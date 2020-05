1.- Suerte para todos

Este miércoles comienza la etapa más intensa de contagios de COVID-19 en el país según ha calculado el Gobierno de México entre cifras dudosas sobre la cantidad real de contagios “confirmados” y fallecidos. Anoche, se reportó que en sólo 24 horas habían muerto 236 personas más, un récord en el país, que marca la evolución de la enfermedad.

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, precisó que la curva de contagios se aplanó; en una nueva explicación del funcionario: “se está haciendo más lenta la epidemia”. Sin embargo, en menos de un día, pasó se pronosticar 6 mil muertes por la enfermedad, a 8 mil. Anoche ya eran 2 mil 507 las muertes reconocidas por la autoridad federal.

Guanajuato cerró el día con 417 contagios confirmados y 39 pacientes muertos, afirmándose que hay 28 personas hospitalizadas, 14 de ellas graves y 8 en estado crítico. Las próximas horas serán especialmente difíciles, porque a la par del aumento de contagios se dispararían los decesos.

Lo raro es que mientras en el estado se reportaban 417 contagios, en el conteo nacional sólo había 329 pacientes guanajuatenses, vaya, ni siquiera los 403 del día previo. O López-Gatell no transparenta lo que hay en los estados o los auxiliares del secretario de Salud estatal, Daniel Alberto Díaz Martínez, no suben los datos oportunamente. Lo cierto es que las sumas no cuadran, hay más casos de los que se reportan y aquí no vale que cada uno tenga sus datos. Debe explicarse.

2.- La suma de algunos males

La violencia debido a sus características “produce” un escenario que justamente analizado puede revelar sus causas y elementos sociales afectados. Los estudios sobre incidencias delictivas, amén del intento por explicar los incidentes, conlleva el interés de llamar la atención de la sociedad; el hecho de ubicar a los estados en una numeraria sobre los tipos de delitos sirve a las autoridades para atender ese problema. Guanajuato, primer lugar nacional en homicidios dolosos, no se puede soslayar su uso político, pero tampoco su utilización para encararlos.

Con la atomización de las incidencias delictivas, los datos que ofrecen generan referencias para un mayor conocimiento, como las ciudades más peligrosas de México. El mayor número las concentra Guanajuato, estado gobernado por Diego Sinhue Rodríguez y que toca cuidar al secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, tiene siete entre las primeras 20: León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Silao, Valle de Santiago y Acámbaro. El modelaje alcanza mejor definición si se agregan referentes de otras observaciones, ejemplo: el nivel de paz, donde la entidad aparece entre los “cinco menos pacíficos” del país.

El territorio guanajuatense tiene con estos informes un alto nivel de realidad que supera la interpretación de los políticos. Para complementar el conocimiento de la violencia en el estado, se podría agregar el asesinato de los policías que durante el año suman 29; exhibición de la manera en que se ejerce el mando, descuidando al personal. Así la suma de observaciones en lo general, particular y hasta singular, nos posibilita tener una percepción de la violencia en lo local.

3.- Conejos en la chistera

En menudo problema está el grupo mayoritario de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, porque teniendo la sartén por el mango difícilmente podrá cumplir a satisfacción el compromiso asumido para incluir en el ejercicio del poder público a los pueblos y comunidades indígenas, a partir de la reforma electoral que, a vapor, deberá estar lista antes del 31 de mayo.

La negativa del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a realizar una consulta entre los indígenas del estado sobre sus derechos electorales a petición de los diputados, con apenas un par de semanas para prepararla y ejecutarla, en medio de las restricciones por la contingencia sanitaria, exhibió que no hubo previsión y trabajo en el Congreso o el deseo de que las cosas no caminaran.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde dispone el partido conservador PAN desde la presidencia de J. Jesús Oviedo Herrera, tiene los hilos de la reforma electoral. Bien pudo, desde hace tiempo, indicar la forma de consulta, sin necesidad de comprometer al IEEG. Ya se tenía el reclamo del gobernador de los pueblos indígenas de la entidad, Mauricio Mata Soria, de que han pasado los años y nunca les hacen justicia.

Ahora, los legisladores han pedido a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que les haga la magia para la consulta; convocatoria rápida y con los que haya, a mano alzada, avalar lo que les manden. A la 4T.

De la Valija.- Los vales

En un nuevo giro en los esfuerzos por contener el impacto económico y social provocada por la epidemia de COVID-19, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dispersará 65 millones de pesos entre 65 mil familias en condiciones de difícil subsistencia, mil pesos en vales para cada núcleo, cambiables en micronegocios, como tienditas o mercados. ISSEG hará las veces de banco que canjeará a los comerciantes los vales por dinero en efectivo.

Los detalles de la operación deberán precisarse pronto, hasta los mecanismos de seguridad para evitarse clonaciones o intentos de mal uso de los Vales Grandeza, hasta electorales. Pero, por ahora, los apoyos parecen tocar tierra entre los más pobres de Guanajuato.

Luis Ramón Ortiz Oropeza

Quizá lo más preponderante durante la contingencia sanitaria para evitar contagios por COVID-19 sea el desconocimiento del problema y la manera de proporcionar información básica a la población para que acepte y atienda las medidas decretadas por los gobiernos. A los hilos más delgados de la autoridad se les asignó la tarea de invitar a la ciudadanía a cumplir las disposiciones, son los policías preventivos, o personal de otras áreas del gobierno municipal.

Luis Ramón Ortiz Oropeza, Director de Protección Civil en Celaya, reflexiona sobre las causas por las cuales las personas siguen en la calle, haciendo su vida como si nada. Luego de cuestionar la actitud de los celayenses durante la pandemia y las consecuencias de no quedarse en casa, ni respetar la sana distancia, resuelve que la gente no valora la vida a pesar de los efectos de la enfermedad, y por ello hace una abstracción coloquial y efectiva: “les vale un cacahuate”.

El responsable de Protección Civil, instancia encargada de recrear la solidaridad social porque es su origen y su savia, Ramón Ortiz -que además es bombero- atiende el asunto que los ayuntamientos no han resuelto con método preciso y efectivo. Al igual que en otros municipios, el quid de esta actividad de convencimiento no sólo es entregar a las personas la invitación, sino también los apoyos; la decisión de aplicar las medidas precisas por la autoridad.