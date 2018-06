1.-Extravío priista

No es noticia que sean los propios priistas los que conspiren contra su partido, y alegremente lo impulsen hacia la que sería la derrota más grande de su historia. Pero hay unos peores.

Carolina Viggiano, vicecoordinadora de la 2ª Circunscripción, trae un pleito muy alto con Gerardo Sánchez, quien no tolera su presencia, aunque él a su vez anda peleado con medio PRI…

Así, una Viggiano empoderada viene a Guanajuato a supervisar estructuras y a regañar y hasta insultar candidatos.

Algo intolerable para muchos, porque les desalienta, les estorba el trabajo y no les aporta soluciones…ni dinero. En corto la maldicen, pero no se atreven a denunciarla por temor a represalias.

La prepotencia de Viggiano se debe a que es esposa de Rubén Moreira, el exgobernador de Coahuila y secretario de Organización del CEN del PRI, y a que es la que trae el dinero…

En este contexto, hay que saludar el sentido del humor de la presidenta estatal priista, Celeste Gómez, y del delegado del CEN, Andrés Fernández, por el boletín que emitieron ayer.

Celebran que ‘el primer priista de la capital’, como así exige se le llame, Edgar Castro, se haya desistido de su impugnación ante el Tribunal Electoral Estatal.

Lo juzgan como promotor de la unidad y los valores del PRI. Dicen que su acto es un mensaje de unión y madurez a militantes y simpatizantes, que alimentará el triunfo priista…

Esto, luego de tres impugnaciones previas y cuando faltan sólo tres semanas para las elecciones.

Como es de rigor, un buen chiste merece una gran carcajada…

2.-Los secretos de la impunidad

El cierre del Ministerio Público, desde hace dos meses, en Santiago Maravatío, el municipio con la tasa más alta de homicidios en 2017, ayuda a comprender el por qué de la impunidad, aparte la ‘puerta giratoria’, etc.,

El subprocurador de Justicia de la Región de Celaya, Israel Aguado, refiere que este tipo de movimientos obedecen a que deben atender otros municipios que tienen una mayor carga de trabajo…

Se trata de un hecho muy grave, el de la Procuraduría de Justicia rebasada, del cual el procurador, Carlos Zamarripa no ha dicho nada.

Empero, hay una confirmación indirecta. Esta, por parte del candidato a gobernador, el panista Diego Sinhué Rodríguez, quien ha hecho la oferta electoral de ‘bajar la carga de trabajo de la Procuraduría’.

Es una falla crucial de Zamarripa, el funcionario a quien se le ha dado todo el presupuesto que ha pedido…

3.-La alcaldesa yerra…otra vez

Laura Chávez, presidenta de Santiago Maravatío, insiste en justificar ‘legalmente’ lo injustificable: su decreto de dar un ‘bono de marcha’ a 12 directores y a tres coordinadores.

Además de defender ‘usos y costumbres’, porque lo que hace lo han hecho las administraciones anteriores, Chávez dice que se basó en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos…

Es una máscara de legalidad. Porque refiere que ahí se dice que podrá ‘establecer una prestación a favor de los trabajadores de confianza al término de la relación laboral’.

El supuesto es falso. Porque a esos trabajadores no se les termina la relación laboral con el término de su gobierno. Si la administración que viene los corre será otra historia.

Los únicos que se tienen que ir por fuerza son los integrantes de Cabildo, no ellos.

4.-La pudrición en el MC

Con el objetivo de impedir que gane alguna regiduría el MC en Moroleón, renunció su candidato a alcalde, Adrián Camargo. Supone que su venganza se realizará porque a estas alturas no podrían sustituirlo.

Pero está errado, pues sí pueden. Y si lo hace habrá una cruel ironía: quien aparecerá en las boletas sería él.

Esta crisis del MC llegó al tope esta semana, pero venía fraguándose desde abril.

Camargo acusó a Agustín Álvarez, quien va primero en la planilla, de que ante su irreconciliable pleito mejor abandonara la candidatura a alcalde para que él pusiera otro. Que le ofreció $200 mil y no aceptó. Extrañamente, ahora se la dejó gratis…

Rehuyendo toda responsabilidad, Rodrigo González, delegado de la dirigencia nacional de MC, dijo que era un problema en el que no tenían nada qué ver…pero sí vería que sancionaran a Camargo por no lavar la ropa sucia en casa, lo cual ya no será necesario.

Porque deja al MC echando pestes: ‘Mi formación, mis valores y mi ética no me permiten ser parte del juego político de Movimiento Ciudadano y de la corrupción…es un partido ausente de valores y ética’.

José Narro Robles

Ayer llegó a Guanajuato el secretario de Salud con la formal encomienda de clausurar la XXXII Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico… y con la consigna de elogiar públicamente al gobernador, Miguel Márquez.

Así lo puso en evidencia él mismo, de acuerdo con la sentencia latina: ‘Explicación no pedida, acusación manifiesta’.

Dio entrada a su discurso con elogios al gobernador, reconociéndole su preocupación por atender prioritariamente la salud y la educación.

Específicamente, dijo de él: ‘Se trata de un servidor público extraordinario…, y donde radica esa parte que lo distingue de muchos otros servidores públicos…’.

‘Yo no ando por el país haciendo elogios, sí diciendo la verdad…No todos son como Miguel Márquez y ¿qué es lo que lo distingue?, humanismo’.

En entrevista posterior descargó al gobernador de toda responsabilidad por la alta cantidad de casos de dengue que hubo el año pasado.

Tantos elogios no habrían sido necesarios, aparte las cortesías habituales que se les corren a los anfitriones, de no existir agravios a remediar.

Y no es difícil ubicarlos. Apenas antier, Márquez volvió a hacer fuertes reproches porque la falta de reconfiguración de la refinería de Pemex en Salamanca. Y antes los ha hecho por el ‘huachicoleo’, por la falta de apoyo en Seguridad…

El lance explica el tipo de incursión de Narro, pero… los problemas siguen ahí.