1.- La falacia

Pensar que entre las autoridades electorales y los partidos políticos hay una suerte de complicidad para el reparto de prerrogativas es ignorar que las leyes definen a priori, con mecanismos precisos, la distribución presupuestaria o tener la malicia para tratar de engañar a la población sobre el sistema de partidos en México. Y si se quiere cambiar el diseño de nuestra democracia, necesario es cambiar las leyes. Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena tuvieron dos años para ajustar las prerrogativas, al lado de sus aliados legislativos, pero no lo hicieron.

Ahora, con el pretexto de la pandemia, primero fintaron con la demanda al INE de no otorgar lo que la ley le impone repartir, para que esos recursos se destinen al sistema médico, el mismo al que irá lo de la rifa del avión que no se rifa, pero como no se sostiene la petición entonces se busca legislar la disminución de los recursos, pero que por mandato constitucional sólo puede aplicarse hasta 2024. La joya del macuspano: el dinero obtenido serviría para pagar la vacuna contra la COVID-19, cuando se supone, él lo dijo, ya tiene el dinero apartado para ello.

En Guanajuato, el IEEG, aprobó las prerrogativas del 2021 a los partidos: casi 214 millones de pesos para que se ejerzan de manera ordinaria y en campañas; y casi un millón más para candidaturas independientes. En este contexto la novedad nacional es que el INE no aprobó el registro de México Nuevo, partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, por no haber transparentado su financiamiento. Solamente al Partido Encuentro Solidario, el nuevo PES, le dieron carta blanca. Hay fiesta en Palenque y… en Coyoacán 1546.

2.- Los grandes riesgos

Los datos permiten llegar a una conclusión: estamos lejos de conocer a fondo el coronavirus Sars-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. En Guanajuato, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, luego de la jornada con mayor registro de muertes en el estado, 47, nos informa que sólo 8 por ciento de quienes han tenido la enfermedad han desarrollado anticuerpos suficientes al virus, el resto es vulnerable.

La información del doctor Díaz debe poner en alerta a la sociedad. En Guanajuato se han recuperado de la enfermedad 28 mil 456 pacientes, de ellos apenas un aproximado de 2 mil 800 habrían logrado una inmunidad relativa que se agotará al paso de las semanas. El resto es susceptible de volver a enfermar. Más de 35 mil han sido contagiados, mientras el zar AntiCOVID-19, Hugo López-Gatell, ahora habla de posibles rebrotes, pues, dice, una cosa son los deseos y otra la realidad, luego de haber deslizado semáforo verde en octubre.

La nota del terror llegó de la Universidad Oxford, demostraron que las pruebas PCR para confirmar contagios, las mismas aplicadas en México, no son tan fiables, generan una enorme cantidad de falsos negativos. Los hisopados de nariz y garganta pueden fallar entre 30 y 50 por ciento de las veces. Sugieren una nueva prueba, en la sangre. Mucha gente ha sido infectada, a pesar de no haber sido diagnosticada como positivo. Y la Universidad de Washington advierte, ante rebrotes en el mundo: pueden triplicarse muertes ante de cerrar el año.

3.- Política con violencia; referente

El Estado deberá de garantizar las condiciones convenientes para que se celebren los procesos electorales; aunque el árbitro es autónomo, la autoridad no puede eludir su responsabilidad. Por ello el gobierno de Guanajuato tiene -al momento- que mantener el vínculo entre los tres órdenes de gobierno en el proceso electoral 2020-2021, y que no sea la violencia el factor determinante de los comicios.

A tres días de que arranque el proceso más significativo en el sexenio del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, porque deben de renovarse el Congreso Local y los 46 Ayuntamientos, se suscitaron hechos donde perdieron la vida dos políticos relacionados con el partido Morena que le compite fuertemente al PAN en la entidad. En dos días, jueves y viernes, asesinaron en Moroleón a Marcos “N” ex director de ecología y a Alejandro Gordillo Tenorio, conocido enlace del rojo marrón en esa municipalidad.

No se recuerda un “peor escenario” para un proceso electoral. Una inseguridad estatal con el más alto nivel de asesinatos en el concierto nacional que, a pesar de los deseos manifiestos de los guanajuatenses y las autoridades, ni baja ni da cuartel, por el contrario, amenaza con seguir aumentando. Por ello, el gobernador debe darle garantías a la ciudadanía; el fiscal, Carlos Zamarripa, aclarar los hechos de Moroleón; y el secretario, Alvar Cabeza de Vaca, organizar mejor la defensa de los guanajuatenses, no ha habido contexto igual, por ello la precaución.

De la Valija. Nuevo referente gerencial

Ahora si cabe aquello de querer ganar una pelea trayendo “gallo jolín”. El empobrecimiento de los municipios no transita sólo por los recursos que deja de enviar la Federación, como lo prescribe la propaganda del partido oficial albiazul, cuenta también el control que la administración estatal tiene de los recursos, cuya distribución tampoco es objetiva. El diputado federal Sergio Ascencio Barba, aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Irapuato, sugirió la autosuficiencia municipal como respuesta a la relación política en la pandemia y la crisis económica.

El precandidato que ocupa curul en la Cámara de Diputados de San Lázaro no puede concebir la administración pública como simple negocio ni mantenerla aislada de los 46 de la entidad, porque la norma le mandata el vínculo entre los tres órdenes y con sus pares. Se espera que Sergio Ascencio antes de mostrarse cual agorero de la desgracia, debiera dar la lucha para que se entregue a los estados y municipios lo justo, como piden los gobernadores de la Alianza Federalista donde está Diego Sinhue Rodríguez. Total, el diputado ya está en campaña.

Porfirio Muñoz Ledo

El general quiere dar su última batalla para regresar al país a la institucionalidad y rescatar la idea de izquierda. En medio del desorden que ha resultado la elección de una nueva dirigencia para Morena en lo nacional, con aspirantes que ni siquiera estaban registrados en el padrón partidario, dejando el paso al ala radical que acompaña al presidente de la República, se elevó la voz del guanajuatense por derecho de sangre.

Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena, viejo demócrata que ha luchado por un México con sistema parlamentario y no presidencial, pidió ser elevado a candidato por la dirigencia nacional y ser parte de la encuesta que hará el INE para definirla. De lograr su cometido, no debe descartarse la sorpresa. Cuenta con los moderados, que no asoman cabeza en el rojo marrón.