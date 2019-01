1.-La hora de Diego

Si esta vez el director de Pemex, Octavio Romero, sí le cumple, Diego Sinhue Rodríguez se haría merecedor a los laureles por, al menos, atenuar la crisis de la escasez de gasolina.

Porque la vez anterior no le cumplió. El gobernador aseguró que le había confirmado que se reabriría el ducto Salamanca-León para restablecer el servicio ‘cien por ciento’ y eso nunca ocurrió.

Esto fue el domingo. El ducto se reabrió, casi de inmediato se volvió a cerrar y el desabasto escaló.

En la Torre de Pemex, Diego consiguió que Romero hiciera el compromiso público, mediante un video, de abastecer a Guanajuato con 41 mil barriles de gasolina en tres días, a partir de ayer.

No parece mucho, 6.5 millones de litros. Y menos al lado de los que consiguió de Romero el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro: 94 mil barriles de gasolina y diésel diarios…

Menos optimista que el domingo, Diego dice que ‘con esta acción se empezará a regularizar el abasto de combustible…’, lo cual está por verse.

2.-Simulación

De acuerdo al contralor de ‘Cuévano’, Luis Eduardo Enríquez Chico, la propuesta que hizo aprobar el alcalde, Alejandro Navarro, a mediados de diciembre, para auditar a su antecesor, Edgar Castro, fue un puro simulacro.

Según denunció ayer, no puede cumplir con esa encomienda del Ayuntamiento porque lo boicotea el mismísimo secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona. Es decir… Navarro.

Enríquez denuncia que Corona no le entrega el expediente de varias irregularidades: en el Imuvi, por construcciones ‘fantasma’ y ‘aviadurías’; en la Dirección de Cultura por un libro que se pagó y no se encuentra, así como por la digitalización incompleta de documentos por un millón de pesos, etc.,

Desde el 21 de diciembre, Enríquez le solicitó a Corona la información, derivada de una auditoría, por la cual el tesorero Juan Antonio Valdés Fonseca pagó $200 mil, así como los expedientes de la administración anterior…y nada.

En obvia táctica dilatoria, Corona le pide, por oficio, que le haga ‘una propuesta de trabajo’ antes de entregarle los documentos…

3.-Tensión panista

Algo saben de posibles renuncias al PAN, tanto el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, como el delegado, José Luis Ramos Acosta, que dirigirá el Comité Municipal, que han coincidido en anticiparlas.

Esto, por haber obligado a renunciar al anterior dirigente municipal, Alejandro Sánchez, y a la mayoría de su Comité, con excepción de tres integrantes: Gladis Guadalupe Fortanel, Elena Ramírez y Adriana Gaona.

Genio y figura, Ortiz, quien sostuvo un pleito de campanillas con Sánchez hasta provocar su renuncia, incluso celebra la salida de militantes.

La ve como una purga necesaria: ‘Al árbol hay que sacudirlo de vez en cuando para que se caigan los frutos podridos y en este caso hace falta una buena sacudida en el PAN’.

Esa ingrata tarea catártica le toca ejecutarla a partir de hoy a Ramos Acosta, quien no sólo llega a la delegación con el beneplácito de Ricardo, también con la encomienda de ‘sacudir el árbol’.

Si falla, ya sabe lo que le sigue, basta con que se vea en el espejo de Alejandro Sánchez…

4.-Chambista

Por ser parte de la ‘Mafia del poder’ del SNTE, casi le caerá por gravedad la presidencia de Nueva Alianza, NA, a Alejandro Trejo Ávila luego de haberse quedado en la banca al término de su diputación local.

Por eso empezó a placearse en los municipios, con el anuncio de la buena nueva: NA perdió su registro nacional, pero logró conservar el estatal.

Ese proceso de registro lo gestionó Juan Elías Chávez, el último presidente de NA y hoy diputado local.

El IEEG se lo concedió en la primera semana de diciembre y partir de entonces NA tiene 60 días para hacer sus estatutos y elegir a sus dirigentes.

De acuerdo a la meritocracia entre la élite del SNTE, Trejo pasó de ser líder de la Sección 45 a la diputación, como antes Marco Antonio Miranda Mazcorro había pasado a la diputación luego de dirigir a la Sección 13.

Elías Chávez, en cambio, pasó de dirigir a la 13 a presidir a NA y de ahí a la diputación.

Trejo, sin embargo, ya no tendría oportunidad de volver a dirigir la 45 o la de ser diputado. Pero puede influir decisivamente desde la presidencia de NA y mantener en tensión a Bertha Solórzano.

Según usos y costumbres, a la actual lideresa de la 45, expresidenta de NA y excandidata a gobernadora le tocaría la siguiente diputación…salvo imprevistos.

Raúl Vera López

El acambarense, obispo de Saltillo, sabe de lo que habla cuando denuncia que la mala situación que atraviesa Pemex es consecuencia de sucesivos malos gobiernos, del PRI y del PAN, de lo cual hay evidencias.

Ideológicamente, los encuadra en el ‘neoliberalismo’, lo cual le sirve para descargar de responsabilidad al gobierno actual, de Morena…relativamente.

También invoca su formación profesional, la de ingeniero químico, lo cual le ha facilitado la comprensión del fenómeno.

Donde no acierta es en su propuesta de explicación de que la actual crisis por el desabasto de gasolina es consecuencia directa de ese ‘desmantelamiento’ de Pemex.

Porque la teoría para el desabasto basada en la enorme corrupción que se ha encontrado en la ‘Empresa Productiva del Estado’ no alcanza para justificar una serie de medidas desacertadas.

La corrupción se ha extendido dentro de la empresa y esta se complementa con el delito del ‘huachicoleo’, lo cual configura un escenario de pesadilla. Algo que debe atacarse y se aplaude que se haga.

Pero el desabasto de gasolina, que afecta fuertemente a la sociedad, podía haberse evitado.

Las contradicciones y faltas de explicación muestran una grave improvisación de parte del actual gobierno. Y mucho ayudará no justificarlo.

Como dice el propio obispo: hay que crear un proceso popular de información…y para que ésta sea útil debe ser, sobre todo, verdadera.