo plan de trabajo, de Juan José, tendrá que trascender las tres ideas básicas que planteó en mayo: lo emergente, mantenimiento y la reactivación. La CANIRAC en el estado ha llamado la atención a fin de evitar pérdidas de empleos. La nueva tarea podría reiniciar desde ahí.

El secretario Álvarez Brunel tiene experiencia en el empleo como en formación laboral y debe aprovecharlo. Con una idea ilimitada de la promoción de destinos y su importancia en la crisis, y la definición de la lucha por visitantes, Juan José Álvarez, tiene a la mano estudios que pueden ayudar en el esfuerzo. Debe tomar en cuenta que, de febrero y mayo, se perdieron 210 mil empleos formales en los sectores hoteleros y preparación de comida del país para dimensionar el problema.