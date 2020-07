1. Amigous

En la relación entre estados no hay amigos, sólo hay intereses. Esto debiera saberlo el politólogo Andrés Manuel López Obrador, pero como ha dejado de lado el pensamiento científico para abrazar motivaciones hasta religiosas para el accionar político, remember “abrazos no balazos”, es harto complejo saber, porque no lo ha dicho, cuál es la geoestrategia de su gobierno al conducir al Estado mexicano en su relación con los Estados Unidos, donde convergen un sinnúmero de intereses de ambos lados de la frontera. Lo que se ve es indefinición, bajo la máscara del cuatismo de AMLO hacia el presidente estadounidense Donald John Trump.

El presidente de México visitará la Unión Americana del 8 al 9 de julio, improvisadamente, porque no hubo la preparación que se estila para esta cumbre, que dura meses y cabildeos de todo tipo. Es una reunión acordada por dos hombres, donde el lenguaje diplomático no se pondera aquí, aunque de allá seguramente si tiene significancia, como el episodio del “no te puedo recibir en la casa de huéspedes distinguidos, porque la tengo en reparación”, el menosprecio de la Casa Blanca.

De la visita no se esperan resultados que alteren el desarrollo de las dos naciones; no hay acuerdos de fondo a la vista.

El T-MEC ya está operando, la Guardia Nacional sigue siendo en el Suchiate el muro más al sur de Estados Unidos; tampoco se ve algún convenio de seguridad bilateral. De los detalles del encuentro, sólo queda el morbo.

2. El peor color es el rojo

Del dicho al hecho, respecto de las actividades que se llevan a cabo en los estados para encarar de mejor manera el COVID-19, a Guanajuato, le pintaron en el mapa de las incidencias el color rojo, pues entre autoridades y ciudadanía no consolidaron el uso de las medidas sanitarias; en consecuencia la semana del 6 al 12 de julio deberá de limitar el retorno de sus pobladores a la “nueva normalidad”.

Los liderazgos de las organizaciones sociales y de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, deberán de determinar su papel en esta pandemia para conjuntar esfuerzos con la población para “romper las cadenas de contagios” desactivando la enfermedad. Medios informativos y redes sociales tienen un papel. Lo urgente en la entidad es consolidar las medidas sanitarias en casa, comunidades y municipios. Si el cubrebocas es más efectivo en lugar cerrado, también, es menester su uso en abiertos, hay científicos que lo defienden y tiene bases

La muerte de Víctor Godínez, director del Hospital de Ginecopediatría UMAE-48 del IMSS ofrece concientizar el apoyo al ejército blanco; entre sus compañeros hay intubados. El delegado en Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, Marco Antonio Hernández Carrillo, tuvo desde la semana pasada la información crítica de este caso y hasta este domingo lo informó. La transparencia resulta vital para enfrentar brotes y afectaciones hasta en las familias. Pendiente queda la explicación de cómo se ha mantenido la atención ginecopediátrica a un lado de la de COVID-19.

3. Hartazgo ciudadano

La movilización ciudadana en Irapuato para exigir resultados tras el asesinato del doctor Carlos Alberto Bernal Martínez, jefe del Departamento de Información y Gestión de Fondos Internacionales de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de la Universidad de Guanajuato, reveló el grado de insensibilidad subyacente en las autoridades para procurar justicia pronta.

El 24 de junio el catedrático fue asesinado en el bulevar Arandas de Irapuato, sin que al momento la familia de la víctima conozca detalles de la carpeta de investigación. En la Fiscalía General del Estado, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, la respuesta negativa devino que los funcionarios responsables en el ministerio público vacacionaban.

La familia y amigos del universitario se han quedado solos en su lucha por justicia, al grado de manifestarse en las calles para exigirla. Desde la UG la única postura oficial vino de un tuit del 25 de junio a nombre del rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, que reprobó los hechos, pero no ha hecho patente la solidaridad manifestada, para que su amigo Zamarripa Aguirre por lo menos informe lo elemental a la familia. Es posible que eso sea porque en la UG también andan de vacaciones y se olvidan estos detalles.

De la Valija. La clave saber de la aplicación

La lógica en el orden militar y en consecuencia paramilitarizado -policiaco- es conocer el terreno y reconocer a quienes los ocupan o conquistan, como pasa con las organizaciones criminales. Debido a ello resulta forzoso para el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Pedro Cortés Zavala, no desechar los rondines sin tener experiencia de sus aplicaciones sistematizadas y efectivas, en un teatro de operaciones, ofensivas o defensivas, incluidas las retiradas.

En lo específico, “en el combate contra del crimen organizado los rondines no funcionan” podría ser en La Fresera una condición “supra especial” o nueva referencia táctica, pues se obtiene información con drones o con “halcones”, lo cierto es que con esto último no se ha podido y vino una masacre de jovencitos. Los rondines sirven de mucho; pero requieren de profesionales que sepan de ellos para que cumplan su objetivo. Si la receta que aplica no ha funcionado, don Pedro, debe de cambiarla.

Alejandro Gertz Manero

Más de la emergencia de nuevas ideas o la diferencia entre opiniones, es importante saber los supuestos que presente un conocedor de la seguridad pública, sin soslayar su posición de “tigre con rayas” conseguidas. Se esperaban, con urgencia, las referencias sobre la esencia de la inseguridad en México, y de Guanajuato que por los asesinatos podría servir de estudio de caso.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República desde 2019, introdujo a sólo días de la Reunión Bilateral entre los Jefes de Estado de EU y México, una definición sobre lo que percibió: una “contienda” entre los Grupos del Crimen Organizado con las autoridades del Estado Mexicano –tres órdenes de gobierno– por medio del cual buscan capacidad delictiva que “raya en el control político” y territorial. Se salió del marco del reparto de las culpas.

El fiscal, que viene trabajando en contra del narcotráfico desde los años setentas, reveló de Guanajuato junto con las otras entidades en donde operan los cárteles más publicitados, CJNG y CSRL, que hay un problema de fondo que no se ha resuelto en las últimas dos décadas: “Ha habido un crecimiento de la cantidad de personas que están no solamente en el narcotráfico, sino que prácticamente están teniendo ya el control de la vida cotidiana en ciertas regiones del país”. El fiscal propuesto por residente de Palacio Nacional soltó la hipótesis para ubicar la cuestión.