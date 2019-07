1.-ISSSTE, el sol con un dedo…

A riesgo de hacer el más espantoso de los ridículos, Guillermo Caballero Mendoza, encargado de la delegación del ISSSTE, salió a decir que la culpa por los residuos hospitalarios tirados atrás de la clínica de Guanajuato, capital, es de ‘un trabajador’… al que no identifica.

La evidencia sugiere, sin embargo, que se trata de falta de liquidez. Que lo más probable es que no le hayan renovado el contrato a la empresa especializada en manejar este tipo de desechos.

La quiebra financiera del ISSSTE se agudizaría justamente para julio, dijo en abril Mario Zenteno, su director de Normatividad, ‘si no hay ampliación líquida’, pues: ‘nos faltan $22 mil millones para operar’.

Que ‘Memo’ Caballero insista, para fingir que arreglan las cosas, en que hay una averiguación en contra del ‘trabajador’, a cargo del director jurídico Lorenzo Muñoz y del subdelegado médico, Trinidad Aguilar, supervisada por él y el ‘superdelegado’ Mauricio Hernández es algo del mundo de lo grotesco…

2.-El obispo no tendría necesidad…

Dice el obispo de Irapuato, Enrique Díaz, que la Catedral, sede de su Diócesis, sufre un gran deterioro. La cúpula, en especial, tiene una gran grieta que urge reparar. También le falta pintura…

En 2014, se hizo una inversión oficial por $3 millones para colocar unos cables que impidieran que los muros se abrieran más.

Ahora, el gobierno municipal decidió destinar $4.6 millones para la reparación de la cúpula de la Catedral…

El obispo dice que la Catedral tiene 385 años y debe verse como un monumento… y por ahí mete su invocación para que le manden más dinero público.

‘…como un monumento de la ciudad y que requiere de mucho mantenimiento como todos los edificios públicos que son históricos y que son de un valor incalculable y que necesitan de una inversión grande…’.

Pero el obispo no necesitaría pedir para ese gran arreglo que necesita la Catedral.

Bastaría con que recuperase los $18 millones que ‘alguien’ se llevó de la Diócesis.

Si no sabe dónde anda ese dinero, puede preguntarle al vicario, Gerardo Velázquez Solís, y al presbítero Rubén Herrera Luna a quienes Paloma Celeste González, acusada de disponer de él, señala como presuntos responsables del extravío…

A propósito, el lunes se vence el plazo para que las partes se arreglen, se suspenda el juicio… y se esfumen los $18 millones.

3.-Con ganas de…

De manera intempestiva, los regidores de siempre, salieron ayer a ‘fijar una postura’ y a hacer una serie de exigencias a la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, sobre el accidente del gasoducto de la semana pasada…

Mauricio Hernández, Salud García y Mónica Delgado, regidores independientes, junto con Juan Carlos Oliveros, del ‘Verde’, y los morenistas Bárbara Varela y José Luis Álvarez adoptan el papel de auditores, fiscalizadores y hasta de ministeriales

Piden convenios, autorizaciones, fundamentos, identificación de responsables, cantidad de evacuados, estimación del impacto económico, evaluación del daño ambiental…

En el escrito dirigido a la alcaldesa no dicen para qué quieren la información…

Ese celo que ayer enseñaron, sin embargo, les faltó la semana pasada.

Elvira, después de integrar cifras y datos para ofrecer una explicación suficientemente amplia al Ayuntamiento, convocó a éste para el jueves a las ocho de la mañana.

A esa reunión no asistió Mauricio Hernández.

Al final de su exposición, la alcaldesa preguntó a los ediles: ‘¿Alguna duda o comentario, por mínimo que sea?’.

Le dijeron que no…y esto mueve a sospechar que hay algunos de lenta comprensión, pues cuatro días después… salen con que sí tienen dudas.

4.-Una jefa exhibida

De grosero, burlón y manipulador acusaron ayer los vecinos de la colonia ‘Humanista 1’ a Juan Manuel González Muro, director de Enlace Urbano de la Dirección de Desarrollo Social de Salamanca.

Lo anterior, en el contexto de un recorrido de la alcaldesa, Beatriz Hernández, ante quien se opusieron a que la empresa ‘Castel-Argenta’ abra dos calles para meter sus cables.

El funcionario denunciado es hijo del exalcalde Juan Manuel González García, quien tiene la vara alta en la administración y maneja los dineros del CMPAS. De ahí sus desplantes…

La gente también lo acusó de amenazarlos con no reconocer a su colonia, y en consecuencia el Municipio no la apoyará. Esto, porque no permitieron les impusiera al Comité de Participación Ciudadana…

Ante tales excesos, y para no parecer rebasada, la directora de Desarrollo Social, Cecilia Zermeño Vázquez, desmintió a González y dijo que eso del Comité no iba a impedir el apoyo a esa colonia…

Francisco Javier Martínez Espinosa

El nuevo director de Seguridad Pública de Manuel Doblado, no obstante lo relativamente pequeño de este municipio, va a tener que poner en juego su veteranía y relaciones policiales para poder cumplir su encargo.

Hace un mes y medio, en un oscuro incidente, quien ocupaba el puesto, Alejandro Alanís Muñoz, fue arrestado en León cuando llevaba secuestradas a dos mujeres, agentes de la corporación dobladense.

También se le acusó de posesión de un arma sin permiso. Quedó vinculado a proceso. Las implicaciones del lance están por aclararse.

Para sustituirlo, el alcalde, Adolfo Alfaro Reyes, se tomó su tiempo. Dejó de encargado, en tanto, al secretario del Ayuntamiento, Eustasio Becerra.

El que haya contratado a Martínez es llamativo, pues por su currículo éste podría estar al frente de una corporación más grande.

Esto sugiere que su encargo tiene dificultades extra.

El teniente, oriundo de San Francisco del Rincón, fue coordinador de las Fuerzas Policiales en Quintana Roo.

Y ha sido director de Seguridad Pública en Irapuato, Zapopan y San Juan de los Lagos, Jalisco, y León.

De este municipio vendría su encauzamiento hacia Doblado, pues fue director de Policía cuando el secretario de Seguridad era Álvar Cabeza de Vaca, hoy secretario de Seguridad estatal.

Ese vínculo tendrá que materializarse para que Martínez pueda cumplir con su muy complicada encomienda…