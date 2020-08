1.- El derecho al futuro

La decisión de la Secretaría de Educación de Guanajuato, a cargo de Yoloxóchitl Bustamante Díez, de cancelar el Examen Único para el Ingreso a la Educación Media Superior, acomodando a todos los aspirantes en los diferentes subsistemas, a excepción de la Universidad de Guanajuato que se coció aparte con todo y caída del sistema, resulta la salida necesaria ante la persistencia de la pandemia COVID-19 en el estado.

Tampoco pues desdeñarse que la salida emergente se haya hecho a partir de los promedios en secundaria de los aspirantes, para designar los lugares en las diferentes escuelas del nivel medio superior. Sin embargo, la excepción ante la circunstancia no puede marcar el futuro de los educandos, pues a estos debe respetarse su derecho a elegir su camino. La SEG precisa aclarar que su acto no es condena, sino alivio ante la circunstancia, por lo que el examen deberá realizarse en lo futuro a los actuales aspirantes para una posible relocalización.

Si los muchachos y padres de familia no están contentos con la asignación que hoy se les da, puede darse el fenómeno de que no tomen la oportunidad y esperen tiempos mejores. Mejor es advertirles que habrá tiempo para ajustes. En este contexto, la salida a botepronto de la diputada panista Martha Delgado Zárate para hacer de la decisión la panacea contra la deserción escolar, puede resultar en las cuentas de la lechera.

2.- Delincuente ante los dos órdenes

El cabecilla del cartel de Santa Rosa de Lima, antes de que lo vinculen a proceso en Guanajuato, estará debutando en el orden federal con su presentación ante el juez federal que le giró orden de aprehensión, para su captura en Juventino Rosas el domingo pasado. José Antonio “N” (a) “El Marro”, volverá a transitar por el combo legal de tres actos: calificación, imputación y vinculación. En la entidad “enfrenta” al fiscal Carlos Zamarripa y al Supremo Tribunal de Justicia; en lo federal, será contra el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendrá doble nudo.

El rasgo político que le implicó la Federación al proceso legal contra “El Marro”, es su “duda” sobre la procuración de justicia del estado y la posible liberación del detenido, lo que ya cambia a partir de que ya lo tiene en sus manos desde este viernes en el penal de alta seguridad, Sefereso del Altiplano. Mientras, el Gobierno del Estado no tendrá más a José Antonio “N” de manera presencial, al que pretendió “retener” un poco más. Delitos imputados: delincuencia organiza y robo de combustible. La prueba ¿buscará la ruta Lozoya?

La ventaja que lleva el líder del cártel guanajuatense: es delincuente primo y podría buscar el criterio de oportunidad o de testigo colaborador. En cualquiera de los estatus que adopte, en la compleja delincuencia organizada se hablará de las tareas que desempeñaba dentro del grupo para la comisión de delitos; de sus colaboradores y de las “autoridades permisibles”, si las hubo. Será la etapa sensible. El dato relevante: ¿Cómo se va a declarar “El Marro”?

3.- Espinoso tránsito con luz naranja

Se entiende que con el semáforo en color naranja como lo prescribió la Secretaría de Salud federal, y secundó la local, es posible que haya oportunidad de dinamizar la economía en Guanajuato. También es compresible que se hagan esfuerzos políticos para formar un frente nacional contra la pandemia, pero resulta menester que los cambios de colores del semáforo epidemiológico no se realicen con golpe en mesa, sino con plena conciencia y razón de la variación.

La presión de los sectores sociales para abandonar el rojo en apoyo a las personas con actividades no esenciales, fue constante; sin embargo, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez y sus colegas en las jurisdicciones sanitarias, no prepararon atingentemente a la sociedad sobre las acciones de darse el cambio. En el Corredor Industrial con trabajos se está imponiendo el uso del cubreboca en el transporte público, pero no hay política planeada para las actividades que regresan, porque no basta la palabra empeñada. Lo sensible: Guanajuato sigue al alza en contagios.

José Luis Alomía, director nacional de epidemiología, indicó al cierre de semana, que hubo un incremento de 6 mil 717 contagios y 794 decesos en las últimas 24 horas. Desveló que de los casos estimados a nivel nacional, sólo el 9 por ciento son activos; refleja que la velocidad de la epidemia se desacelera. Aunque en lo particular para Guanajuato, la pandemia tiene un comportamiento al alza, desde la semana del 27 de junio al 3 julio hasta la primera de agosto, creció 19.3 por ciento sostenido en los contagiados. La razón para planear el retorno, aún hay tiempo para ello.

De la Valija. Asonada en la pandemia

Jacobo Manríquez Romero, quien tomó el liderazgo de los discípulos de Gerardo Sánchez, ha lanzado por su cuenta una convocatoria para una sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI, que fenece período, por cierto, este mes. El exalcalde de Pénjamo lo hace desde su condición de consejero y afirmando tener la representación de las dos terceras partes del CPE.

Sin embargo, su convocatoria para el mediodía del 9 de agosto, debe pasar por la criba que le imponen estatutos y reglamento. Preocupa que su reunión agrupe, de darse, más personas de lo que el semáforo sanitario permite para la capital. Corre el riesgo de que le suspendan su acto en Paseo de la Presa 37, por ser altamente peligroso a la salud pública. Más allá del lance, lo que caló entre las mujeres del PRI guanajuatense es que el penjamense, en un lenguaje del arcaísmo tricolor tan propio de su padrino político, las haya llamado… “gallinas”.

Lorenzo Córdova Vianello

La jugada debe entenderse como aduana a la probabilidad, alta, de que dinero sucio inunde las elecciones del 2021 y ponga en riesgo el sistema democrático. Sin decir “¡agua va!” el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer a los Organismos Públicos Locales (OPL) que ejerció su facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021.

Lorenzo Córdova Vianello, presidente consejero del INE, cree que la decisión garantiza la adecuada ejecución de actividades y procedimientos electorales, con especial énfasis en la necesidad de sólo dar luz verde a las candidaturas tras su fiscalización, para no cancelar registros a media campaña. Para Guanajuato el cierre de precampañas locales será el 31 de enero de 2021. El IEEG deberá reorganizar sus tiempos, mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impone “cerco” al lavado de dinero en las elecciones, incluyendo lo obtenido en el huachicoleo.